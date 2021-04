Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 27.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Hettenleidelheim: Großbrand von Strohballen

Hettenleidelheim (ots) – Am späten Montag Abend (26.04.2021) wurde der Polizei Grünstadt ein großes Feuer auf einem Feld bei Hettenleidelheim gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurde festgestellt, dass dort ca. 400 gelagerte große Strohballen brannten. Aufgrund der immensen Ausdehnung war ein Ablöschen nicht möglich und die Feuerwehr musste die Ballen kontrolliert abbrennen lassen, konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf weitere Felder und Buschwerk verhindern. Da die Feuerwehr eine Selbstentzündung nahezu ausschloss, wurden polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehren Hettenleidelheim, Tiefenthal und Carlsberg waren mit 30 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Es wird davon ausgegangen, dass die Arbeiten bis in die frühen Morgenstunden andauern.

Meckenheim: Durchfahrtsverbot überwacht

Meckenheim (ots) – Nach Bürgerhinweisen kontrollierte die Polizei Haßloch am Montagnachmittag (26. April 2021, 16:30 – 17:00 Uhr) in der Albert-Schweizer-Straße das Durchfahrtsverbot, das nur für Anlieger nicht gilt. Von zehn kontrollierten Autofahrern waren es zwei, die dort unberechtigt unterwegs waren und ein Verwarnungsgeld bezahlen mussten. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

Deidesheim, Niederkirchen: Farbschmiererei

Deidesheim/Niederkirchen (ots) – Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (23.-25. April 2021) mehrere Flächen mit Sprühfarbe verunreinigt. Am Sportgelände in Niederkirchen (Kassenhäuschen), der B271-Unterführung zwischen Niederkirchen und Forst sowie an ein Kabelverteilkasten an der Steingasse und der Gasstation im Finkenweg in Deidesheim war gelbe, grüne und rote Farbe festzustellen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Kindenheim: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Kindenheim (ots) – Am Dienstag, 27.04.2021, gegen 18:10 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Marnheim mit seiner 1250er Suzuki die L 450 von Kindenheim kommend in Richtung Biedesheim. Nachdem der Mann mehrere Pkw überholt hatte geriet er infolge überhöhter Geschwindigkeit in einer darauffolgenden Kurve auf den unbefestigten Grünstreifen, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte schließlich. Der Mann wurde durch Ersthelfer bis zum Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte versorgt. Er klagte über Schmerzen in der Schulter und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

