Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 26.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Wiederholte Fahrt unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt/W. am Mittag des 26.04.2021 ein Verkehrsteilnehmer in der Nähe des Kohlplatzes einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Verkehrsteilnehmer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden, wurde bei diesem ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Dem 37-jährigen wurde anschließend auf der Polizeiinspektion Neustadt/W. eine Blutprobe entnommen. Da der Betroffene bereits Anfang diesen Jahres in gleicher Sache auffällig wurde, wurde der Führerschein präventiv sichergestellt und die zuständige Führerscheinstelle zwecks weiterer Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Der Fahrzeugschlüssel wurde vor Ort der Lebensgefährtin des Betroffenen übergeben. Er muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 1000 Euro rechnen.

Neustadt: Körperliche Auseinandersetzung auf Bolzplatz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Abend des 26.04.2021 teilte eine Spaziergängerin mit, dass es auf dem Bolzplatz in der Nähe des Sandfeldweges in 67433 Neustadt/W. zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen kommen würde. Weiter wurde angegeben, dass hierbei vermutlich ein Messer dabei eingesetzt wurde. Beim Eintreffen der Streifen vor Ort flüchteten die beiden Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein 19-jähriger Beteiligter festgestellt werden. Hierbei konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es zunächst zwischen ihm und einem 20-Jährigen zu verbalen Streitigkeiten gekommen ist. Im Laufe dessen attackierten sich beide Beteiligte mittels Schlägen und Tritten. Zu einem Einsatz eines Messers sei es nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen. Der 19-jährige wurde an beiden Händen leicht verletzt. Der 20-jährige konnte im Anschluss ermittelt und telefonisch erreicht werden. Dieser wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich unter der 06321 8540 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Neustadt, Lambrecht: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Einnahme von Medikamenten

Neustadt/Weinstraße, Lambrecht (ots) – Am 26.04.2021, gg. 11:50 Uhr wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin ein vor ihr fahrender Pkw gemeldet, welcher in erheblichen Schlangenlinien geführt wird und mehrfach in den Gegenverkehr fuhr. Man befahre momentan die B39 zwischen Neustadt und Lambrecht. Auf Grund der Angaben der Zeugin konnte der Pkw auf einem Supermarktparkplatz in Lambrecht festgestellt werden. Die Fahrerin wurde angetroffen und gab an, dass sie Medikamente eingenommen habe und ihr deswegen schwindlig sei. Deswegen habe sie die Fahrt selbstständig abgebrochen. Auch wenn dies die richtige Maßnahme war, hätte sie die Fahrt, laut Beipackzettel, erst gar nicht antreten dürfen. Gegen die 57-jährige wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und ihr eine Blutprobe entnommen. Die Polizei Neustadt bittet Zeugen, welche möglicherweise gefährdet wurden, sich zu melden.

Neustadt: Rollstuhlfahrer mit über 3 Promille unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Einen nicht alltäglichen Fall erlebten Beamte der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße am Sonntag, den 25.04.2021, gegen 17:30Uhr. Durch einen besorgten Passanten wurde im Bereich der Sauterstraße ein Rollstuhlfahrer gemeldet, welcher zunächst in Schlangenlinien gefahren und im Anschluss zu Boden gestürzt sei. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Person, welche sich durch den Sturz glücklicherweise nicht verletzt hatte, erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Nicht schlecht staunten sowohl die Beamten, als auch der Fahrer des motorisierten Rollstuhls selbst, als der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 3,27Promille ergab. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):