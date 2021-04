Mit Klebeband Blitzer abgeklebt

Ludwigshafen-West (ots) – Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren und ein 18-Jähriger wurden am Sonntag 25.04.2021 dabei erwischt, wie sie versuchten einen Blitzer in der Freiastraße mit Klebeband zu bekleben. Die Tat wurde gegen 20 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet und sofort der Polizei gemeldet.

Die Beamten stellten das Trio in der Nähe des Blitzers fest. Die zwei Jugendlichen wurden den Erziehungsberechtigten überstellt. Alle drei müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Brandserie in Oggersheim – Täter ermittelt

Ludwigshafen (ots) – Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im Stadtteil Oggersheim im Jahr 2020 in acht und im Jahr 2021 in 20 Fällen Müllbehältnisse in Brand gesetzt. Beim Brand eines Müllcontainers am 05.03.2021 wurde die Außenfassade eines Hauses beschädigt. Insgesamt ist ein Schaden von über 60.000 Euro entstanden.

Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiwache Oggersheim gelang es, einen 38-Jährigen aus Oggersheim als Tatverdächtigen zu identifizieren.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Samstag 24.04.2021 konnten umfangreiche Beweismittel, mögliche Brandbeschleuniger und Betäubungsmittel in nicht geringer Menge beschlagnahmt werden. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen und zum Motiv, dauern an.

Roller flüchtet und gefährdet Fußgänger – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Eine Polizeistreife wollte am Samstag 24.04.2021 gegen 19.30 Uhr, einen Rollerfahrer in der Maudacher Straße kontrollieren. Als der Roller-Fahrer die Polizei erblickte, gab er Gas und flüchtete. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Der Roller-Fahrer fuhr hierbei über Fußgängerüberwege und gefährdete einen Fußgänger in der Maudacher Straße. Aufgrund der waghalsigen Fahrweise beendete die Polizei die Verfolgung.

Der Roller war blau und mit meinem neongelben Schriftzug versehen. Der Roller-Fahrer trug eine schwarze Hose mit roten Streifen und einen weißen Helm.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Couch fängt Feuer

Ludwigshafen (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Sonntag 25.04.2021 gegen 19.12 Uhr, eine Couch in einer Wohnung in der Sternstraße in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchte Körperverletzung durch Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 23.04.2021 gegen 16:24 Uhr, stand ein 38-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Fahrrad an einer Ampel in der Sternstraße. Während der Mann auf Grünlicht wartete hielt eine weiterer Fahrradfahrer neben ihm und fing unvermittelt an den 38-Jährigen zu beleidigen. Auch versuchte der Mann den 38-Jährigen mit den Fäusten ins Gesicht zu schlagen.

Als ein Augenzeuge des Geschehens die Polizei verständigte entfernte sich der unbekannte Täter mit seinem Fahrrad von der Örtlichkeit. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Täters, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

Trio versucht Zigarettenautomat aufzusägen

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Freitag 23.04.2021 gegen 23:01 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen mitgeteilt, dass mehrere Personen einen Zigarettenautomaten im Brüsseler Ring mittels einer Säge angehen würden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten 3 Personen in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der sich anschließenden Fahndung in Tatortnähe konnten letztlich, auch dank eines eingesetzten Diensthundes, alle 3 Täter festgestellt und identifiziert werden.

Es gelang dem Trio nicht den Automaten vor Eintreffen der Polizei zu öffnen. Gegen die drei Täter im Alter von 18, 16 und 15 Jahren wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls geführt.

Randalierer beleidigt Polizeibeamte

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstag 24.04.2021 wurde die Polizei zu einer Tankstelle im Stadtteil Oppau gerufen, da dort eine Person auf dem Gelände herumschreien würde. An der Tankstelle konnten die Beamten den stark alkoholisierten 23-jährigen Wormser feststellen, welcher nach Aufforderung seine Personalien nicht angeben wollte und stattdessen die eingesetzten Beamten mehrfach beleidigte.

Da sich der junge Mann, der sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, auch weiter nicht beruhigen ließ, wurde er von den Beamten in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Dort wurde ein Alkoholwert von 1,9 Promille festgestellt. Ein Strafverfahren wegen Beamtenbeleidigung wurde eingeleitet.

Beifahrer wirft Drogen aus dem Fahrzeug

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstag 24.04.2021, wollte die Polizei einen PKW im Stadtteil Oppau einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hier warf der Beifahrer zwei kleine Tütchen aus dem Fenster, welche im Nachgang an die Kontrolle aufgefunden werden konnten. Es handelte es sich um eine geringe Menge Cannabis. Der 19 – jährige Ludwigshafener zeigte sich geständig und muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Unfallflucht zum Nachteil einer Fahrradfahrerin

Ludwigshafen (ots) – Am 25.04.202 gegen 15:20 Uhr, befuhr ein vermutlich grauer/silberner VW Golf, die Leuschnerstraße in Richtung Hemshof. Auf Höhe der Hausnummer 11 in der Leuschnerstraße touchierte der bislang unbekannte Fahrzeugführer/ die Fahrzeugführerin, vermutlich beim Überholen, die neben ihm/ihr in gleicher Richtung fahrende Fahrradfahrerin.

Diese kam durch den Zusammenstoß zu Sturz und verletzte sich hierbei. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Anschließend entfernte sich der oder die Beschuldigte in Richtung Goerdelerplatz, ohne sich um die verletzte Fahrradfahrerin oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Es wird nach Zeugen zu diesem Vorfall gesucht.

Zum vierten Male – Fahren ohne Fahrerlaubnis – Sicherstellung des Fahrzeugs

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 23.04.2021 gegen 11:55 Uhr wurde in der Hohenzollernstraße ein PKW BMW X5 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen konnte festgestellt werden, dass der 29jährige Fahrer des PKW nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Vielmehr war dies bereits das vierte Mal, dass dieser trotz Entziehung der Fahrerlaubnis fahrend angetroffen werden konnte.

Da der von ihm geführte PKW hierbei bereits zum dritten Mal genutzt wurde, wurde dieser zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten und zur Prüfung der Verwertung vor Ort sichergestellt.

Briefe aus Briefkästen entwendet

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstag 24.04.2021 kurz nach 19.00 Uhr teilten mehrere Zeugen mit, dass eine Frau in verschiedene Briefkästen an einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen-Süd schaut, Briefe aus den vorhandenen Briefkästen herausnimmt und diese auch öffnet. Anschließend hätte sich die Frau zu Fuß von dem Anwesen entfernt.

An der Kreuzung Wittelsbachstraße/Mundenheimer Straße konnte die betreffende weibliche Person, eine 29-jährige Mannheimerin, durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten in ihrem mitgeführten Trolli mehrere Briefe und Postsendungen aufgefunden werden, welche von insgesamt 19 verschiedenen Personen aus Ludwigshafen und Mannheim stammten.

Die aufgefundenen Briefe und Postsendungen wurden sichergestellt, da diese vermutlich von der 29-jährigen Frau aus verschiedenen Briefkästen entwendet wurden. Die Frau machte keine Angaben wie sie in den Besitz der Briefe gelangte. Nach erfolgter Identitätsfeststellung wurde die Frau aus der Kontrolle entlassen und ein Platzverweis für die Stadt Ludwigshafen bis zum Folgetag ausgesprochen. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Unbekannte beschädigen 7 Fahrzeuge

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Samstag 24.04.2021 wurden in der Ritterstraße bislang 7 Fahrzeugen mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt und beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel.: 0621-9632222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 23.04.2021 gegen 14:24 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem PKW Smart die Carl-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Brunckstraße. Auf Höhe der Hausnummer 38 wechselte nun ein 57-jähriger Mann, welcher mit seinem LKW in die gleiche Richtung fuhr, den Fahrstreifen von links nach rechts und übersah hierbei den hier bereits fahrenden PKW Smart.

Der PKW wurde bei der anschließenden Kollision um ca. 90 Grad gedreht und mehrere Meter vor dem LKW hergeschoben. Der 31jährige Fahrer klagte im Anschluss über Schmerzen im Nackenbereich. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung auf der B44

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 23.04.2021 gegen 19:15 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem PKW Opel die B44 von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf der Kurt-Schumacher-Brücke, in Höhe der dortigen Fahrbahnverengung, wurde die Frau plötzlich und grob verkehrswidrig auf ihrer rechten Seite von einem grauen PKW Mercedes-Benz überholt.

Hierbei fuhr der überholende PKW zwischen der Fahrbahnbegrenzung und der rechtsseitigen Leitplanke hindurch und setzte sich vor den PKW Opel. Dabei touchierte der Mercedes den Opel und verursachte einen Schaden. Hiernach beschleunigte der Fahrer des Mercedes und entfernte sich vom Unfallort. Das flüchtige Fahrzeug konnte letztlich unbesetzt in Ludwigshafen am Rhein aufgefunden werden.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrers, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Zwei Fälle von versuchtem Trickdiebstahl in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 23.04.2021 gegen 16.30 Uhr, klingelten zwei unbekannte Täterinnen bei einem älteren Ehepaar an der Wohnungstür in der Gartenstadt. Die Frauen gelangten unter einem Vorwand in die Wohnung des älteren Ehepaares. In der Wohnung verdeckte eine Frau die Sicht in den Flurbereich, indem sie sich in den Türrahmen stellte. Die zweite Frau verdeckte zusätzlich die Sicht in den Flur mit einem Tuch.

Da das Verhalten der beiden Frauen den Eheleuten komisch vorkam, forderten sie die beiden auf die Wohnung zu verlassen. Beide Frauen sträubten sich zuerst gegen das Verlassen der Wohnung, verließen aber anschließend die Wohnung. Augenscheinlich wurde durch die beiden Frauen nichts aus der Wohnung entwendet.

Beschreibung der Frauen:

Ca. 30-40 Jahre alt, beide ca. 1,55-1,60 groß, mit südländischem und westeuropäischem Phänotyp. Eine der Frauen hätte blonde schulterlange Haaren gehabt und die zweite Frau ein dunkles Kopftuch getragen. Beide Frauen trugen einen Mund-Nasenschutz sowie Einmalhandschuhe und sprachen hochdeutsch.

Um 17:00 Uhr kam es zu einem gleichgelagerten Sachverhalt mit gleicher Täterbeschreibung in Ludwigshafen-Mitte in der Wohnung einer 89jährigen Frau. Hier hätten sich die beiden unbekannten Frauen ebenfalls unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung der Frau verschafft und den Sichtbereich der Wohnungsinhaberin in der Wohnung unter anderem mittels eines Tuchs verdeckt. Nachdem die Frauen die Wohnung verlassen hatten, konnte durch die Wohnungsinhaberin entdeckt werden, dass ihre Schlafzimmerschränke offen standen.

Entwendet wurde auch aus dieser Wohnung offensichtlich nichts. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängern

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitag 23.04.2021 gegen 17.15 Uhr, befuhr eine 86jährige Frau mit ihrem Pkw die Böcklinstraße und bog an der dortigen Lichtzeichensignalanlage bei Grünlicht nach links in die Mundenheimer Straße ab. Hierbei übersah die Autofahrerin eine 59-jährige Frau und einen 63-jährigen Mann, welche beide zu Fuß die dortige Fußgängerfurt (ebenfalls bei Grünlicht) überquerten. Die beiden Fußgänger hätten die Fußgängerfurt etwa zur Hälfte überquert, bis es zu benannter Kollision mit dem Pkw kam.

Im Rahmen dessen seien die beiden Fußgänger auf die Motorhaube der Autofahrerin aufgeladen und kurzzeitig mittransportiert worden, bevor sie auf den Asphalt fielen. Durch die Polizeibeamten wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt.

Die 59-jährige Fußgängerin erlitt eine Fraktur an der Schulter und der 63-jährige Fußgänger erlitt eine Platzwunde an der Stirn, Prellungen am linken Knie und diverse Schürfwunden. Die 86-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Die beiden Fußgänger wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Das Unfallfahrzeug war aufgrund der Beschädigungen an der Windschutzscheibe nur noch bedingt fahrbereit und wurde auf einem nahgelegenen Parkplatz abgestellt. Die Autofahrerin gab an, dass sie aufgrund der tiefstehenden Sonne die beiden Fußgänger nicht gesehen hätte.

Online Präventionsberatung zum Thema Betrug

Ludwigshafen (ots) – Straftäterinnen und Straftäter machen während der Corona-Pandemie keine Pause. Im Gegenteil insbesondere Betrügerinnen und Betrüger nutzen die Situation der Corona-Pandemie aus und erfinden immer neue Maschen, um potentielle Opfer hinter das Licht zu führen. Die Zentrale Prävention informiert Interessierte zum Thema Betrug in einer

Online-Veranstaltung am 06.05.2021, um 16:00 Uhr.

In der Veranstaltung stellt Polizeihauptkommissar Rayk Schomburg altbekannte, aber auch neue Betrugsmaschen vor und gibt hilfreiche Tipps, wie man sich vor diesen schützen kann.

Für die Teilnahme wird ein PC, Notebook oder Tablet / Smartphone mit aktuellem Browser, stabile Internetverbindung (mind. DSL 6.00) und Tonwiedergabe (Lautsprecher oder Kopfhörer) benötigt. Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter: https://s.rlp.de/Betrugsmaschen erforderlich.

Weitere Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen und weitere Tipps der Kriminalitätsprävention erhalten Sie auf der Internetseite: www.polizei-beratung.de. Rückfragen zur Veranstaltung bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz / Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621 963-1150 oder beratungszentrum.rheinpfalz@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz.