Unfall unter Drogeneinfluss (siehe Foto)

B10/Siebeldingen (ots) – Am 24.04.2021 gegen 08:15 Uhr kam es auf der B10 zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger aus dem Bereich Landau befuhr mit seinem Pkw die B10 in Richtung Landau. In Höhe von Siebeldingen verlor der junge Mann, laut eigenen Angaben, aufgrund von Sekundenschlafs die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Straßengraben.

Hier kollidierte er mit einem Verkehrszeichen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten Hinweise auf einen Drogenkonsum des Fahrers feststellen. Ein freiwilliger Urintest reagiert positiv auf THC, Amphetamin und Opiate. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 EUR. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dachstuhlbrand

Böbingen (IS) – Am Sonntag 25.04.2021 um ca 17:00 Uhr wurden die Feuerwehren aus Böbingen, Altdorf, Edenkoben, Freimersheim, Gommersheim, und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Maikammer zu einem Dachstuhlbrand nach Böbingen alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung in der rückwärtigen Scheune im Dach sichtbar.

Die betroffene Scheune wird als Lager und Werkstatt genutzt, sie ist unbewohnt. Die eingesetzten Kräfte bekämpften den Brand mit Atemschutzgeräteträgern im Innenangriff, unterstützt durch die Drehleiter von außen aus Edenkoben.

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Edenkoben waren mit ca.70 Feuerwehrkräften sowie 14 Fahrzeugen im Einsatz. Vor Ort waren weiterhin die First-Responder Gommersheim & Gäu, der Rettungsdienst, die Polizei mit mehreren Fahrzeugen, die VG-Werke und die Pfalzwerke. Zur Brandursache und der Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Quelle: Feuerwehr Verbandsgemeinde Edenkoben

Pkw-Scheiben eingeschlagen und Werbeschild beschädigt

Gossersweiler-Stein (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro richteten in der Nacht von 22.04. auf 23.04.2021 bislang unbekannte Täter an zwei Pkw und einem Werbeschild in der Schulstraße an.

Zeugen die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Abfahrtskontrollen

Edesheim (ots) – In der Zeit zwischen 19 Uhr und 20 Uhr wurden Alkoholüberprüfungen auf den beiden Tank- und Rastanlagen “Pfälzer Weinstraße West und Ost” durchgeführt. Zwei LKW-Fahrer konnten mit 1,13 Promille und 1,73 Promille angetroffen werden. Die Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere wurden sichergestellt. Bis zur vollständigen Nüchternheit mussten sie vor Ort verweilen.

In beiden Fällen wurden die zuständigen Führerscheinstellen benachrichtigt, die die charakterliche Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr prüfen wird.

Diebstahl auf Gartengrundstück

Gossersweiler-Stein (ots) – In der Nacht von 24.04.21 auf Sonntag 25.04.2021, wurden von einem Gartengrundstück in der Verlängerung Im Frontal, Solarpanelen mit Batterien sowie eine Wildkamera im Wert von circa 600 Euro entwendet. Hinweise zu dem Diebstahl werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Edenkoben (ots) – Am Freitag 23.04.2021 gegen 14:20 Uhr wurde ein 23-Jähriger aus dem Bereich der VG Offenbach mit seinem Pkw in der Luitpoldstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten Hinweise auf einen aktuellen Drogenkonsum erlangt werden.

Ein freiwilliger Urintest wurde durch den Mann verweigert. Dem jungen Fahrer wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Unfallflucht

Edenkoben (ots) – Am Freitag 23.04.2021 gegen 10:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Luitpoldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein geparkter grauer Pkw der Marke Peugeot mit DÜW-Kennzeichen durch eine/n unbekannten Fahrer/in beim Ein-/Ausparken am linken Kotflügel beschädigt.

Der/Die Unfallverursacher/in entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachstanden beläuft sich auf 500 EUR. Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Bad Bergzabern (ots) – 1.000 EUR Schaden sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht am Freitag 23.04.2021. Demnach stellte die Geschädigte ihren Pkw in der Zeit von 08-10:00 Uhr auf dem Parkplatz des SBK-Marktes im Klingweg 1 in Bad Bergzabern ab. Als sie wiederkam stellte sie fest, dass ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere Stoßstange der Beifahrerseite gefahren und sich ohne um die Schadensregulierung zu kümmern weggefahren ist.

Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Rennradfahrer missachten STOP-Schild

Maikammer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Rennradfahrern kam es gestern Mittag 25.04.2021 um 14:08 Uhr in der St. Martiner Straße. Beide missachteten das STOP-Schild an der Kreuzung Weinstraße Nord, weshalb zunächst ein 39-jähriger Radfahrer mit einem bevorrechtigten BMW zusammenstieß. Beim Ausweichversuch stürzte dann ein 31-jähriger Rennradfahrer zu Boden.

Beide trugen zum Glück Radhelme, weshalb sie sich nur leicht verletzten und sich in ärztliche Behandlung begeben mussten. Der Gesamtschaden beträgt knapp 1.000 Euro. In dem Zusammenhang appelliert die Polizei: Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Daher empfehlen wir immer mit Fahrradhelm zu fahren.