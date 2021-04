Fuchswelpe befreit

Wörth (ots) – Eine Passantin meldete am Samstagmorgen 24.04.2021, dass sie einen Fuchswelpen in einem leerstehenden Supermarktgebäude in Wörth gesehen habe. Die Polizeibeamten konnten gemeinsam mit zwei Mitgliedern einer Tierauffangstation den kleinen Welpen befreien.

Kleiner Hase verursacht schweren Unfall

Freisbach (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 26.04.2021 befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die L530 in Richtung Freisbach. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang querte ein Hase die Landstraße. Der junge Autofahrer versuchte dem Tier auszuweichen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, das von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug.

Er musste aus seinem Auto befreit werden und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Wohnwägen und Schuppen aufgebrochen

Sondernheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Campingplatz in Sondernheim zu mehreren Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter haben auf zwei unterschiedlichen Parzellen jeweils einen Wohnwagen und ein Gartenhäuschen aufgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben die Einbrecher allerdings kein Diebesgut mitgenommen.

Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Versuchter Einbruch

Germersheim (ots) – Unbekannte Täter versuchten Sonntagnacht 25.04.2021 gegen 01 Uhr die Eingangstür der Apotheke am Fachmarktzentrum aufzuhebeln. Durch die dabei entstandenen Geräusche wurde der Apotheker, der in dieser Nacht Notdienst hatte und in der Apotheke übernachtete, wach.

Bei einer Nachschau konnte er lediglich noch die Aufbruchspuren an der Tür feststellen. Die unbekannten Täter hatten bereits das Weite gesucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim, Tel.: 07274-9580 entgegen.

Alkohol am Steuer

Wörth (ots) – Beamten der Polizeiinspektion Wörth fiel am Sonntag 25.04.2021 um kurz nach Mitternacht schlangenlinienfahrender VW auf. Auf der K15 im Bienwald konnte der 29-jährige Fahrer gestoppt und kontrolliert werden. Der Grund für seine unsichere Fahrweise war schnell klar. Ein Alkoholtest ergab 2,37 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Fußgänger durch Unfallflüchtigen verletzt

Wörth (ots) – Am Freitag 23.04.2021 war ein 46-jähriger Mann gegen 16:00 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg in der Luitpoldstraße in Wörth unterwegs. Zeitgleich befuhr ein Auto die Straße in Richtung Ortsausgang. Aufgrund zu geringen Seitenabstands stieß der Autofahrer mit dem rechten Außenspiegel gegen den Fußgänger, welcher daraufhin stürzte und sich am Rücken und der Schulter verletzte.

Ohne seine Fahrt zu unterbrechen und dem Gestürzten zu helfen, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen silbernen Audi mit GER Kennzeichen gehandelt. Zeugen, welche den Vorfall beobachteten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

3-jähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Germersheim (ots) – Ein 59-jähriger Mannheimer befuhr am Freitag 23.04.2021 um 12.36 Uhrdie Straße “An der Volksschule”, als plötzlich ein 3-jähriger Junge vor seinem Pkw vom Gehweg auf die Straße lief. Der Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erwischte den Jungen seitlich mit seinem Pkw.

Der 3-jährige dürfte nach Angaben der Rettungskräfte neben oberflächlichen Schürfwunden und Prellungen auch eine Fraktur am Bein erlitten haben. Zur weiteren Behandlung wurde der 3-jährige ins Kinderkrankenhaus nach Speyer verbracht.

Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Germersheim/B 35 (ots) – Ein 32-jähriger Baden-Würtemberger befuhr Freitag 23.04.2021 um 12.40 Uhr mit seinem Motorrad die B 35 und wollte an der Ausfahrt Germersheim-Nord abfahren. Im Ausfahrtsbereich kam der Motorradfahrer zu Sturz und verletzte sich.

Durch das hinzugerufene DRK wurde er zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim, Tel.: 07274-9580 entgegen.

Jugendliche Böllerwerfer

Germersheim (ots) – Mehrere Zeugen meldeten gegen 23:30 Uhr am 23.04.2021 laute Knallgeräusche im Innenstadtbereich von Germersheim. Ein Zeuge konnte eine Gruppe Jugendlicher unmittelbar nach einem Knall wegrennen sehen. Obwohl umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden, konnten keine verdächtigen Personen mehr feststellt werden.

Bis dato konnten auch keine Beschädigungen an Gebäuden oder Fahrzeugen festgestellt werden. Höchst wahrscheinlich wurden durch bisher unbekannte Personen verbotenerweise pyrotechnische Gegenstände gezündet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim dankend unter der Telefonnummer 07274/9580 entgegen.

Unfall der etwas anderen Art

Lingenfeld (ots) – Ein 15-jähriger war am Freitag 23.04.2021 um 13.35 Uhr mit dem Mofaroller seines Freundes gegen einen geparkten Pkw gestoßen. Soweit so gut! Bei der Unfallaufnahme mussten die Polizeibeamten erfahren, dass der 15-jährige beim Anfahren ziemlich unsicher wirkte und sein Freund ihn deshalb noch festhalten wollte, um Schlimmeres zu verhindern.

Der 15-jährige ist nicht im Besitz einer erforderlichen Mofaprüfbescheinigung. Zudem konnten Hinweise auf Drogenkonsum erlangt werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Den 15-jährigen erwartet allerdings ein Strafverfahren.

Sachbeschädigungen an Pkw

Germersheim (ots) – Zwei 22-jährige Frauen parkten am Freitag 23.03.2021 zwischen 18.30-18.50 Uhr ihre beiden Pkw nebeneinander auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes. Als sie von ihren Einkäufen zurückkamen, hatten sie frische Beschädigungen in Form eines Kratzers am Kofferraum und einer großen Beule auf der Motorhaube. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim, Tel.: 07274-9580 entgegen.