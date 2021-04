Landau: Die Polizei-News

Wer hat den Holzwagen angezündet ?

Landau (ots) – Einen dekorativen Holzwagen haben Unbekannte am Montagmorgen gegen 4.40 Uhr im Bereich der Ostbahnstraße angezündet. Eine Zeugin hatte die Polizei über das Feuer informiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei konnten das Feuer schnell löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 100 EUR.

Der Holzwagen war vor einem Lokal aufgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Landau (ots) – Da er kein Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter angebracht hatte, wurde ein 17-Jähriger am Sonntagmittag 25.04.2021 gegen 15.40 Uhr in der Maximilianstraße von einer Polizeistreife kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche zum Kontrollzeitpunkt unter Cannabiseinfluss stand.

Ihm wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Zudem war das Fahrzeug zum Kontrollzeitpunkt nicht versichert. Es wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Mit 106 km/h durch die Stadt

Landau (ots) – Mit 106 km/h wurde ein Autofahrer bei einer Geschwindigkeitsüberwachung am Sonntagabend von Beamten der Polizeiinspektion Landau gemessen. Die Überprüfung erfolgte zwischen 19.15 Uhr und 20.05 Uhr im Bereich der Rheinstraße in Fahrtrichtung Queichheimer Brücke.

Insgesamt passierten 100 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Zehn Fahrer waren zu schnell unterwegs gewesen. Der “Spitzenreiter” erhält ein Bußgeld in Höhe von 280 EUR sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. An der besagten Örtlichkeit sind 50 km/h erlaubt.

Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Landau (ots) – Eine 55-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstagnachmittag 22.04.2021 gegen 16.09 Uhr von einer Autofahrerin im Einmündungsbereich Waffenstraße/Pestalozzistraße angefahren und leicht verletzt. Die Fahrradfahrerin hatte die Pestalozzistraße befahren und wollte der Vorfahrtsstraße folgend nach links in die Waffenstraße abbiegen.

Hierbei wurde sie von einer hinter ihr fahrenden Autofahrerin überholt, wobei die Fahrradfahrerin durch den PKW am Vorderrad touchiert wurde und zu Boden stürzte. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Das Fahrzeug wird beschrieben als roter Pick-up mit Germersheimer Kennzeichen. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Unfallverursacherin geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06431/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.