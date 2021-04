Schwer verletzt und 7000 Euro Sachschaden

Speyer (ots) – Vermutlich zu schnell unterwegs war am Sonntag um 17:00 Uhr ein 28-Jähriger aus Speyer. Der Mann befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Industriestraße in Richtung Flugplatz, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte.

Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde von einem Helikopter in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrbahn musste hierzu kurzzeitig gesperrt werden. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Motorradsturz aufgrund Ölspur

Speyer (ots) – Am Freitagabend 23.04.2021 gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Speyerer mit seinem Leichtkraftrad die Straße “Am neuen Rheinhafen”. In Höhe des dortigen Schwimmbades geriet er aufgrund einer hier befindlichen Ölspur ins Schleudern und stürzte schließlich zu Boden.

Der junge Mann erlitt hierdurch Schmerzen im Bein- und Schulterbereich und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Verursacher der Ölspur vor.

Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall mit verletztem Kind

Speyer (ots) – Leichte Verletzungen zog sich am Freitagmittag um 12:20 Uhr ein 12-jähriger Junge zu, als er mit seinem Fahrrad auf der Holzstraße unterwegs war. Da er an der Einmündung zur Schützenstraße beim Rechtsabbiegen den von links kommenden PKW einer 80-Jährigen übersah, kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Das Kind kam zu Sturz und verletzte sich hierbei. Zur weiteren Behandlung wurde der Junge in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Zudem entstand am PKW ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro.

Poser, Tuner kontrolliert

Speyer (ots) – Am Samstag 24.04.2021 von 15:00-21:00 Uhr wurden im Stadtgebiet insgesamt 5 Fahrzeuge kontrolliert, an denen offensichtlich technische Veränderungen vorgenommen wurden, sogenannte Poser. Zwei der kontrollierten Fahrzeuge wiesen derartige Veränderungen auf, was das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatte.

Den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen die Fahrzeughalter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei weist daraufhin, dass weitere gezielte Kontrollmaßnahmen folgen werden und konsequent gegen Raser, illegale Tuner

und Poser vorgegangen wird.