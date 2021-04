Rauchentwicklung aus Keller – Keine Verletzten

Feuerwehr Frankenthal (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 26.04.2021 wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 01:50 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Wormser Straße in Frankenthal alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte leichter Rauch aus dem Kellerbereich wahrgenommen werden. Das Haus war bereits durch die Polizei teilweise evakuiert, was gemeinsam mit dieser fortgesetzt wurde. Gleichzeitig ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit Wärmebildkamera und Strahlrohr in den Keller vor.

Dort konnte dann festgestellt werden, dass die Rauchentwicklung aus einem Lichtschacht hinter einem gekippten Fenster kam. Die Überprüfung ergab, dass der Lichtschacht offensichtlich als großer Aschenbecher missbraucht wurde und mit Zigarettenkippen, Laub und Staub ca. 10cm dick übersäht war. Der Müll hatte sich vermutlich entzündet und für die Rauchentwicklung gesorgt.

Der Lichtschacht wurde großzügig abgelöscht und der Keller mittels Hochdrucklüfter rauchfrei geblasen. Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen konnten die 12 Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzte gab es keine, ebenso dürfte auch kein Gebäudeschaden entstanden sein.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 7 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort, ebenso die Polizeiinspektion Frankenthal und der Rettungsdienst, sowie die Stadtwerke Frankenthal.

Lichtschacht sauber halten:

Licht- und Kellerschächte bergen oft eine nicht zu unterschätzende Brandgefahr in sich. In den Schächten sammeln sich Zigarettenkippen, Laub Insekten und Ungeziefer, sowie sonstige kleinere Abfälle, welche durch die Gitterroste nach unten fallen. Oftmals reicht bei diesem ausgetrockneten Unrat eine achtlos weggeworfene Zigarette aus, um diesen in Brand zu setzen.

Gibt es dann eine Verbindung in den Keller durch gekippte oder offene Fenster, so kann der Rauch ins Innere ziehen und sich ausbreiten, ggf. bis ins Treppenhaus. Ist die Brandlast im Schacht hoch genug, können Kellerfenster auch platzen und eine Brandausbreitung in die Kellerräume hinein erfolgen. Daher der Appell der Feuerwehr, reinigen Sie ihre Lichtschächte regelmäßig für ihre eigene Sicherheit.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 25.04.2021 gegen 17.20 Uhr, beschädigte laut Zeugenangaben eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin an der Kreuzung Europaring/Mahlastraße ein auf der Verkehrsinsel gegenüber des Speyerer Tores befindliches Verkehrsschild und fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, in Richtung Süden weg. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Bus handeln. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchte Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 25.04.2021 gegen 18.35 Uhr, wurde durch die Geschädigte gemeldet, dass bislang unbekannte Täter einen spitzen Metallgegenstand unter ihren hinten rechten Fahrzeugreifen gelegt haben. Vor Ort konnte dies durch die eingesetzte Streife so bestätigt werden. Der Gegenstand war so geeignet, beim Losfahren den Reifen zu beschädigen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 21.04.2021 wurden durch die Polizei Frankenthal im Rahmen des Geschwindigkeitskontrolltages ebenfalls Kontrollen durchgeführt. In der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr wurden im Nachtweideweg insgesamt 86 Fahrzeuge gemessen. Hierbei waren 11 Fahrzeuge, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, zu schnell. Der “Spitzenreiter” wurde mit 49 km/h gemessen.

In der Zeit von 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr wurden am Ortsausgang Bobenheim-Roxheim in Richtung Worms insgesamt 41 Fahrzeuge gemessen. Hier waren, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, 7 Fahrzeuge zu schnell. Der “Spitzenreiter” wurde mit 72 km/h gemessen.

Erfreulich war die Geschwindigkeitsmessung in der Lambsheimer Straße, am Ortseingang Frankenthal, hier wurden zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr insgesamt 58 Fahrzeuge gemessen, wobei kein einziges die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten hat.

Am Donnerstag 22.04.2021 in der Zeit von 20.30-21.30 Uhr, wurde auf der L 453 zwischen Frankenthal und Heßheim eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei 67 gemessenen Fahrzeugen waren 5 Fahrzeugführer zu schnell. “Spitzenreiter” war bei erlaubten 70 km/h ein gemessenes Fahrzeug mit 90 km/h.