Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Kind

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Samstag 24.04.2021 um 13:15 Uhr ereignete sich in der Roxheimer Straße in Bobenheim-Roxheim ein Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Kind. Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Hyundai Tucson aus der Hofeinfahrt auf die Straße. Ein von rechts kommendes Kind auf dem Fahrrad fuhr auf dem Gehweg und kollidierte mit dem Fahrzeug. Ob das gestürzte Kind Verletzungen davongetragen hat, ist bislang nicht bekannt.

Das Kind setzte seine Fahrt fort, nachdem es von der Autofahrerin angesprochen wurde. Bei dem Kind soll es sich um ein ca. 10-jähriges Mädchen handeln, welches alleine mit dem Fahrrad unterwegs war. An dem Pkw sind keine Schäden entstanden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Kind machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.: 06233-3130 zu melden.

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person in Limburgerhof

Limburgerhof (ots) – Am Samstagvormittag 24.04.2021 gegen 09:51 Uhr fuhr der 83-jährige Führer eines Toyota Kompakt-SUV seiner 77-jährigen Beifahrerin vom Parkplatz der Baumschule Ludwig in Limburgerhof auf die L533. Hierbei missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt eines von links kommenden Audi A6, welcher durch einen 46-jährigen Fahrzeugführer bewegt wurde. Auf Höhe der Einfahrt zur Baumschule sei es in der Folge zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeugfronten gekommen.

Die Unfallbeteiligten wurden durch den Verkehrsunfall schwerverletzt. Die 77-jährige Beifahrerin verstarb kurze Zeit später in der Unfallklinik. Die L533 musste für knapp 3 Stunden in beide Richtungen vollgesperrt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 26.000 EUR. Durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet.

Verkehrsunfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Freizeitstätte

Römerberg (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum von 20.04.2021 bis 23.04.2021 in eine Freizeitstätte in der Philippsburger Straße ein und entwendeten dort diverse Gartengeräte. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Philipsburger Straße verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.

Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Dudenhofen (ots) – Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer wurde gegen am Samstag 24.04.2021 gegen 15:40 Uhr im Boligweg auf dem Weg zu seinem Schrebergarten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem jungen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Da der Fahrer einen Urintest verweigerte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer muss nun mit einem mehrwöchigen Fahrverbot, Punkten in Flensburg, sowie einem Bußgeld rechnen.

Brandstifter in Limburgerhof

Limburgerhof (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu mehren Brandstiftungen in Limburgerhof. Hierbei wurden mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1400,- EUR. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Auf frischer Tat bei Diebestour erwischt

Neuhofen (ots) – Am Samstagvormittag 24.04.2021 kam es zu mehreren Diebstählen in Neuhofen. Dabei hatten es die Täter hauptsächlich auf Elektrowerkzeuge abgesehen, die sie von den Grundstücken aus offenstehenden Kellerräumen, Garagen und Gartenhäuser entwendeten. Einer der Geschädigten erwischte die zwei männlichen Täter dabei, als sie gerade seinen Hochdruckreiniger, seine Stichsäge und seinen Akkuschrauber wegtragen wollten. Die Täter flüchteten daraufhin.

Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf und konnte einen der Täter mithilfe von anderen aufmerksamen Anwohnern stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der zweite Täter entkam zwar, verlor aber bei seiner Flucht persönliche Gegenstände und konnte somit ermittelt werden.

Da der vor Ort festgenommene Täter mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert war, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Gegen die zwei aus Ludwigshafen stammenden Täter im Alter von 17 und 23 Jahren wurden mehrere Strafanzeigen wegen Diebstahl und Hausfriedenbruch eingeleitet.

Kopfweh nach Trunkenheitsfahrt

Kleinniedesheim (ots) – Am Samstag 24.04.2021 um 16:54 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen Mann, der mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl in auffälliger Fahrweise auf der L456 in Richtung Kleinniedesheim unterwegs war. Der Mann war kurz zuvor auf der Landstraße schon gestürzt, konnte seine Fahrt aber zunächst fortsetzen.

Bei einer Kontrolle durch ein Streifenteam der Polizei Frankenthal wurde beim dem 59-jährigen Mann schließlich ein Atemalkoholwert von 3,4 Promille festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Durch den Sturz zog sich der Mann eine Platzwunde am Kopf zu und wurde ärztlich behandelt.

PKW Aufbruch während Spaziergang

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Samstagmittag 24.04.2021 stellte die 28-jährige Geschädigte aus Dannstadt-Schauernheim ihren PKW auf einem Waldparkplatz zwischen Böhl-Iggelheim und Speyer ab, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Hierbei ließ sie ihren Rucksack auf dem Beifahrersitz liegen.

Als sie zwei Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und der Rucksack mitsamt Geldbeutel verschwunden war.

Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Mutterstadt (ots) – Die Polizeiinspektion Schifferstadt führte am Freitagvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle in Mutterstadt in der Schifferstadter Straße durch. In der Zeit von 10:40 bis 11:30 Uhr kam es dabei zu insgesamt 17 Verstößen gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der festgestellte Höchstwert lag bei 62 km/h, was nach Abzug der Toleranz 1 Punkt im Fahreignungsregister sowie 100 Euro Bußgeld zur Folge hat.