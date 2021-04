Kreis Bergstraße

Flucht vor Polizeikontrolle – Kollision mit Streifenwagen

Heppenheim (ots) – Am späten Sonntagabend 25.04.21 gegen 22:38 Uhr wurde der Polizeistation Heppenheim ein PKW-Fahrer gemeldet, der wiederholt die Lorscher Straße hin und her fuhr. Auch über den Europaplatz fuhr das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit und der Fahrer würde aus dem Fenster herausschreien, hierbei würde er wiederholt knapp an geparkten Fahrzeugen vorbeifahren, so die Zeugen.

Durch zwei Heppenheimer Polizeistreifen wurde kurze Zeit später der PKW in der Lorscher Straße stadteinwärts fahrend festgestellt und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete jedoch die ihm erteilten Anhaltezeichen und versuchte sich mit zum Teil überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise der Kontrolle zu entziehen.

Die Streifen nahmen unter Inanspruchnahme von Sonderrechten die Verfolgung in der Lorscher Straße auf. Nachdem das Fahrzeug eine Straßensperre umfuhr und hierbei fast mit dem Streifenfahrzeug kollidierte, konnte es letztendlich in der Daimlerstraße auf einem unbefestigten Firmengelände gestoppt werden. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem verfolgten Pkw und einem Streifenwagen. Am Streifenwagen und dem Renault Laguna entstand Sachschaden von insgesamt ca. 5.500 EUR. Es wurde niemand verletzt.

Da der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 EUR erhoben.

Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Lorsch (ots) – Ein Mobilfunkgeschäft in der Bahnhofstraße, geriet in der Nacht zum Sonntag 25.04.21 gegen 2.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter schlug mit einem Gullydeckel eine Scheibe des Geschäfts ein und entwendete anschließend über 20 Mobiltelefone aus den Auslagen. Er flüchtete nach der Tat mit einem in der Nähe abgestellten dunklen Fahrzeug.

Der Flüchtige ist 25-35 Jahre alt und trug einen Kapuzenpulli.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Einbruch in Firmengebäude

Lindenfels (ots) – Ein Firmengbäude in der Nibelungenstraße geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (23.04.) und Montagmorgen (26.04.) in das Visier von Einbrechern.

Die Täter drangen auf bislang nicht bekannte Weise in Hallen und Büroräume des Betriebes ein und brachen anschließend mit Brachialgewalt einen Tresor auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die ungebetenen Besucher richteten mit ihrem rabiaten Vorgehen einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Nicht bezahlt und mit Messer bedroht – Zeugen nach räuberischen Diebstahl gesucht

Darmstadt (ots) – Am Freitagabend 23.4.21 haben zwei noch unbekannte Täter versucht, Ware aus einem Einkaufszentrum in der Kasinostraße zu entwenden. Als das Duo dabei bemerkt und von Zeugen angesprochen wurden, drohte einer der Täter mit dem Messer. Dadurch gelang beiden die Flucht.

Einer der Täter wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,65 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte dunkle Haare, die auf der linken Seite abrasiert und in der Mitte gescheitelt waren. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Jogginghose der Marke “Adidas”, eine blaue Sportjacke und dunkle Turnschuhe.

Sein Komplize wurde auf etwa 14 bis 16 Jahre und eine Körpergröße von etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter geschätzt. Er hatte dunkle Haare und trug über einem grauen Oberteil eine dunkelgraue Kapuzenjacke. Seine Hose wurde als grau und seine Schuhe in der Farbe Schwarz wahrgenommen.

Die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Zeugen nach Raubüberfall in Wohnung gesucht

Darmstadt (ots) – Zwei bislang noch unbekannte Kriminelle haben am Samstagmorgen 24.4.21 ein Ehepaar in ihrer Wohnung überfallen, dabei Schmuck und Geld erbeutet und im Anschluss die Flucht ergriffen. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter gegen 08.45 Uhr an der Haustür im Pfannmüllerweg geklingelt und nach dem Öffnen der Tür durch die Wohnungsinhaber sofort die Räume betreten. Dort angekommen fesselten sie die Bewohner und forderten unter Androhung von Gewalt mit Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Wertgegenständen und Geld.

Nachdem die Unbekannten mit ihrer Beute geflüchtet waren, gelang es den Opfern, sich zu befreien und die Polizei zu verständigen. Die alarmierten Beamten lösten sofort eine groß angelegte Fahndung nach den flüchtigen Straftätern aus. Die Fahndung verlief bislang jedoch ohne Erfolg.

In diesem Zusammenhang suchen die ermittelnden Beamten von der Darmstädter Kriminalpolizei Zeugen, die die Flüchtenden möglicherweise beobachten konnten.

Beide Männer wurden als etwa 50 bis 55 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Sie trugen blaue medizinische, sogenannte “OP-Masken” vor Mund und Nase und waren mit roten Aufdrucken versehenen grauen Jacken bekleidet. Zudem trugen beide zum Zeitpunkt der Tat jeweils blaue Jeanshosen sowie graue und schwarze Handschuhe. Ihr Erscheinungsbild wurde als osteuropäisch wahrgenommen.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und sucht für den Fortgang der Ermittlungen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wem die beschriebenen Männer zur Tatzeit und in Tatortnähe aufgefallen sind, beziehungsweise wer Hinweise zu deren Identität geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 (Rufnummer 06151/969-0) in Verbindung zu setzen.

Kindertagesstätte von Einbrechern heimgesucht

Darmstadt (ots) – Am Sonntagabend 25.4.21 haben Kriminelle ihr Unwesen in der Trierer Straße getrieben und sich dort gewaltsam Zugang zu dem Gebäude einer Kindertagesstätte sowie angrenzenden und dazugehörigen Containern verschafft. Bevor sie dabei gegen 20 Uhr von Zeugen überrascht und in die Flucht geschlagen wurden, ließen sie Werkzeuge mitgehen, die ihnen bei der Suche in den Räumen in die Hände fielen. Um in diese zu gelangen, hatten sie zuvor die Fenster eingedrückt.

Durch das plötzliche Erscheinen von Zeugen, suchten sie umgehend das Weite. Dabei konnten das Duo beobachtet und grob beschrieben werden.

Demnach handelte es sich um Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren. Die Körpergröße wurde auf etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter geschätzt und ihre Statur als “schlank” wahrgenommen. Sie hatten kurze dunkle Haare und trugen sportliche Kleidung in den Farben Schwarz und Weiß.

Hinweise zur Identität des Duos werden von der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Roller nach Unfall beschädigt

Darmstadt (ots) – Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag 25.4.21 auf einem Parkplatz in der Klausenburger Straße ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß im Tatzeitraum zwischen 16 und 17 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer offenbar beim Zurücksetzen gegen einen geparkten Roller. Durch den Anstoß fiel der Roller um und es entstand Sachschaden.

Anschließend hinterließ der oder die Unbekannte eine Nachricht mit einer Mobilrufnummer am Roller. Da die angegebene Rufnummer unvollständig ist, konnte mit der Verfasserin oder dem Verfasser bislang kein Kontakt aufgenommen werden.

In diesem Zusammenhang bittet das 2. Polizeirevier in Darmstadt um Kontaktaufnahme aller, die den Unfall beobachten konnten und Angaben zum Verursacher oder Verursacherin machen können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Mit Pfefferspray über Zaun gesprüht – Polizei sucht wichtige Zeugen

Griesheim (ots) – Nach ersten Erkenntnissen hatten bislang noch unbekannte Täter am vergangenen Mittwoch 21.4.21 im Bereich eines Fußweges in der Weserstraße, möglicherweise mit einem Pfefferspray unvermittelt über einen dortigen Zaun in Richtung eines Hundes gesprüht. Dabei wurden ersten Ermittlungen zufolge nicht nur der Hund auf dem Privatgrundstück, sondern auch ein 16-jähriger Bewohner des Anwesens getroffen. Hierbei wurden leichte Reizungen in den Atemwegen von Mensch und Tier hervorgerufen.

Eine ärztliche Behandlung sei glücklicherweise im Anschluss nicht notwendig gewesen. Das Geschehen ereignete sich gegen 12.30 Uhr. In diesem Zusammenhang wurden zwei ältere Passanten im Bereich des Fußweges wahrgenommen, bei denen es sich um wichtige Augenzeugen handeln könnte. Beide Personen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Gesuchte Zeugen:

Dabei handelt es sich um eine etwa 70 bis 75 Jahre alte Frau und ihren geschätzt gleichaltrigen männlichen Begleiter.

Die Seniorin hatte blonde kurze und wellige Haare und trug eine rotbraune Sonnenbrille. Sie war mit einem dunkelblauen Kapuzen-Fleecepullover, der an den Armen sowie an den Bündchen weiße Streifen hatte, bekleidet. Zudem trug sie eine blaue Steppweste und schwarze Halbschuhe. – Ihr männlicher Begleiter trug einen schwarzen Pullover, schwarze Jeans, eine dunkelblaue Steppweste und schwarze Trekkingsandalen mit schwarzen Socken. Beide sollen von kräftiger Statur gewesen sein.

Die beschriebenen Personen oder weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, zwecks Klärung des Sachverhaltes, die ermittelnden Beamten in Dieburg, zu kontaktieren. Unter der Rufnummer 06071/9656-0 ist die Erreichbarkeit für alles Sachdienliche gegeben.

Wem gehören die Mountainbikes? – Polizei sucht Eigentümer

Gundernhausen (ots) – Nachdem bereits am vergangenen Donnerstagmorgen 22.April, mehrere Mountainbikes auf einem Waldparkplatz beim Viehweg sichergestellt wurden, sucht die Polizei nach den Eigentümern.

Spaziergänger fanden, die im Gebüsch liegenden Räder und meldeten den Vorfall gegen 9.30 Uhr der Polizei. Hierbei stellten die Beamtinnen und Beamten unter anderem zwei Mountainbikes, der Marken “Bergamont” und “Schotterbeck” sicher. Da der Verdacht besteht, dass die Räder im Rahmen von Fahrraddiebstählen abhandengekommen sind, sucht die Polizei nun nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Daher fragt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt: Wem gehört das neongelbe Mountainbike?

Wer kennt den Eigentümer oder die Eigentümerin des schwarz-weiß-roten Bikes? Die Beamtinnen und Beamten nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Kriminelles Vorhaben scheitert – Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl

Seeheim-Jugenheim (ots) – Nachdem zwei bislang Unbekannte am Sonntagnachmittag 25.4.21 versuchten ein Fahrrad in der Kempenstraße zu entwenden, konnte ein Zeuge das kriminelle Vorhaben stoppen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die beiden Unbekannten an einem dort abgeschlossenen Fahrrad zu schaffen. Hierbei sollen sie einen Vorderreifen dabeigehabt haben, den sie offenbar vorher von einem anderen Fahrrad abmontiert hatten.

Als sie gegen 16.15 Uhr versuchten den mitgebrachten Reifen an ihre neue Beute zu montieren, wurden sie von einem Zeugen überrascht, der das kriminelle Vorhaben beobachtete. Sofort ließen sie ihre Beute zurück und flüchteten mit einer Straßenbahn (Linie 8) in Richtung Darmstadt.

Die Flüchtigen waren eine Frau und ein Mann um die 17 Jahre alt:

Er soll sehr kurze Haare gehabt haben und einen blauen Pullover mit weißem Aufdruck getragen haben.

Die Haare seiner Begleiterin wurden als blond und schulterlang beschrieben. Sie trug eine schwarze Jacke.

Mit den genauen Tatumständen und weiteren Ermittlungen ist die Polizei in Pfungstadt betraut. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Pavillon aus Holz abgebrannt

Weiterstadt (ots) – Nach dem Brand eines hölzernen Pavillons am Samstagmorgen (24.4.), hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 7.30 Uhr war die Rettungsleitstelle von Zeugen über eine Rauchentwicklung, ausgehend von dem Bereich eines Bettenlagers in der Robert-Bosch-Straße informiert worden.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte die Feuerwehr aus Weiterstadt das Feuer an einem dortigen Pavillon außerhalb des Gebäudes bereits gelöscht. Infolge der Flammen wurde der Pavillon jedoch komplett zerstört und damit ein Schaden von mindestens 5.000 Euro verursacht.

Weil die Polizei in diesem Zusammenhang eine Brandstiftung nicht ausschließen kann, ist das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo mit den Untersuchungen betraut. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Ermittler für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Fernseher aus Jugendzentrum gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Ein Jugendzentrum in der Benno Elkan-Allee rückte im Tatzeitraum zwischen Samstagabend (24.4.) und Sonntagmorgen (25.4.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung in das Gebäude. Dort hatten sie es offenbar auf den Fernseher abgesehen. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss das Weite.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

Groß Gerau

Nach Hinweisen – Coronaverstöße in 2 Lokalen geahndet

Raunheim (ots) – Ein Lokal in der Frankfurter Straße sowie ein Weiteres “An der Lache”, kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am vergangenen Wochenende nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Am späten Samstagabend (24.04.) trafen die Ordnungshüter hierbei 5 Personen in der Bar in der Frankfurter Straße an.

Zudem wurden in den Räumlichkeiten 6 Spielautomaten ohne bzw. mit abgelaufenen Prüfsiegeln festgestellt. Die Beamten erstatteten unter anderem gegen alle Angetroffenen Anzeigen wegen Verstößen gegen die derzeit geltenden Coronaregeln und erteilten Platzverweise. Die Ermittlungen bezüglich des Verdachts auf unerlaubtes Glücksspiel dauern an.

In der Nacht zum Sonntag 25.04.21 gegen 01.30 Uhr, überprüfte die Polizei dann eine Bar “An der Lache”. Dort trafen die Gesetzeshüter 12 Personen an. Ob diese zuvor ein illegales Glücksspiel abhielten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Insgesamt hatten die Personen rund 8.000 Euro Bargeld bei sich. Gegen alle Anwesenden erstatteten die Beamten Anzeigen wegen der Coronaverstöße.

Brummis geplündert

Biebesheim (ots) – Zwei in der Otto-Hahn-Straße abgestellte Sattelzugmaschinen, gerieten in der Zeit zwischen Freitagabend (23.04.) und Sonntagabend (25.04.) in das Visier von Unbekannten. Die Täter demontierten Außenspiegel, eine Sonnenschutzleiste, Scheibenwischer, einen ABS-Druckschlauch sowie Stromkabel und ließen die Bauteile anschließend mitgehen.

An den Brummis entstand insgesamt ein Schaden von über 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Brand auf Brückenbaustelle

Gernsheim (ots) – Zu einem Brand auf der Brückenbaustelle in der Pfungstädter Straße in Gernsheim kam es am frühen Montagmorgen (26.04.). Gegen 01.40 Uhr erfolgte der erste Anruf. Bereits da erleuchteten hohe Flammen den Nachthimmel. Die eintreffende Polizeistreife stellte auf der Brücke über die Bahnlinie brennende Bitumenrollen fest, die zudem für starke Rauchentwicklungen sorgten. Vorsorglich wurde die Bevölkerung mit Lautsprecherdurchsagen und Warnmeldungen über die Medien zum Schließen der Fenster aufgefordert. Der Bahnverkehr musste kurzzeitig eingestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Die Brandstelle ist abgesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 20.000 EUR. Die Feuerwehr Gernsheim war mit 33 Einsatzkräften vor Ort und meldete um 03.15 Uhr den Brand für gelöscht.

Auto angefahren und geflüchtet

Kelsterbach (ots) – Zwischen Freitag 23.04.2021 und Samstag24.04.2021 streifte ein Fahrzeug beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand vor der Weingärtenstraße 17 parkenden PKW Opel Astra. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an Polizeistation Kelsterbach, Tel. 06107 / 7198-0.

450 Meter Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Rüsselsheim (ots) – Insgesamt circa 450 Meter Kupferkabel, ließen Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (22.04.) und Montagmorgen (26.04.), von einer Baustelle in der Gutenbergstraße mitgehen.

Die Täter verschafften sich Zugang auf das Baustellengelände und entwendeten aus einem Rohbau mehrere Kupfer-Kabelbrücken. Hierbei wurden von den ungebetenen Besuchern zudem mehrere Netzwerkkabel beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von fast 7.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Odenwaldkreis

Notlandung eines Motorflugzeuges

Michelstadt-Steinbuch (ots) – Die Notlandung eines Motorflugzeuges am Samstagmorgen 24.4.21 angrenzend zur Straße “Am Wiesental”, rief Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Gegen 09.45 Uhr wurde die Polizei über das notgelandete Kleinflugzeug auf einer dortigen Wiese bei der “Steinbach” informiert. Neben mehreren Streifen, begab sich auch der Polizeihubschrauber zum Einsatzort.

Ersten Erkenntnissen zufolge, musste der 60-jährige Pilot aufgrund eines technischen Defekts notlanden. Er und seine 58-jährige Begleiterin blieben glücklicherweise unverletzt.

Bei der Landung entstanden am Motorflugzeug sowie an dortigen Weidezäunen mehrere Schäden. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe konnten durch die Feuerwehr Michelstadt gebunden werden. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) wurde über den Vorfall informiert. Der Abtransport der Maschine wurde durch den Besitzer veranlasst.

Zivilstreife stoppt Raser auf B 45

Bad König (ots) – Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Sonntagnachmittag 25.04.21 zwei Verkehrsteilnehmer auf der B45. Eine 59-jährige Motorradfahrerin aus dem Landkreis Miltenberg durchfuhr hierbei gegen 14:30 Uhr einen Streckenabschnitt auf dem maximal 100 km/h zulässig sind, mit 152 km/h.

Übertroffen wurde sie etwa 2 Stunden später von einem 21-jährigen Autofahrer aus dem Odenwaldkreis. Er hatte 159 “Sachen” auf dem Tacho. Beiden drohen nun 240 Euro Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Mehrere Brände im Odenwaldkreis – Kripo ermittelt

Michelstadt/Bad König/Lützelbach (ots) Am Samstag 24.04.2021 gegen 03.45 Uhr brannte ein Hochsitz in Michelstadt bei der Kreisstraße 92 in der Nähe des dortigen Waldes. Im Laufe des Tages kam es zu einem weiteren Brand in Michelstadt. Hierbei brannte gegen 13.30 Uhr eine Gartenhütte in der Mossauer Straße. Neben einer Schutzhütte, die gegen 18.30 Uhr, im Waldgebiet in Lützelbach-Breitenbrunn brannte, kam es in den späten Abendstunden zu einem weiteren Brand in Bad-König. Hier brannte gegen 23 Uhr unter anderem ein Holzstapel am Waldrand in der Fürstengrunder Straße.

Die Feuerwehren konnten alle Brände schnell löschen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wie es zu den einzelnen Bränden genau kam und ob diese im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Da nach jetzigem Kenntnisstand der Verdacht der Brandstiftungen nicht ausgeschlossen werden kann, sucht das Kriminalkommissariat 10 in Erbach nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden geben könnten. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06062/9530 zu erreichen.

