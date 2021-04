Friedberg: Die Polizei-News

Polizei beendet Technoparty

Friedberg (ots) – In der Nacht zu Sonntag 25.4.21 beendete die Polizei im Ortsteil Büches eine offenbar privat organisierte Technoparty. Kurz nach Mitternacht trafen die Beamten vor Ort auf insgesamt 16 Personen im Alter zwischen 19-27 Jahren, die an der Feier in einer landwirtschaftlichen Halle teilnahmen.

Nachdem die Ordnungshüter die Personalien der Beteiligten festgestellt hatten, erteilten sie allen einen Platzverweis und fertigten aufgrund der festgestellten Verstöße Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Büdingen: Haftbefehl ergeht gegen mutmaßlichen Drogendealer

(ots) – Am vergangenen Dienstag 20.04.2021 stieß die Polizei in Büdingen bei der Kontrolle eines Kleinwagens auf knapp 1 Kilo Amphetamin sowie mehrere Waffen. Der polizeibekannte 50-jährige Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besitzt, landete in Untersuchungshaft. Das Auto, welches dem Mann wohl regelmäßig, trotz der geschilderten Umstände von Familienangehörigen zur Verfügung gestellt wird, stellte man ebenfalls erst einmal sicher. Auf Anordnung des zuständigen Amtsgerichts folgte die Wohnungsdurchsuchung, in deren Rahmen man weiteres Beweismaterial auffand.

Gegen 14 Uhr war der Kleinwagen einer Streifenwagenbesatzung nach Hinweisen aus der Bevölkerung aufgefallen, woraufhin man sich zu einer Kontrolle entschlossen hatte. Schnell war klar: Der Mann verfügte nicht über eine Fahrerlaubnis. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, führten die Ordnungshüter einen entsprechenden Test durch. Dieser zeigte neben THC, Kokain, Amphetamin und Methamphetamin auch Opiate an. Im Fahrzeuginnenraum fanden die Schutzleute unter anderem die verpackten Drogen, eine geladene Schreckschusspistole und zwei Klappmesser.

Wegen des Verdachts des bewaffneten Drogenhandels, Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Waffengesetz klickten daher wenig später die Handschellen.

Nach erfolgter Blutentnahme auf der Dienststelle und zwischenzeitlichem Aufenthalt im Polizeigewahrsam ordnete das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen schließlich die Untersuchungshaft an. Der Mann befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Friedberg: In Schule eingebrochen

Einbrecher sind am Wochenende in eine Schule in der Saarstraße eingestiegen. Zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Sonntagabend (18.30 Uhr) hatten die Straftäter ein Fenster am Gebäude eingeschlagen und waren so in die Räumlichkeiten gelangt. Was entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Bereich aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Karben: Anhängerreifen zerstochen

Zwischen Donnerstagnachmittag (15 Uhr) und Sonntagvormittag (11 Uhr) zerstach ein Unbekannter einen Reifen eines in der Straße “Auf der Warte” im Ortsteil Groß-Karben abgestellten PKW-Anhänger. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

Ranstadt: Spielautomaten aufgehebelt

Einigen Schaden hinterließen Einbrecher, die zwischen Donnerstag (15 Uhr) und Sonntag (15 Uhr) in eine Bar in der Bahnhofstraße eingebrochen sind. So öffneten sie gewaltsam die Eingangstür und verschafften sich so Zugang. Die Unbekannten beschädigten Teile des Mobiliars und brachen mehrere Spielautomaten auf, aus welchen sie die darin befindlichen Geldkassetten mitnahmen. Die Friedberger Kripo ermittelt nun und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Die Ermittler fragen: Wem sind im genannten Zeitraum in der Bahnhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Konnte jemand den oder die Täter bei der Tat oder der anschließenden Flucht beobachten? Wer kann sonstige Hinweise geben?

Rosbach: Geldbeutel genommen

Aus einem roten Toyota entwendete ein Unbekannter eine im Handschuhfach abgelegte Geldbörse samt Inhalt, nachdem man sich zuvor gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginnenraum verschafft hatte. Der Kleinwagen stand zwischen Freitagabend (23.30 Uhr) und Samstagvormittag (10.30 Uhr) in der Straßheimer Straße in Ober-Rosbach. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Rosbach: PKW-Scheibe eingeschlagen

Eine Fahrzeugscheibe eines Smarts schlugen Unbekannte zwischen Freitagabend (20 Uhr) und Samstagmorgen (8.30 Uhr) im Ober-Rosbacher Steigerweg ein. Entwendet wurde offenbar nichts. Hinweise erbittet die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

