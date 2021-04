Greifenstein: Baumstamm auf Fahrbahn – Unfall

(ots) – Letzten Mittwoch 21.04.2021 fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Audi A4 auf der Landesstraße 3324 von Greifenstein-Allendorf in Richtung Leun-Biskirchen. Rund 50 Meter vor der Straße “Am Grübchen” lag ein etwa ein Meter langes Baumstammteil längsseitig auf der Fahrbahn. Die aus einem Greifensteiner Ortsteil stammende Audi-Fahrerin bemerkte den Stamm zu spät und krachte mit ihrem schwarzen A4 gegen den Stamm.

Der Audi wurde an der Front beschädigt. Der Schaden wird mit 2.500 Euro beziffert. Derzeit geht die Wetzlarer Polizei davon aus, dass ein Unbekannter Holzstämme geladen hatte und diesem offenbar unbemerkt verlor.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Dillenburg-Niederscheld: Schrottfahrzeuge aufgebrochen

(ots) – An mehreren ausgedienten Fahrzeugen eines Paket-Zustellers machten sich Unbekannte am Sonntag 25.04.2021 zwischen 15-19:00 Uhr zu schaffen. Die Kleintransporter standen auf einem Abstellplatz in der Schelderau. Die Diebe schlugen die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und durchwühlten die Innenräume.

Ein Paketauto versuchten die Unbekannten anzuzünden. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise zu den unbekannten Dieben erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Naunheim: Fahrrad gestohlen

Ein bisher unbekannter Dieb schnappte sich am Sonntag 25.04.2021 um 18:10 Uhr das Mountainbike eines 37-Jährigen. Der aus einem Wetzlarer Stadtteil stammende Mann hatte das Bike auf dem Gehweg vor der dortigen Eisdiele abgestellt. Diesen Augenblick nutze der Unbekannte, griff sich das schwarz-rote Corratec Mountainbike und flüchtete in Richtung Niedergirmes.

Der Dieb soll etwa 25-Jahre alt sein. Er war bekleidet mit einer hellblauen Jacke.

Der Schaden wird mit 1.400 Euro beziffert. Hinweise zu dem unbekannten Dieb erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahnau-Waldgirmes: Kaninchen aus Stall gestohlen

In der Nacht zu Sonntag (25.04.2021) begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Ludwig-Rinn-Straße. Aus einem Freilaufgehege stahlen die Diebe vier Hasen. Der Schaden beläuft sich auf 160 Euro. Hinweise zu den dreisten Dieben, die zwischen 00:30-05:00 Uhr zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Niederbiel: in Bäckerei eingebrochen

Bargeld in noch nicht bekannter Höhe stahlen dreiste Diebe aus einem Tresor. Zwischen Freitag (23.04.2021), 18:30 Uhr und Samstag (24.04.2021), 02:20 Uhr brachen Unbekannte in die Backstube in der Wetzlarer Straße ein.

Die Diebe durchwühlten mehrere Räume und die darin befindlichen Schränke.

Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Wetzlarer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wetzlarer Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg- mit 1,3 Promille ans Steuer gesetzt

Um 00:39 Uhr kontrollierten Wetzlarer Polizisten in der Nacht zum Samstag (24.04.2021) einen 33-jährigen VW-Fahrer. In der Wetzlarer Straße hielten sie den Mann in seinem VW Passat an. Aus dem Fahrzeuginneren drang den Ordnungshütern Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 1,3 Promille.

Der Hüttenberger musste mit zur Polizeiwache. Es folgte eine Blutentnahme. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Der 33-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Waldsolms-Kraftsolms: Autos zerkratzt

Unbekannte machten sich am Freitag (23.04.2021) gleich an zwei Fahrzeugen in der Kirbachstraße zu schaffen. Zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr trieben die Vandalen offenbar mit einem spitzen Gegenstand tiefe Kratzer in die linke Fahrzeugseite eines weißen Nissan Navara ein. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Einen grauen VW Golf zerkratzen die Vandalen ebenfalls an der linken Fahrzeugseite.

Der VW parkte vor der Nissan am rechen Fahrbahnrand. Auch hier wird die Reparatur rund 1.000 Euro kosten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise an die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Mehrere Unfallfluchten:

Dillenburg-Niederscheld:

Mit 250 Euro wird der Schaden beziffert, den ein Unbekannter an einer Hauswand in der Neugasse hinterließ. Beim Vorbeifahren touchierte der Unfallfahrer am Samstagmorgen (24.04.2021), um 06:00 Uhr, die Wand und flüchtete. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Aßlar:

Eine 23-Jährige fuhr am Samstagabend (24.04.2021), um 19:10 Uhr, rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Hermannsteiner Straße. Hierzu fuhr sie teilweise über den dortigen Gehweg auf dem sich eine unbekannte Fahrradfahrerin befand. Die junge Frau übersah die Radfahrerin und touchierte das Fahrrad mit ihrem schwarzen Mercedes C180. Ohne ihre Personalien zu hinterlassen, verließ die Fahrradfahrerin die Unfallstelle. Der Schaden am schwarzen C180 beläuft sich auf 1.000 Euro. Die Radfahrerin soll etwa 40-50 Jahre alt sein, sie trug möglicherweise eine Brille. Ihr Fahrrad war mit schwarzen Satteltaschen bestückt. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun-Biskirchen:

Zwischen 20:00 Uhr am Donnerstag (22.04.2021) und 07:00 Uhr am Freitag (23.04.2021) krachte ein unbekannter Unfallfahrer gegen zwei Metallpfeiler in der Wilhelmstraße. Offenbar fuhr der Unbekannte in Richtung Weilburgerstraße, kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte die Pfeiler. Der Schaden wird mit 400 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms:

Eine 20-jährige fuhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Landeststraße 3293 aus Niederbiel kommend in Richtung Burgsolms. Die aus einem Leuner Ortsteil stammende Fiesta-Fahrerin beabsichtige nach links in Richtung Albshausen abzubiegen und fuhr auf die dortige Abbiegespurt. Plötzlich steuerte ein Unbekannter sein Auto ebenfalls auf die Abbiegespur und touchierte den schwarzen Ford an der Beifahrerseite. Der unbekannte Unfallfahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den rund 3.000 Euro teuren Schaden zu kümmern.

Die Wetzlarer Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß am Freitag (23.04.2021), um 23:20 Uhr, beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

