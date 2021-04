Bruchsal – Unfall unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots) – Knapp 1,8 Promille stellten Polizeibeamte bei einem

40-jährigen Autofahrer am Sonntagmorgen in Bruchsal fest, weshalb dieser eine

Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Der Peugeot-Fahrer war gegen 09.30 Uhr auf der Landesstraße 558 in Richtung

Bruchsal unterwegs, wo er kurz vor dem Kreisverkehr an der Ortseinfahrt Bruchsal

die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben soll. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand der Polizeibeamten fuhr er über die Verkehrsinsel in der Mitte

der Fahrbahn und beschädigte das darauf befindliche Verkehrsschild. Anschließend

soll er entgegen der Fahrtrichtung des Kreisverkehrs nach links in die

John-Deer-Straße abgebogen sein, wo er das Fahrzeug schließlich auf Höhe der

Einmündung Dittmannswiesen zum Stehen brachte. Da bei dem Unfall die Ölwanne des

Fahrzeugs riss, entstand eine etwa 100 Meter lange Ölspur. Diese musste durch

eine Nassreinigung beseitigt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einige

hundert Euro geschätzt.

Karlsruhe – Mehrere Gegenstände aus Garage entwendet – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Aus einer Garage in der Otto-Wels-Straße entwendeten

unbekannte Täter mehrere Gegenstände. In der Zeit zwischen Samstag, 16.20 Uhr

und Sonntag, 09.30 Uhr, verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu dem

umzäunten Stellplatz einer Tiefgarage, wo mehrere Gegenstände für den

Wohnungsbau gelagert waren. Welche Gegenstände genau entwendet wurden, ist

derzeit noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich jedoch auf

ein paar hundert Euro belaufen.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 6663411 an

das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt.

Waghäusel – Unbekannter beschädigte Fahrzeugscheibe

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag die

Frontscheibe eines Daimler-Benz beschädigt. Das Fahrzeug war in der

Schanzenstraße geparkt. Nach den ersten Feststellungen dürfte die Scheibe

zwischen Samstag, 23.30Uhr und Sonntag, 00.30 Uhr beschädigt worden sein. Der

Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Wer in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Schanzenstraße verdächtige

Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Philippsburg,

Telefon 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 19-jähriger Randalierer leistete bei Festnahme Widerstand

Karlsruhe (ots) – Ein 19-jähriger Randalierer setzte sich am Samstagnacht in der

Karlsruher Innenstadt massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr, hierbei

wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Passanten meldeten gegen 23:45 Uhr den 19-Jährigen der Polizei, da dieser

mehrfach an der Haltestelle Marktplatz randalierte. Aufgrund der guten

Personenbeschreibung konnte der alkoholisierte Mann in unmittelbarer Nähe

festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei trat er den eingesetzten Beamten

aggressiv und unkooperativ entgegen. Bei der anschließenden körperlichen

Durchsuchung nach Ausweispapieren riss er sich aus dem Festhaltegriff los und

rannte davon.

Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Aggressor noch in der Kreuzstraße

eingeholt und festgehalten werden. Hierbei wurde aufgrund der Gegenwehr des

jungen Mannes eine Außenbestuhlung in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Polizisten

wurden bei der vorläufigen Festnahme leicht verletzt. Der 19-Jährige musste die

Beamten mit auf die Wache begleiten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab

bei ihm einen Wert von über 0,8 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen konnte er die Wache wieder verlassen.

Waghäusel – Auffällige Fahrweise und mögliche Gefährdungen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer gefährdete vermutlich

mehrere andere Verkehrsteilnehmer am Freitag, gegen 09.30 Uhr, in Waghäusel im

Bereich Vollmerseckerstraße bis Schulstraße.

Ein Zeuge berichtete der Polizei von einem wohl grünen Mazda, vermutlich Typ

323, der in Waghäusel offenbar mehrere gefährliche Überholmanöver durchgeführt

hatte. Außerdem soll er einen Autofahrer zu einer abrupten Gefahrenbremsung

veranlasst haben. Ob eine ältere Dame, die an einer Fußgängerampel bei Grünlicht

die Fahrbahn mit ihrem Hund überqueren wollte gefährdet wurde, ist unklar. Nach

Angaben des Zeugen fuhr der grüne Mazda aber bei Rotlicht für seine Richtung

über den Fußgängerüberweg.

Die Polizei sucht nun Zeugen beziehungsweise Personen, die durch den grünen Pkw

gefährdet oder geschädigt wurden. Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier

Philippsburg unter der Telefonnummer 07256/93290 in Verbindung setzen.

Ettlingen – Unfallflucht in Bruchhausen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag ein

geparktes Auto im Felchenweg in Bruchhausen und fuhr danach einfach weiter.

Die geschädigte Autobesitzerin hatte ihren VW wohl zwischen 11 Uhr und 15 Uhr am

Freitag im Felchenweg abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie

fest, dass der linke hintere Teil der Stoßstange eingedellt und zerkratzt war.

Vermutlich wurde der Schaden durch einen anderen Autofahrer beim Rangieren

verursacht.

Zeugen des Vorfalls können sich gerne mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der

Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Einbruch in Einkaufsmarkt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täterschaft brach am Sonntagabend in

Beiertheim-Bulach in einen Einkaufsmarkt ein.

Gegen 22.00 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam

Zutritt zu dem in der Ortenbergstraße gelegenen Markt. Nachdem sie die

Glasschiebetüren des Haupteingangs eingeschlagen hatten, begaben sie sich in den

Einkaufsmarkt und entwendeten Multimedia Geräte im Wert von etwa 600 Euro.

Anschließend entkamen sie unerkannt.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 666-3411 an

das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt.

Ettlingen – Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Transporter

Karlsruhe (ots) – Schwer verletzt wurde eine 57-jährige Dame bei einem Unfall am

Samstagmittag in der Lokalbahnstraße in Ettlingen.

Die Frau befuhr mit ihrem Pedelec die Lokalbahnstraße in Richtung Seehof als sie

auf der abschüssigen Straße in einer Kurve in den Gegenverkehr gerät und dort

mit einem entgegenkommenden Transporter kollidiert. Sie wurde schwer verletzt in

ein Krankenhaus eingeliefert, an ihrem Pedelec brach der Rahmen in der Mitte

durch. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend

Euro.

Karlsruhe – Unfall unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Karlsruhe (ots) – Am Samstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, beschädigte ein

55-jähriger Autofahrer beim Ausparken ein vorbeifahrendes Auto in der

Eugen-Geck-Straße in Oberreut.

Der Mann fuhr wohl mit seinem Porsche rückwärts aus einer Parklücke und streifte

den vorbeifahrenden Audi des Geschädigten. Es entstand ein Schaden in Höhe von

ungefähr 1500 Euro.

Während der Unfallaufnahme fiel auf, dass der 55-Jährige wohl unter dem Einfluss

von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv, eine

Blutentnahme wurde durchgeführt. Außerdem wurde festgestellt, dass der Mann

offenbar ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war.

Im Zuge einer im Nachgang durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden weitere

Gegenstände aufgefunden, die vermutlich im Zusammenhang mit Verstößen gegen das

Betäubungsmittelgesetz stehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Östringen – Versuchter Einbruch in Tankstelle

Karlsruhe (ots) – Hoher Schaden entstand beim Versuch, die Eingangstür einer

Tankstelle in Östringen-Odenheim aufzubrechen. Die Tat ereignete sich in der

Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag 9 Uhr.

Bislang unbekannte Täter hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht,

die Haupteingangstür der Tankstelle in der Eppinger Straße aufzuhebeln. Aufgrund

der Sicherungsmaßnahmen gelang es nicht, die Tür zu öffnen. Sie wurde jedoch

erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Pfinztal – Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht und geflüchtet

Pfinztal-Berghausen (ots) – In Berghausen verursachte ein Pkw-Fahrer am Samstag

gegen 22.05 Uhr in der Wöschbacher Straße einen Unfall und flüchtete

anschließend.

Der Halter eines dort geparkten Autos hatte einen Knall gehört und alarmierte

die Polizei, nachdem er feststellen musste, dass sein Pkw von einem

vorbeifahrenden Auto linksseitig gestreift worden war.

Die hinzubeorderten Fahndungskräfte der Polizei stellten in der Folge das

mutmaßliche Verursacherfahrzeug in der Horsterstraße fest und ermittelten den 29

Jahre alten mutmaßlichen Unfallfahrer. Er stand laut Vortest mit 1,8 Promille

unter Alkoholeinwirkung und musste sich einer Blutprobe unterziehen. Wie sich

zudem herausstellte, war er offensichtlich ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Bretten – Unfallflüchtiger nach Zeugenhinweis ermittelt

Bretten-Diedelsheim (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte das

Polizeirevier Bretten am Sonntagabend eine Verkehrsunfallflucht rasch klären.

Nachdem die Frau am Sonntag gegen 19.30 Uhr in der Diedelsheimer

Schwandorfstraße einen lauten Schlag vernommen hatte, konnte sie erkennen, dass

ein Pkw mit rumänischer Zulassung den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs

beim Vorbeifahren beschädigte. Der Fahrer fuhr aber trotz eines angerichteten

Schadens im dreistelligen Eurobereich weiter. Daher verständigte die Zeugin

umgehend die Polizei.

Noch in Nähe des Unfallortes konnten die Beamten bei der Fahndung den gesuchten

Pkw stellen. Am Steuer saß dann zwar anstatt eines beschriebenen Mannes eine

Fahrerin. Allerdings konnte über sie der 41-jährige mutmaßliche

Unfallverursacher ermittelt werden.

Karlsruhe – Betrunkener Autofahrer gestoppt

Karlsruhe (ots) – Mit über zwei Promille ist am Sonntagabend ein betrunkener

Autofahrer in Hohenwettersbach aus dem Verkehr gezogen worden.

Gegen 19:55 Uhr fiel der 21-jährige BMW-Fahrer aufgrund seiner unsicheren

Fahrweise, Verkehrsteilnehmern auf. Durch die alarmierte Streife konnte der

Fahrer im Bereich der Elsa-Brändström-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen

werden. Bereits beim Herantreten an den BMW konnten die Beamten starken

Alkoholgeruch bei dem jungen Mann feststellen. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,1 Promille. Daraufhin musste er

die Beamten mit auf das Revier begleiten. Dort wurde ihm erst einmal eine

Blutprobe durch einen Arzt abgenommen. Seinen Führerschein händigte er

freiwillig den Polizisten aus. Der junge Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Küchenbrand – Wohnung unbewohnbar

Karlsruhe (ots) – Brennendes Öl führte am Montagvormittag dazu, dass die Küche

ausbrannte und die Wohnung der Familie in der Schönbornstraße in Stettfeld

unbewohnbar wurde.

Ein 42-jähriger Mann erhitzte offenbar am Montag, gegen 10.30 Uhr, Öl in einer

Pfanne auf dem Herd in seiner Wohnung. Anschließend verließ er nach eigenen

Angaben wohl für kurze Zeit die Küche. Nach wenigen Minuten öffnete er die

Küchentür und sah, dass offensichtlich schon das Mobiliar brannte.

Sämtliche Hausbewohner hatten beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren

Ubstadt-Weiher und Bad Schönborn schon das Gebäude verlassen. Der Brand konnte

rasch gelöscht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Wohnung ist

aber derzeit unbewohnbar, die Bewohner wurden durch die Gemeinde in einer

anderen Unterkunft untergebracht. Der Sachschaden beträgt ungefähr 25.000 Euro.

Während der Löscharbeiten war eine Umleitung des Straßenverkehrs innerorts

notwendig. Der 42-Jährige Wohnungsbewohner wird wegen fahrlässiger Brandstiftung

angezeigt.

Karlsruhe – Roller entwendet

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag zwischen 18 und 13

Uhr einen Motorroller in Karlsruhe-Durlach entwendet. Der Roller der Marke

Piaggio war zuvor in der Gritznerstraße abgestellt und gegen Diebstahl

gesichert. Vermutlich haben die Diebe das Lenkradschloss mittels körperlicher

Gewalt überwunden und konnten sich so mit dem Zweirad unerkannt aus dem Staub

mache.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe- Fahrscheinprüfer während Kontrolle angegangen

Karlsruhe (ots) – Mit Gewalt versuchte sich ein 28-Jähriger am Samstagmittag

einer Personalienfeststellung zu entziehen.

Der Mann wurde gegen 12:30 Uhr ohne gültigen Fahrschein in der Straßenbahn S1 /

S11 an der Haltestelle Haus Bethlehem von Fahrscheinprüfern angetroffen.

Daraufhin soll es zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen

den Fahrscheinprüfern und dem 28-Jährigen gekommen sein. Den Fahrscheinprüfern

gelang es dennoch, den renitenten Mann bis zum Eintreffen der verständigten

Polizeibeamten festzuhalten. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen musst der

28-Jährige die Beamten zunächst mit auf das Revier begleiten. Hier äußerte er

gegenüber den Polizisten, körperlich durch die Kontrolleure angegangen worden zu

sein. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden vom Polizeirevier Karlsruhe-West

geführt.

Bruchsal – Frau nach Hundebiss leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Offenbar leichte Verletzungen trug eine 58-jährige Frau am

Freitagnachmittag nach einem Hundebiss davon. Die geschädigte Hundehalterin war

gegen 15.45 Uhr mit ihrem Vierbeiner in der Karlsruher Straße bei einer dortigen

Fischzüchterei unterwegs. Laut ihren Angaben soll ein Schäferhund zunächst auf

ihren Hund losgegangen sein und diesen mehrfach gebissen haben. Als die

58-Jährige ihrem Hund zur Hilfe eilte, wurde sie selbst in die Hand gebissen und

stürzte zu Boden. Nach derzeitigen Ermittlungen bemerkte der Halter des

Schäferhundes nicht, dass dieser von dem umzäunten Gelände entwischt war.

Bretten – Einbruch in Imbisswagen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Sonntag in

einen Imbisswagen auf der Diedelsheimer Höhe eingebrochen. Ob er auf seiner

Suche nach Wertgegenständen fündig wurde ist bislang nicht bekannt.

Vermutlich zwischen 21 Uhr und 03:30 Uhr schlägt der Dieb eine Scheibe des auf

einem Parkplatz eines Einkaufmarktes stehenden Foodtruck ein. Im Inneren suchte

er dann vermutlich nach Wertgegenstände und konnte sich anschließen unerkannt

aus dem Staub machen.

Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Diedelsheimer Höhe

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Bretten unter 07252-50460 zu melden.