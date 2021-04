Mannheim: Kleinlaster in Unterführung der Tunnelstraße festgefahren

Mannheim (ots) – Nach rund zwei Stunden war die Unterführung in der Tunnelstraße

nach einem Unfall wieder frei befahrbar.

Ein Kleinlaster-Fahrer hatte den Kastenaufbau seines Fahrzeuges unterschätzt und

war beim Passieren gegen 12.30 Uhr hängen geblieben. Während der Lkw

unbeschädigt blieb, wurde der Aufbau total beschädigt.

Um Rangieren zu können, wurde der Lkw zunächst entladen und anschließend

abgeschleppt.

Der Gesamtschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

An der Brückenführung ist nach derzeitigen Erkenntnissen kein Schaden

entstanden.

Gegen 14.30 Uhr waren Unfallaufnahme und Abschleppvorgang beendet und die

Sperrung wieder aufgehoben.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Corona-Kontrollen nach „Notbremse“ und Ausgangsbeschränkung intensiviert; Akzeptanz der Maskentragepflicht bröckelt

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Infolge der bundesweiten

„Notbremse“ und der damit verbundenen Ausgangsbeschränkung, passte das

Polizeipräsidium Mannheim seine Kontrollmaßnahmen in Mannheim, Heidelberg und

den Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises an und überprüfte mit rund 70

Beamtinnen und Beamten zusätzlich pro Tag die Einhaltung der CoronaVo und auch

die von der Stadt Mannheim erlassen Allgemeinverfügung.

Hinsichtlich der Ausgangsbeschränkung wurden zwischen Freitag- und Sonntagabend

rund 1200 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beanstandungsquote lag mit 150 Verstößen

bei etwas über 10 Prozent. Bemerkenswert dabei allerdings, dass die Quote am

Freitagabend bei über 20 Prozent lag, am Samstag und Sonntag bei jeweils weit

unter 10 Prozent.

Auffällig bei den Kontrollen in den Innenstädten war die Tatsache, dass der

Umgang mit dem Tragen des Mund-und Nasenschutzes (MNS) offenbar sorgloser

betrachtet wird. Gerade am Samstag, an dem bei herrlichem Wetter viele Menschen

die Innenstädte säumten und teilweise die Mindestabstände nicht eingehalten

werden konnten, wurde der MNS vielerseits nicht getragen.

Während vor Wochen flächendeckend noch eine Tragequote von weit über 90 Prozent

registriert worden war, fiel sie hierzu zumindest über das vergangene Wochenende

deutlich ab.

Ob dies nur eine Momentaufnahme darstellt oder einem Trend folgt, muss

beobachtet werden.

Gemeinsam mit den Kommunalen Ordnungsdiensten der Städte und Gemeinden wird das

Polizeipräsidium Mannheim bei seinen Kontrollen hier ein besonderes Augenmerk

auf das MNS-Tragen legen.

Von Freitag bis Sonntag wurden insgesamt rund 4000 Personen aus

unterschiedlichen Gründen im Zusammenhang mit der CoronaVO kontrolliert. 420

verstießen gegen die MNS-Tragepflicht. Die mit Augenmaß vorgenommenen Kontrollen

fruchteten bei rund 60 Personen nicht, sodass gegen sie Bußgeldverfahren

eingeleitet wurden.

Die Kontrollen, insbesondere im Hinblick auf die Ausgangsbeschränkung; die

Ansammlung von Personen und das Tragen des Mund- und Nasenschutzes, werden

weiter intensiv durchgeführt.

Mannheim-Seckenheim: Katze ausgewichen und Unfall verursacht

Mannheim-Seckenheim (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen

Montagmorgen ein 19-jähriger Mann im Stadtteil Seckenheim. Der junge Mann war

kurz nach ein Uhr mit seinem Fiat in der Seckenheimer Hauptstraße in Richtung

Neuostheim unterwegs. In Höhe des Seckenheimer Rathauses musste er nach eigenen

Angaben einer über die Straße laufenden Katze ausweichen, wobei er die Kontrolle

über sein Fahrzeug verlor. Im weiteren Verlauf stieß er gegen einen am

Fahrbahnrand geparkten MiniCooper, schob diesen gegen ein Verkehrszeichen und

schließlich gegen die Hausfassade eines angrenzenden Gebäudes. Der Fiat blieb

anschließend auf den Gleisen der Straßenbahn liegen. Beide Fahrzeuge waren so

stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf

mehr als 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogentest verliefen bei dem 19-jährigen

Fiat-Fahrer ohne Befund.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener

Betriebsstoffe gereinigt werden. Aufgrund der blockierten Gleise war der

Straßenbahnverkehr vorübergehend unterbrochen.

Mannheim-Jungbusch: Unfall verursacht und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Jungbusch (ots) – Einen Unfall verursachte ein unbekannter Autofahrer

in der Nacht von Freitag auf Samstag im Stadtteil Jungbusch. Der Unbekannte

beschädigte mit seinem Fahrzeug den am Fahrbahnrand der Akademiestraße geparkten

Audi A 5. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der

Unfallverursacher beim Rückwärts-Rangieren mit seinem Heck gegen die Front des

hinter seinem Fahrzeug geparkten Audi gestoßen war. Dabei wurde der Audi so

stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden wird auf

5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu

melden.