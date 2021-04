Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: „Große Suchaktion auf dem Neckar“ – Ergänzung zur Pressemitteilung – Zeugenaufruf

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Im Zusammenhang mit der Suchaktion

bei Neckargemünd am späten Abend des 25.04.2021 wurde durch Passanten und

Einsatzkräfte zwischen der Eisenbahnbrücke und der Friedensbrücke auf dem Neckar

ein herrenlos treibendes Kanu aufgefunden. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg

hat dieses sichergestellt, der Besitzer konnte bisher nicht ausfindig gemacht

werden.

Beschreibung des Kanus

Hersteller: Seaworld, Farbe: weiß/dunkelrot, Länge: 4,20, Breite: 0,80,

Zweisitzer; Auffällig ist eine großflächige Leckabdichtung mit hellbraunem

Packband am rechten vorderen Teil des Bootes.

Die Wasserschutzpolizei Heidelberg sucht in diesem Kontext nach Zeugen, die

Angaben zur Herkunft des Bootes machen können. Hinweise bitte unter Tel.:

06221/13748-3.

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Geschwindigkeitskontrollen an unfallträchtiger Strecke – Viele Motorradfahrer zu schnell unterwegs

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die Verkehrspolizei Mannheim

führte am Samstag, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 15 Uhr an der L 535 bei

Heiligkreuzsteinach Geschwindigkeitskontrollen, insbesondere von

Motorradfahrern, durch.

Die L 535 zwischen Heiligkreuzsteinach und Abzweig Hilsenhain ist eine

unfallträchtige Strecke. Allein im Jahr 2020 ereigneten sich auf der bei

Motorradfahrern beliebten Strecke acht Verkehrsunfälle, bei denen drei

Verkehrsteilnehmer tödlich verunglückten. Zwei der Getöteten waren mit einem

Motorrad unterwegs. Darüber hinaus waren im gleichen Jahr zwei Schwerverletzte

und zwei Leichtverletzte zu beklagen. Bei sechs der acht Unfälle wurde nicht

angepasste Geschwindigkeit als Unfallursache ermittelt. Aufgrund dessen wurde

durch die zuständige Verkehrsbehörde an gefährlichen Stellen die Geschwindigkeit

für Motorradfahrer bereits auf 50 km/h begrenzt worden.

Bei den Kontrollmaßnahmen an diesen gefährlichen Stellen wurde die

Geschwindigkeit von insgesamt 560 Fahrzeugen, darunter 175 Motorradfahrer,

gemessen. Bei 62 Verkehrsteilnehmern (darunter 55 Kraftradfahrer) wurde dabei

eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt.

20 Motorradfahrer waren um bis zu 20 hm/h zu schnell, 21 Fahrer hatten die

Geschwindigkeit um mehr als 21 km/h überschritten. 14 Verkehrsteilnehmer müssen

ihre Motorräder nun vorübergehend in der Garage lassen, da sie die

Geschwindigkeit so stark überschritten hatten (mehr als 40 km/h) zu schnell,

dass sie nun einem Fahrverbot entgegensehen. Die höchste gemessene

Geschwindigkeit war 109 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Im Rahmen der ganzheitlich durchgeführten Überprüfungen wurden auch die

Motorräder der Betroffenen näher in Augenschein genommen. Dabei wurden an vier

Fahrzeugen technische Mängel festgestellt, die mit einem Mängelbericht belegt

wurden. An zwei Fahrzeugen waren technische Veränderungen vorgenommen worden,

die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Zur Verhinderung weiterer schwerer Verkehrsunfälle sind weitere

Kontrollmaßnahmen auf dieser Strecke bereits in der Planung. Das Ergebnis vom

Wochenende zeigt deutlich, dass diese Kontrollen zur nachhaltigen Bekämpfung der

Hauptunfallursache „nichtangepasste Geschwindigkeit“ dringend erforderlich sind.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz – 5.000 EUR Schaden – Polizei sucht Zeugen

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag

zwischen 06:20 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka Markts in der

Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim

rückwärts Ausparken einen auf dem Kundenparkplatz des Edeka Markts geparkten

Peugeot. Aufgrund der Anstoßhöhe handelte es sich bei dem Verursacher vermutlich

um einen LKW, welcher auf einer Parkbucht vor dem angrenzenden

Gartencentergebäude geparkt war. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer

06223-92540, zu melden.

Sinsheim: Drei Motorradunfälle am Sonntagnachmittag, drei verletzte Biker, einer davon lebensgefährlich

Sinsheim (ots) – Bei herrlichem Wetter war am Sonntag landauf, landab Biker-Tag.

Unzählige Zweiradfahrer nutzen die Gelegenheit, teilweise zum ersten Mal in

diesem Jahr, das „Moped“ zu einer Ausfahrt, entweder alleine oder im Pulk, aus

der Garage zu holen.

Für drei Motorradfahrer hatte ihre Ausfahrt am Sonntagnachmittag teilweise

erhebliche Folgen. Rund um Sinsheim ereigneten sich binnen 3,5 Stunden drei

Verkehrsunfälle, an den Motorradfahrer beteiligt waren.

Der schwerste geschah, wie bereits berichtet, kurz nach 16 Uhr auf der B 45,

zwischen Sinsheim und Hoffenheim, als eine junge Autofahrerin in ein Grundstück

abbiegen wollte und einen nachfolgenden Motorradfahren übersah, der seinerseits

zum Überholen angesetzt hatte. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde

anfängerder Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Bereits rund zwei Stunden zuvor wurde ein 65-jähriger Motorradfahrer bei einem

Verkehrsunfall mit einem Autofahrer nahe des Ortsteils Steinsfurt verletzt. Der

40-jährige Audi-Fahrer war auf der L 592 von Reihen in Richtung Steinsfurt

unterwegs und wollte gegen 14 Uhr an der Einmündung zur B 39 nach links in

Richtung Steinsfurt abbiegen. Dabei übersah er den Motorradfahrer, der in

Richtung Kirchardt fuhr. Nach seiner ersten Versorgung vor Ort, wurde der

65-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden

beträgt mehrere tausend Euro.

Gegen 17.30 Uhr kam es auf der B 292, kurz vor dem Ortsteil Dühren zum dritten

und letzten Verkehrsunfall mit Motorradbeteiligung an diesem Nachmittag für das

Polizeirevier Sinsheim.

Der 63-jährige Fahrer einer Moto Guzzi war in Richtung Dühren unterwegs, als er

an der Einmündung „Am Leitzelberg“ eine rote Ampel zu spät erkannte. Der Biker

stürzte und rutschte unter das Heck des vor ihm abbremsenden 53-jährigen

VW-Fahrers. Dieser erlitt keine, der 65-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde

vor Ort behandelt. Der Sachschaden ist gering.

St. Leon-Rot/BAB 6: Tiertransport gestoppt – 16 Hunde und 2 Katzen beschlagnahmt

St. Leon-Rot/BAB 6 (ots) – Ein Tiertransport wurde durch Beamte der

Autobahnpolizei Walldorf am Samstagnachmittag auf der A 6 gestoppt. Den Beamten

fiel der Ford-Transit gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz „Bucheneck“ an der A 6

bei St. Leon-Rot auf und wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die

Beamten unzählige Tiertransportboxen im Laderaum des Fahrzeugs, die dort

ungesichert gestapelt waren und in denen sich insgesamt 16 Hunde und 2 Katzen

befanden. Um an einige der Boxen zu gelangen, mussten zunächst andere Boxen

entladen werden. Der Transport soll im Auftrag einer Tierschutzorganisation am

Vortag gegen 12 Uhr in Bulgarien gestartet sein, die Tiere sollten an Käufer in

Deutschland, Österreich und Belgien übergeben werden. Eine Rückrechnung der

Fahrtstrecke ergab, dass der Transport ohne Pause von Bulgarien durchgefahren

war.

Bei einer ersten Überprüfung der Tiere konnte festgestellt werden, dass diese

nicht gechipppt waren und Unstimmigkeiten mit den vorgelegten Impfpässen

bestanden.

Nachdem das zuständige Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises über den

Sachverhalt in Kenntnis gesetzt worden war, kam ein Amtsveterinär vor Ort und

verfügte die Beschlagnahme der Tiere. Diese wurden im Anschluss in einem

Tierheim untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei und des Veterinäramts des

Rhein-Neckar-Kreises dauern an.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter PKW-Fahrer gefährdet Fußgänger – wichtige Zeugen gesucht!

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne

beendete am Sonntagabend die gefährliche Fahrt eines betrunkenen Autofahrers

nahe der Eishalle.

Zuvor fuhr der 47-Jährige Mercedes-Fahrer auf der Parkstraße in Richtung

Stadtzentrum, wobei zwei Zeugen aufgrund der gefahrenen Schlangenlinien auf

diesen aufmerksam wurden und die Polizei verständigten. Noch während sie dem

Mercedes folgten, kam der 47-jährige Fahrer nahe des Schulzentrums von der

Fahrbahn auf den Gehweg ab wo sich eine vierköpfige Familie befand. Die Eltern

zogen ihre Kinder zur Seite, wobei der betrunkene Fahrer seinen Weg unbeirrt

fortsetzte. Zu einem Zusammenstoß kam es glücklicherweise nicht. Letztlich

beobachteten die Zeugen wie der Mercedes nahe der Eishalle mit einer

Straßenlaterne kollidierte, kurz stehen blieb und anschließend 30 Meter entfernt

parkte. Als die Beamten des Polizeireviers Wiesloch den Mann, der noch in seinem

Auto saß, kontrollierten, fiel diesen neben einer leeren Bierdose auch der

Geruch von Alkohol und die verwaschene Aussprache des 47-Jährigen auf. Er wurde

zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der

Führerschein sowie die Autoschlüssel wurden einbehalten. Ihn erwartet nun eine

Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten weitere Zeugen, insbesondere die durch

den Mann gefährdete Familie. Diese werden gebeten, sich unter 06222 57090 an das

Polizeirevier Wiesloch zu wenden.

Bammental: Einbruch in Elsenztalschule; Zeugen gesucht

Bammental (ots) – Zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr und Samstagabend, 19.30

Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Elsentalschule am

Herbert-Echner-Platz ein. Dazu rissen sie ein Fenster der Herrentoilette heraus,

um in das Gebäude einsteigen zu können. Im Inneren versuchten sie mehrere

verschlossene Türen einzutreten.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden beträgt nach

ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Ein Zeuge hatte das zerstörte Fenster entdeckt und die Polizeiverständigt.

Weitere Zeugen, die insbesondere Hinweise zu dem oder den Täter geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336 oder beim

Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Geparkten Opel beschädigt und geflüchtet – 6.000 Euro Sachschaden – Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag streifte

ein bislang unbekannter Autofahrer in der Straße Rheinblick einen geparkten Opel

auf der gesamten Fahrerseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe

von ca. 6.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu

melden.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: 18-Jähriger streift betrunken geparkte Autos – Sachschaden ca. 35.000 Euro

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Erheblich betrunken verursachte ein

18-jähriger Fahrer eines Toyota in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der

Jahnstraße einen Verkehrsunfall, Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von ca.

35.000 Euro. Kurz nach Mitternacht hatte der 18-Jährige zwei geparkte Mercedes

gestreift. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft

festgestellt, ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,5 Promille.

Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde

sichergestellt.

Neckargemünd: Große Suchaktion auf dem Neckar bei Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis

Neckargemünd (ots) – Mit einem Großaufgebot von Kräften der Wasserschutzpolizei,

Polizei, Feuerwehr mit Tauchern und DLRG mit Wasserrettungshunden wurde am

Sonntagabend, 25.4.2021, gegen 21:00 Uhr, auf dem Neckar nach einer vermeintlich vermissten Frau und ihrem Kind gesucht.

Mehrere Zeugen meldeten fast zeitgleich eine Frau mit einem Kind in einem Boot

auf dem Neckar, sowie kurze Zeit später ein unbesetztes Kanu auf dem Neckar

treibend.

Um sicherzustellen, dass keine Personen in Gefahr sind, wurde mit über 100

Einsatzkräften der Feuerwehren Neckargemünd, Heidelberg, der DLRG Neckargemünd

und Heidelberg an Land und auf dem Wasser der gesamte Bereich ergebnislos

abgesucht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Frau und das Kind mit ihrem

Standup-Board nach einer kleinen Tour wieder an Land gegangen waren und ihr

Board nachhause getragen haben. Zwischen dem unbesetzten Kanu, an dem keine

Hinweise auf Personen an Bord vorhanden waren und den gemeldeten Personen mit

dem zweiten Boot bestand kein Zusammenhang. Frau und Kind konnten wohlbehalten

zuhause angetroffen werden. Die umfangreichen Suchmaßnahmen wurden gegen 00:15

Uhr beendet.