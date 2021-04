Schriesheim/Heidelberg: Gartenhütte am Gleitschirmlandeplatz aufgebrochen; Zeugen gesucht

Schriesheim/Heidelberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die

Gartenhütte am Gleitschirmlandeplatz im Dossenheimer Weg aufgebrochen. Offenbar

wurde lediglich eine Axt entwendet. Der Sach- und Diebstahlsschaden dürfte bei

einigen hundert Euro liegen.

Wie in Erfahrung gebracht wurde, kam es bereits zwischen Mittwoch und Freitag

letzter Woche zu einem Einbruch an derselben Stelle. Neben Werkzeug fiel dem

Täter auch noch ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Der Gesamtschaden hier

ca. 1.000.- Euro.

Ob beide Einbrüche im Zusammenhang mit der Einbruchserie im Handschuhsheimer

Feld in Heidelberg stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301

oder an das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

Heidelberg: Einbrüche in acht Gartenhütten; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Seit Anfang März dieses Jahres wurden in Heidelberg bereits

20 Aufbrüche auf Gartengrundstücken registriert. Schwerpunkt ist hier eindeutig

mit 14 Taten des Handschuhsheimer Feld, teilweise, wie in der Nacht von Freitag

auf Samstag im Gewann Entensee, wurden gleiche mehrere Gartenhäuser,

aufgebrochen. Bei der letzten Tat waren insgesamt acht Gartenhütten betroffen.

Der oder die Täter hatten die Vorhängeschlösser durchtrennt und Werkzeuge,

Gartengeräte, Geschirre, Bestecke und in einem fall auch Pfeile und Bogen

entwendet. Der Sachschaden beträgt bei den Einbrüchen am vergangenen Wochenende

weit über 1.000.- Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Nord,

Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg-Pfaffengrund: Vorfahrt missachtet – 17.000EUR Sachschaden

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag kurz

nach 18 Uhr an der Kreuzung Marktstraße / Schwalbenweg. Eine 37-jähriger

BMW-Fahrerin befuhr den Schwalbenweg in Richtung Marktstraße, als Sie an der

Kreuzung der beiden Straßen einen 63-jährigen Fiat-Fahrer, welcher auf der

Marktstraße in Richtung L543 unterwegs und vorfahrtsberechtigt war, übersah und

mit ihm kollidierte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden

beträgt rund 17.000 EUR.

Heidelberg-Emmertsgrund: Reißig gerät in Brand -Feuer greift auf Wald über – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Samstag verständigte ein Wanderer die Leitstelle der

Feuerwehr, nachdem er kurz nach 15 Uhr im Dormenackerhof ein Feuer nahe dem

Waldrand entdeckte, das außer Kontrolle war. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr

versuchte der verständigte Grundstücksbesitzer den Brand selbst zu löschen. Das

Feuer hatte zwischenzeitlich auf die Baumwipfel übergegriffen. Das Feuer konnte

von der Feuerwehr gelöscht werden. Warum der Reißighaufen in Brand geraten ist,

ist derzeit noch ungeklärt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd

zu melden.

Heidelberg-Neuenheim: Gestohlene Fahrräder sichergestellt – Eigentümer gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die

Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord um 1 Uhr auf vier junge Männer

aufmerksam, die sich trotz geltender Ausgangsbeschränkung in der

Tiergartenstraße aufhielten. Bei der anschließenden Kontrolle fiel diesen

insbesondere ein Damenrad mit Kindersitz auf, auf dem einer 21-Jährigen fuhr.

Auf Nachfrage gestand der junge Mann, dass Fahrrad kurz zuvor gestohlen zu

haben. Auch zwei weitere Begleiter waren mit Fahrrädern unterwegs, die ihnen

offenbar nicht gehörten. Der vierte im Bunde fuhr auf einem E-Scooter – dieser

war allerdings nicht entwendet worden. Die drei jungen Männer, die mit den

Fahrrädern unterwegs waren, gelangen nun wegen Diebstahls zur Anzeige. Wo sie

die Zweiräder, welche sichergestellt wurden, aber entwendet hatten wollten sie

nicht angeben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord sucht in diesem Zusammenhang nach den

Eigentümern der Fahrräder. Wer sein Zweirad wiedererkennt, wird gebeten, sich

unter 06211 45690 an die Beamten zu wenden.

Heidelberg-Bahnstadt: Kleidercontainer beim Deutschen Roten Kreuz aufgebrochen – Täter flüchten – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr hat einer Gruppe von sechs

bis sieben Personen drei Kleidercontainer auf dem Gelände des DRK im Langen

Anger aufgebrochen und daraus Kleidung entwendet. Dabei wurden sie von einem

Zeugen überrascht, worauf sie in Richtung Baumschulenweg flüchteten. Während der

Flucht entledigten sich die Täter mehrerer gefüllter Kleidersäcke, Taschen und

Schuhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Personen verlief erfolglos.

Eine nähere Personenbeschreibung war aufgrund der Dunkelheit nicht möglich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

Telefon 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Heidelberg-Südstadt: Busch- und Wiesenbrand an Schule – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Aus unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 15 Uhr das

Buschwerk sowie ein Teil einer Wiese an der Julius-Springer-Schule in der

Elsa-Brändström-Straße in Brand. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg rückte mit einem

Löschfahrzeug an und löschte den Brand. Es entstand Sachschaden von mehreren

Hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten, sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu

melden.

Heidelberg: Auto kollidiert mit Linienbus, vier verletzte Fahrgäste;

Heidelberg (ots) – Wie die Ermittlungen der Heidelberger Verkehrspolizei

ergaben, war eine 75-jährige Honda-Fahrerin gegen 8.15 Uhr in Richtung

Innenstadt unterwegs, wollte dann aber in Höhe der Kirchstraße wenden.

Dabei übersah sie den links neben ihr in gleiche Richtung fahrenden Bus und

stieß mit ihm zusammen.

Während die Autofahrerin unverletzt blieb, wurden insgesamt vier Fahrgäste im

Alter zwischen 14-75 Jahren verletzt. Zwei von ihnen wurden zu ambulanten

Behandlung mit Rettungswagen in eine Klinik transportiert.

Das Auto wurde abgeschleppt; der stark beschädigte Bus war noch fahrbereit,

wurde aber aus dem Verkehr genommen und fuhr direkt ins Depot.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000.- Euro.