Verkehrsunfallflucht in der Fußgängerzone von Bad Sobernheim; Zeugen gesucht!

Großstraße 35, Bad Sobernheim (ots)

Am 26.04.2021 gegen 10:00 Uhr kam es in der Fußgängerzone von Bad Sobernheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß hierbei mit einem Sonnenschirm einer ansässigen Pizzeria zusammen. Hierdurch wurde der Schirm und die Bodenhülse beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Der Schaden beläuft sich auf circa 450EUR. Eine entsprechende Spurensuche wurde durchgeführt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Dieseldiebstahl aus Baufahrzeugen; Zeugen gesucht!

L229 zw. Monzingen und Langenthal (ots)

Zwischen dem 24.04.2021 und dem 26.04.2021 kam es auf der Baustelle an der L229 zwischen Monzingen und Langenthal zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte Täter brachen sowohl an einem Radlader als auch an einem Mobilbagger den Tankdeckel auf und entwendeten so circa 165 Liter Treibstoff. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.