Streitigkeit

Undenheim (ots)

Die Polizei bitte um Mithilfe: Der 31 jährige Geschädigte ging in der Feldlage Undenheim mit seinem Hund spazieren. Der Hund verrichtete sein Geschäft, was die Aufmerksamkeit eines Joggers erregte. Der Jogger, der in Begleitung eines weiteren Joggers war, forderte dann den 31 Jährigen auf den Hundekot wegzuräumen. Darüber geriet man in Streit, in dessen Verlauf der Jogger, laut den Angaben des Hundebesitzer, den Hundebesitzer mit einem Stock bedrohte. Der Hundebesitzer erstattete im Nachgang Anzeige bei der Polizei.

Gibt es Zeugen, die diesen Streit beobachtet haben?

Hinweise bitte an die Polizei Oppenheim, unter Tel.: 06133/ 933 100.

Ladung verloren – Zufahrt zur B 9 nicht möglich

Bodenheim / L413 / Karl-Arand-Kreisel (ots)

Am Montag, 26.04.2021, gegen 10:45 Uhr verlor ein Lkw ca. 500 Getränkekisten im Karl-Arand-Kreisel. Dadurch ist eine Zufahrt zur B 9 in diesem Bereich nicht möglich. Der Verkehr wird durch die Polizei geregelt. Die Aufräumarbeiten, bei denen die Feuerwehr, sowie der Bauhof Bodenheim beteiligt sind, dauern noch an und werden gegen 14:00 Uhr beendet sein.

Hausfriedensbruch, Einbruchdiebstahl und Sachbeschädigung

Bingen (ots)

Bingen, 24.04., 16:00 – 25.04., 08:00 Uhr. Gemeldet wurde der Polizei ein Einbruch in die Jugendherberge. Wie der Täter in das Gebäude gelangen konnte, ist bisher rätselhaft. Er hatte Büro, Bistro, Personalraum, Rezeption und einige Gästezimmer durchwühlt. Außerdem hatte er sich mittels Fernseher, Getränken und Lebensmitteln in einem der Gästezimmer häuslich eingerichtet und auch genächtigt. Des Weiteren hatte der Täter mehrere Gegenstände im Gebäude beschädigt und auch entwendet. Es ist ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 EUR entstanden. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, bitte melden.

Körperverletzung und Bedrohung

Bingen (ots)

Bingen, 25.04., Feldweg, 09:45 Uhr. Ein 52-jähriger Mann führte gemeinsam mit einem Bekannten zwei Hunde auf einem Feldweg bei Weiler aus. Da die Hunde nicht angeleint waren, fürchtete sich ein entgegenkommendes Ehepaar. Der 70-jährige Mann nahm sein mitgeführtes Tierabwehrspray in die Hand. Nachdem die Hunde das Ehepaar passiert hatte, steckte der Mann das Spray wieder ein. Der Hundehalter fragte nach, was er denn da wegsteckt hatte. Da er keine Antwort bekam, drohte der Halter ihm Schläge an. Daraufhin zog der Mann das Abwehrspray wieder und sprühte das dem Mann ins Gesicht. Das Tierabwehrspray wurde vor Ort sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bodenheim (ots)

Eine 54-jährige PKW-Fahrerin aus Oppenheim befuhr die Ortsrandstraße in Bodenheim aus Richtung Gau-Bischofsheim kommend in Fahrtrichtung Wertstoffhoff. Im Kreisel am Wertstoffhof Bodenheim übersah die 54-jährige einen im Kreisel befindlichen weißen Kleinwagen und stieß mit diesem beim Hineinfahren in den Kreisel zusammen. Am PKW der 54-jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Der weiße Kleinwagen wurde vermutlich ebenfalls im Heckbereich deutlich beschädigt. Während die 54-jährige ihr nicht mehr fahrbereites Fahrzeug nach dem Unfall in den Wirtschaftsweg lenkte, der zum Wertstoffhof führt, entfernte sich der weiße Kleinwagen unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dem Fahrer oder der Fahrerin geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Abfahrtskontrollen zum Ende des Wochenendfahrverbotes

Gau-Bickelheim (ots) – Am 25.04.2021 führten Beamte der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim an der Tank- und Rastanlage Wonnegau Ost erneut

Abfahrtskontrollen des Schwerverkehrs zum Ende des Wochenendfahrverbotes durch.

Kontrolliert wurden 16 LKW und deren Fahrer. Bei insgesamt drei Fahrern konnte

eine Alkoholisierung festgestellt werden. Der negative Spitzenwert wurde mit

einer Atemalkoholkonzentration von 1,93 Promille erreicht. In der Folge musste

zwei Fahrern eine Abfahrt untersagt werden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Mainz (ots) – Freitag, 24.04.2021 – 08:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Wormser Straße auf einem

Kundenparkplatz eine Klimaanlage an einer Hauswand beschädigt. Vermutlich wurde

die Anlage durch ein Auto demoliert. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Trickdiebstahl

Mainz-Weisenau (ots) – Donnerstag, 22.04.2021 – 10:23 Uhr

Am vergangenen Donnerstagmorgen hat ein Trickbetrüger mutmaßlich die EC-Karte

einer 78-Jährigen entwendet und eine Geldsumme im mittleren vierstelligen

Bereich abgebucht. Die 78-Jährige wurde von dem ihr unbekannten Mann nach ihrem

Einkauf auf einem Parkplatz in Mainz-Weisenau angesprochen, als sie gerade ihre

Handtasche auf den Beifahrersitz abstellte. Der Mann wies sie auf einen

vermeintlichen Schaden ihres Autos hin und hantierte an ihrem Fahrzeug herum.

Kurz darauf sagte er, das Fahrzeug sein nun repariert. Als sie später wieder

zuhause war, konnte ihr Mann keinen Schaden am Fahrzeug feststellen. Einige

Stunden später stellte sie dann die Abbuchungen auf ihrem Konto fest.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Gonsenheim- Unfall mit verletztem Radfahrer

Mainz-Gonsenheim (ots) – Freitag. 23.04.2021, 07:25 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzte Radfahrer kam es bereits am

Freitagmorgen, den 23.04.2021 gegen 07:25 Uhr, in Mainz-Gonsenheim. Der

48-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagens parkt zu diesem Zeitpunkt seinen LKW am

rechten Fahrbahnrand der Breite Straße und öffnet die Fahrertür. Ein 35-

jähriger Radfahrer, der in diesem Moment mit seinem Rad den LKW passiert, wird

durch die Fahrzeugtür am Ellbogen getroffen, kommt hierdurch ins Straucheln und

stürzt zu Boden. Der 35-Jährige wird bei dem Sturz glücklicherweise nur leicht

verletzt. Am seinem Fahrrad entsteht Sachschaden.