Hinweis auf Handel mit Betäubungsmitteln, Durchsuchungsmaßnahmen

Alzey (ots)

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung zu einem möglichen Handel mit Betäubungsmitteln aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus heraus, führte die Polizei Überprüfungen durch. Die Ermittlungen führten zur Lokalisierung der Wohnung, welche am Mittwoch, 21.04.2021, mit richterlichem Beschluss durchsucht wurde. In der Wohnung konnte der 30-jährige Wohnungsinhaber angetroffen werden. Neben den aufgefundenen Betäubungsmitteln wurden Bargeld, Mobiltelefon sowie ein Baseballschläger und ein Säbel sichergestellt.

Worms – Mehrere PKW beschädigt

Worms (ots) – Heute Nacht wurden in den frühen Morgenstunden in der

Calvinstraße, Fauthstraße und Hermann-Löns-Straße mehrere Autos beschädigt. Ein

Zeuge beobachtete gegen 03:25 Uhr, dass eine unbekannte Person -vermutlich

männlich, ca. 170 – 175 cm groß, kräftige Gestalt, dunkel gekleidet u.a. mit

einem dunklen Kapuzenpullover- gegen geparkte Fahrzeuge schlug und Sachschaden

verursachte. Wie sich herausstellte, wurden an fünf Fahrzeugen die Außenspiegel

abgetreten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeidirektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.