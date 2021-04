Agentenfilm endet mit echtem Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots) – Sie betreten den Hausflur eines Mehrparteienhaus und

plötzlich steht ein Mann mit einer Pistole vor Ihnen, auf dem Boden liegt ein

Messer. Was geschah?

Dieses Bild bot sich am Sonntagnachmittag einer 31-Jährigen, als sie im

Stadtgebiet ihr Büro aufsuchte. Die Frau rätselte nicht lange und tat das einzig

Richtige: Sie brachte sich in Sicherheit und informierte die Polizei.

Einsatzkräfte rückten aus. Im Flur des Anwesens nahmen Polizisten eine Person

fest. Im Keller des Hauses trafen sie zwei weitere Personen an. Auch sie wurden

zunächst festgenommen. Wie sich später herausstellte hielten sich die Männer im

Alter von 21 bis 29 Jahren berechtigt in dem Gebäude auf. Sie produzierten einen

Videoclip. Die selbstgedrehten Agentenfilme veröffentlichen die Männer auf einer

Videoplattform im Internet. Bei den Waffen handelte es sich um Requisiten –

Attrappen für die Filmproduktion. Ob das Trio für die Kosten des

Polizeieinsatzes aufkommen muss, wird geprüft. |erf

Biker bringen Motorradfahrerin zu Fall

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen drei bislang unbekannten

Motorradfahrern ist am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 48 zwischen

Waldleiningen und Johanniskreuz eine Motorradfahrerin gestürzt. Die Frau wurde

bei dem Unfall verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht die drei

Biker und bittet um Hinweise.

Die 32-Jährige war kurz nach 15 Uhr in Fahrtrichtung Johanniskreuz unterwegs.

Nach der Abzweigung in Richtung Mölschbach, kurz vor der Abbiegung zum

Stüterhof, wurde die Frau am Ende einer S-Kurve von drei Motorrädern überholt.

Obwohl dort ein Überholverbot besteht, fuhren die Biker mit ihren Maschinen an

der 32-Jährigen und einer Zeugin vorbei. Weil die Motorradfahrer kaum

Seitenabstand hielten, geriet die 32-Jährige immer weiter nach rechts und von

der Fahrbahn ab. Sie stürzte in den Straßengraben. Bei dem Unfall wurde die

Motorradfahrerin leicht verletzt. Sie wurde später vom Rettungsdienst ins

Krankenhaus gebracht. Die drei Biker setzten ihre Fahrt fort. Erst als sie von

der Zeugin auf die Verunglückte aufmerksam gemacht wurden, kehrten die Fahrer

zur Unfallstelle um. Nachdem sie davon überzeugt waren, dass die 32-Jährige

nicht schwerer verletzt war, fuhren die Biker weg. Von ihnen ist bekannt, dass

sie mit einem osteuropäischen Akzent sprachen. Einer von ihnen habe eine Jacke

mit dem Symbol einer Zigarettenmarke getragen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der

Unfallflucht. Die Beamten bitten um Hinweise. Möglicherweise sind die drei Biker

anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen. An dem Nachmittag waren viele

Motorradfahrer auf der Strecke unterwegs. Wer kann Hinweise zu den drei Bikern

geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Drei Männer lösen mehrere Polizeieinsätze aus

Kaiserslautern (ots) – Zuerst haben sie miteinander gestritten und sich

gegenseitig verletzt – und sich dann mit der Polizei angelegt: Wegen

wechselseitiger Körperverletzungen sowie tätlichen Angriffs und Widerstands

gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei gegen drei Männer aus dem

Stadtgebiet. Alle drei sind bereits amtsbekannt und schon häufig wegen

unterschiedlichster Delikte aufgefallen, oft ist Alkohol im Spiel.

Auch am Sonntagnachmittag waren die drei Männer im Alter von 28 bis 44 Jahren

alkoholisiert, als sie miteinander in Streit gerieten und sich prügelten. Als

die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, ging einer der Männer auf die

Beamten los, versuchte sie zu schlagen und zu treten. Er musste deshalb

gefesselt werden, wogegen er Widerstand leistete. Dabei wurden zwei

Polizeibeamte leicht verletzt; sie konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Auch die beiden anderen Männer traten sehr aggressiv auf und verhielten sich

unkooperativ, so dass letztlich alle drei in Gewahrsam genommen wurden. Dabei

kam es zu weiteren Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften.

Der Einsatz wurde von zahlreichen Schaulustigen aus den umliegenden Häusern

verfolgt, die teilweise ebenfalls aggressiv auftraten und die Stimmung

aufheizten.

Nachdem die Einsatzkräfte mit den drei Männern abgerückt waren, drangen

unbekannte Täter in die Wohnung von zwei der Festgenommenen ein und zerstörten

das Mobiliar. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und

Sachbeschädigung.

Bereits am Vormittag war es an gleicher Stelle zu zwei Polizeieinsätzen

gekommen, an denen die drei Männer beteiligt waren. Auslöser des ersten

Einsatzes gegen 9.45 Uhr war, dass der 31-Jährige eine Frau belästigte und ein

anderer Anwohner dazwischen ging, worauf es zum Streit zwischen den beiden

Männern kam und der 31-Jährige eine Platzwunde am Kopf erlitt. Weil beide Männer

unter Alkoholeinfluss standen, wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

Gegen 11.45 Uhr wurde die Streife erneut in das Wohngebiet gerufen. Zeugen

meldeten, dass zwei Männer nun mit Glasflaschen auf andere Personen losgehen

würden. Vor Ort trafen die Beamten auf den 28-jährigen Mann; er blutete aus der

Nase und gab an, einen Faustschlag ins Gesicht bekommen zu haben. Eine ärztliche

Behandlung lehnte er aber ab und wollte auch keinen Strafantrag unterzeichnen.

Den Polizisten gegenüber verhielt er sich zunehmend aggressiv. Ihm wurde

schließlich ein Platzverweis bis zum Abend erteilt.

Gegen diesen verstieß er schon am Nachmittag und landete schließlich – zusammen

mit den beiden 31 und 44 Jahre alten Männern – im Gewahrsam. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots) – Dass er trotz Ausgangssperre einen triftigen Grund für

seinen Aufenthalt im öffentlichen Raum angeben konnte, hat einem jungen Mann aus

dem Stadtgebiet in der Nacht zu Montag auch nicht mehr geholfen. Eine Streife

war gegen 3 Uhr in der Eisenbahnstraße auf den E-Scooter-Fahrer aufmerksam

geworden und hatte ihn einer Kontrolle unterzogen. Dabei fiel den Beamten bei

dem 23-jährigen Mann drogentypisches Verhalten auf. Ein Urintest bestätigte den

Verdacht. Der junge Mann gab daraufhin zu, am Samstag Cannabis konsumiert zu

haben.

Der 23-Jährige musste deshalb den Roller stehen lassen und mit zur Dienststelle

kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen

Fahrens unter Drogeneinfluss zu, eventuell auch eine Strafanzeige wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz – das hängt vom Ergebnis der

Blutprobe ab. |cri

Gasofen löst Brand aus

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Schmorbrand ist es am Samstag im Geranienweg

gekommen. Ein Gasofen fing am Nachmittag in einer Wohnung Feuer. Einsatzkräfte

von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Die Wehrleute löschten

den Brand. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Es wurde niemand verletzt.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand aus.

|erf

Heulender Motor stört die Ruhe

Kaiserslautern (ots) – Weil er an seinem Auto immer wieder im Stand den Motor

aufheulen ließ, hat ein junger Mann am frühen Sonntagmorgen die Ruhe der

Anwohner in der Richard-Wagner-Straße gestört. Kurz nach 6 Uhr wurde der Polizei

gemeldet, dass der Pkw schon seit einer Stunde mit laufendem Motor auf einem

Parkplatz stehe. Zwischendurch sei er nur einmal kurz um den Block gefahren und

dann wieder am gleichen Platz abgestellt worden.

Die ausgerückte Streife fand am Steuer des Pkw einen 20-jährigen Mann aus dem

Stadtgebiet, der deutlich alkoholisiert war. Das Fahrzeug gehörte ihm nicht,

ebenso wenig die Uniform des US-Militärs, die er trug. Beides habe er von

Freunden bekommen, gab der junge Mann an. Militärangehöriger sei er nicht.

Wie sich herausstellte, ist der 20-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins.

Da er auch keine sonstigen Papiere bei sich hatte, wurde er für die weiteren

Ermittlungen mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe

entnommen. Laut Atemtest hatte der Mann einen Pegel von 1,7 Promille.

Die hinzugezogene Streife der US-Militärpolizei stellte die Uniformteile

inklusive der Namensschilder und Rangabzeichen sicher. Es besteht der Verdacht

der missbräuchlichen Nutzung von Titeln und Abzeichen. Darüber hinaus wird gegen

den 20-Jährigen wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis ermittelt.

Bevor er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, erhielt der 20-Jährige zum

Überziehen einen Einweg-Overall. Dann machte er sich zu Fuß auf den Heimweg…

|cri

Jugendliche mit Messer bedroht

Kaiserslautern (ots) – Wegen Beleidigung, Bedrohung und Verstoß gegen das

Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der

58-Jährige fiel am Sonntagnachmittag negativ auf.

Gegen 16 Uhr wurde die Polizei zu der Adresse im westlichen Stadtgebiet gerufen,

weil es zwischen dem 58-Jährigen und drei Jugendlichen zu einem heftigen Streit

gekommen war. Nachdem sie sich zunächst verbal „duellierten“ und es zu

gegenseitigen Beleidigungen kam, soll der Mann mit einer (Stich-)Waffe in der

Hand die Jugendlichen bedroht haben.

Als die alarmierte Polizeistreife wenig später vor Ort eintraf, hatte der

58-Jährige beim Öffnen der Tür ein Messer in der Hand – nach eigenen Angaben aus

Angst, die Jugendlichen oder deren Eltern würden ihn angreifen.

Die Beamten konnten den Mann dazu bewegen, das Messer zur Seite zu legen.

Anschließend verhielt er sich kooperativ und war auch mit der Durchsuchung

seiner Wohnung einverstanden. Dabei wurde außer dem Messer auch noch ein Schwert

gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Personenkontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Freitagabend in der Kaiserslauterer

Innenstadt Kontrollen durchgeführt. Insbesondere im Bereich um die Mall und in

der Fußgängerzone liefen mehrere Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2

und des Haus des Jugendrechts in ziviler Kleidung Streife.

Zwischen 15 und 23 Uhr führten die Einsatzkräfte insgesamt 28 Personenkontrollen

durch. Besonderes Augenmerk richteten sie hierbei auf die Einhaltung der

geltenden Corona-Regeln und auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Insgesamt stellten sie 14 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung der Stadt

Kaiserslautern fest. Hierbei handelte es sich um Verstöße gegen die

Personenbegrenzung und die geltende Ausgangssperre der Stadt Kaiserslautern.

Des Weiteren konnten bei drei Personen Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Ermittlungsverfahren hinsichtlich des Besitzes von Cannabisprodukten wurden

eingeleitet.

Am späten Nachmittag wurde durch die eingesetzten Beamten eine 39-Jährige

Fahrzeugführerin kontrolliert, die augenscheinlich unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stand. Nach erfolgtem Urintest, welcher positiv auf

Betäubungsmittel reagierte, wurde die Frau zwecks Blutprobe auf die zuständige

Polizeidienststelle gebracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde

eingeleitet

Bei der Mehrheit der kontrollierten Personen handelte es sich um Jugendliche,

die sich einsichtig und kooperativ zeigten. Durch die eingesetzten Beamten

wurden im Rahmen von Bürgergesprächen die aktuellen Maßnahmen und Verordnungen

erläutert, was durchweg positiv aufgenommen wurde. |PIKL2

Unfall mit zwei Motorrädern

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auf der Bundesstraße 37 zwischen

Hochspeyer und Frankenstein ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall mit zwei

Motorrädern gekommen. Ein 55-jähriger Kradfahrer wurde leicht verletzt.

Als wegen eines Rettungswagens (RTW) ein Auto bremste, um das entgegenkommende

Fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn passieren zu lassen,

erkannte ein Motorradfahrer die Verkehrssituation offensichtlich zu spät.

Während ein 38-jähriger Biker hinter dem Pkw noch rechtzeitig abbremste,

schaffte es der 55-Jährige nicht mehr rechtzeitig. Er stürzte bei geringer

Geschwindigkeit und kollidierte mit dem vorausfahrenden 38-Jährigen, der

folglich auch zu Fall kam. Bei dem Unfall wurde der 55-Jährige leicht verletzt.

Die Sanitäter hielten an, um nach dem Mann zu sehen. Sie alarmierten ein

weiteres Rettungsfahrzeug. Wegen des Notfallpatienten im RTW war allerdings Eile

geboten, so dass die Rettungskräfte ihre Fahrt fortsetzen. Der Motorradfahrer

wurde von den kurz darauf eintreffenden Sanitätern versorgt. Die Polizei nahm

den Unfall auf. An den Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von mindestens

3.000 Euro. |erf

Verkehrskontrollen der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Samstagvormittag in der Mannheimer

Straße die Einhaltung des Tempolimits überwacht. Stadteinwärts ist außerhalb der

geschlossenen Ortschaft eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde

erlaubt. Innerhalb einer Stunde überprüften die Beamten 61 Fahrzeuge, davon

hielten sich zehn Fahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mit 25

Kilometern pro Stunde über dem Tempolimit war der schnellste Fahrer unterwegs.

Auf ihn und einen weiteren Fahrer kommt ein teures Bußgeld und mindestens ein

Punkt im Verkehrszentralregister zu. Die übrigen Betroffenen kamen mit einem

Verwarnungsgeld davon. |erf

Wertsachen aus Pkw gestohlen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am Alten Wasserhaus haben Unbekannte in

der Nacht zum Samstag zwei Geldbeutel aus einem Auto gestohlen. Am Vormittag

bemerkte die Fahrzeughalterin, dass die Beifahrertür ihres Wagens offenstand.

Diebe hatten sich an dem Pkw zu schaffen gemacht. Vermutlich war das Fahrzeug

nicht ordnungsgemäß abgeschlossen. Aufbruchspuren konnte die Polizei nicht

feststellen. Aus dem Handschuhfach fehlten zwei Geldbeutel. Die Täter erbeuteten

140 Euro, eine Kreditkarte und zwei Bundespersonalausweise. Die Polizei

ermittelt und warnt: Lassen Sie keine Wertsachen im Wagen liegen! Schließen Sie

Ihr Auto immer ab! Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. |erf

Wohnung eines Verstorbenen erneut Ziel von Einbrechern

Kaiserslautern (ots) – Bereits in der vergangenen Woche sind Unbekannte in die

Wohnung eines kürzlich verstorbenen Mannes eingebrochen (wir berichteten

https://s.rlp.de/AvRJ4). Am Sonntagabend war die Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus im Asternweg erneut Ziel eines Einbrechers. Ein Zeuge wurde um

22.45 Uhr durch laute Geräusche geweckt und ging der Ursache nach. Dabei traf er

den Täter vor der Wohnungstür an. Dieser war gerade dabei, die Tür mit einem

Werkzeug aufzuhebeln. Der Einbrecher flüchtete. Der Nachbar verständigte die

Polizei.

Die herbeigeeilten Einsatzkräfte machten den Tatverdächtigen in der Nähe

ausfindig. Er bestritt die Tat. Die Ermittler sicherten Spuren und befragten

Zeugen. Gegen den Beschuldigten wird wegen versuchten Einbruchs ermittelt. Ob

der 40-Jährige auch für den Einbruch am 21. April dieses Jahres infrage kommt

steht noch nicht fest. |mhm