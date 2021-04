Kind von unbekannter Frau angefasst,

Hattersheim am Main, Breslauer Straße, Freitag, 23.04.2021, 17:45 Uhr

(jn)Am Freitagabend ist auf einem Hattersheimer Spielplatz eine Frau aufgefallen, welche sich gegenüber einem Kind in verdächtiger Art und Weise verhalten hat. Um 17:45 Uhr spielte die 8-jährige Geschädigte auf dem Kinderspielplatz in der Breslauer Straße, als es zum Kontakt mit der Unbekannten kam. Dabei soll diese das Kind angefasst und am T-Shirt gezogen haben, bevor sie unerkannt vom Tatort flüchtete. Eine Zeugin beschrieb die Täterin als etwa 1,50 Meter groß und jung. Sie soll eine dunkle Haut, schwarze Haare mit Zopf und eine tiefe Stimme gehabt haben. Darüber hinaus habe die Tatverdächtige keine Schuhe getragen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 0 zu melden.

Rollstuhlfahrer angegriffen,

Bad Soden am Taunus, Salinenstraße, Neuer Kurpark, Sonntag, 25.04.2021, 19:08 Uhr

(jn)Ein 37-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Bad Soden festgenommen worden, nachdem er sich gegenüber mehreren Personen überaus aggressiv verhalten und einen Rollstuhlfahrer verletzt hat. Zeugenaussagen zufolge pöbelte der Mann um kurz nach 19:00 Uhr zunächst mehrere Passanten in der Parkanlage an und ging dann unvermittelt auf einen 10 Jahre alten Jungen in einem Rollstuhl los. Dabei stieß der in Bad Soden wohnhafte Tatverdächtige den 10-Jährigen um, welcher sich dadurch verletzte und in der Folge in einem Krankenhaus untersucht werden musste. Im Rahmen der Festnahme des allem Anschein nach alkoholisierten Tatverdächtigen, beleidigte der 37-Jährige die Polizisten. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Moped gestohlen und beschädigt zurückgelassen, Eschborn, Hamburger Straße, Im Sonnenland, Freitag, 23.04.2021, 17:00 Uhr bis Samstag, 24.04.2021, 09:10 Uhr

(jn)Am Samstagmorgen wurde in Eschborn ein Roller aufgefunden, der zuvor gestohlen worden war. Um 09:10 Uhr meldete ein Zeuge den beschädigten Roller in einer Unterführung in der Hamburger Straße bei der Polizei, woraufhin die Beamten das augenscheinlich gestohlene Zweirad sicherstellten. Kurz darauf meldete sich der Eigentümer des Gefährtes und gab an, dass sein Moped ab Freitag, 17:00 Uhr in der Straße „Im Sonnenland“ geparkt und nun verschwunden war. Der gestohlene Roller, an dem ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden war, konnte ihm wenig später wieder ausgehändigt werden.

Die Eschborner Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben könnten. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0.

Schmierereien im Schulbereich,

Kelkheim (Taunus), Lorsbacher Straße, Am Waldeck, Samstag, 24.04.2021, 20:00 Uhr bis Sonntag, 25.04.2021, 10:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter mehrere Gebäudeteile der Eichendorffschule in Kelkheim mit Farbe besprüht und damit einen Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro verursacht. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge betraten die Unbekannten das Schulgelände in der Lorsbacher Straße zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr. Hier hinterließen die Sprayer dann ihre Schmierereien auf Fensterscheiben, dem Schulhof und Teilen der Außenfassade. Darüber hinaus besprühten die Unbekannten auch eine Garage in der Straße „Am Waldeck“, die sich in unmittelbarer Nähe der Schule befindet.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0.

Unfallflucht durch Radfahrer,

Hattersheim am Main, Hauptstraße, Freitag, 23.04.2021 gegen 11:00 Uhr

(mm)Am Freitag gegen 11:00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Hattersheim ein Unfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer, infolgedessen der Radfahrer sich vom Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der am linken Fahrbahnrand geparkte Unfallverursacher soll seine Fahrertür geöffnet haben, woraufhin der von hinten kommende Radfahrer mit der offenstehenden Fahrertür zusammengestoßen sei. Hierdurch sei an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Im Anschluss an den Zusammenstoß habe der bislang unbekannte Radfahrer seine Fahrt fortgesetzt, ohne den erforderlichen Personalienaustausch zu gewährleisten.

Die Polizei in Hattersheim sucht nun nach dem flüchtigen Fahrradfahrer und bittet den Radler selbst sowie Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer (06190) 9360 – 45 zu melden.

Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet, Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof, Sonntag, 25.04.2021 gegen 18:30 Uhr

(mm)Am Sonntag gegen 18:30 Uhr soll es in Bad Soden zu einem Unfall mit anschließender Flucht durch einen Betrunkenen gekommen sein. Durch eine Zeugin wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine augenscheinlich betrunkene Person mit ihrem Pkw in Richtung Innenstadt unterwegs sei. Zuvor habe sie im Bereich der Königsteiner Straße beim Rückwärtseinparken einen Unfall verursacht und sei davongefahren, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Im Rahmen der Fahndung konnte die hinzugezogene Polizei den Fahrer antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Ein Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von über zwei Promille. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht und Trunkenheit am Steuer.