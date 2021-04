Karlsruhe: Noch bis zum 15. Mai 2021 Filme beim 8. dokKa-Festival einreichen

Karlsruhe – Die Deadline für Einreichungen zum 8. dokKa-Festival rückt näher. Bis zum 15. Mai 2021 können noch Dokumentarfilme (ab 30 Minuten Länge), Hördokumentationen und dokumentarische Installationen über die Webseite dokka.de eingereicht werden.

In welchem Rahmen die Arbeiten vom 14. – 19. September 2021 präsentiert werden ist aktuell noch schwer abzuschätzen. „Wir wünschen uns natürlich den Kinosaal sowie die Kinemathek als zentralen Veranstaltungsort, blicken jedoch aufgrund der aktuellen Beschlüsse des Bundestags sehr pessimistisch in Richtung Herbst. Veranstaltungen werden im Kinosaal, wenn überhaupt, voraussichtlich nur in sehr kleinem Rahmen möglich sein. Daher bereiten wir uns auf alle möglichen Formen des Festivals vor und kombinieren im September je nach Lage offline und online“, so Festivalleiter Nils Menrad.