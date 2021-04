Straßenraub – Gruppe verletzt 21-Jährigen – Ermittler suchen Zeugen

Kassel-Mitte (ots) – Am Freitagnachmittag 23.04.2021 ereignete sich an der Documenta-Halle ein Raub auf einen 21-Jährigen aus den Landkreis Kassel. Eine 4-5 köpfige, südländisch aussehende Jugendgruppe griff den jungen Mann körperlich an und forderte die Herausgabe seines Handys sowie des Rucksacks. Als der 21-Jährige laut um Hilfe rief, ließen die Täter schließlich von ihm ab und es gelang dem Opfer zu flüchten.

Nun ermitteln die Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Da sich zur Tatzeit viele Menschen in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben sollen, erhoffen sich die Ermittler, dass sich aufgrund der Veröffentlichung des Falls Zeugen der Tat bei der Polizei melden.

Zu dem Raub war es gegen 17:50 Uhr auf dem Fußweg hinter der Documenta-Halle gekommen. Nach Angaben des 21-Jährigen war er dort zu Fuß in Richtung Orangerie unterwegs, als er plötzlich von der mehrköpfigen Gruppe festgehalten und mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Gleichzeitig forderten sie die Herausgabe seines Mobiltelefons und Rucksacks.

Als die Täter nach den Hilferufen zurückgewichen waren, rannte der junge Mann in Richtung Gustav-Mahler-Treppe und bat dort Passanten die Polizei zu rufen.

Bei den Tätern, die letztlich nichts erbeuteten, soll es sich um vier bis fünf 15 bis 17 Jahre alte männliche Jugendliche gehandelt haben, die ein südländisches Erscheinungsbild hatten und sportlich gekleidet waren. Der 21-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen am Kopf und im Gesicht, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Die Ermittler des K 35 bitten Zeugen, die den Raubüberfall beobachtet haben, Hinweise auf die Täter geben können und zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Schaden bei Unfallflucht im Kinderwiesenweg – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke (ots) – Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich im Verlauf der vergangenen Woche im Kasseler Kinderwiesenweg/Ecke Grenzweg ereignete. Eine 40-Jährige aus Kassel hatte ihren silbernen VW Passat dort am Montagmorgen auf dem Parkstreifen neben der Straße abgestellt und den Pkw in den folgenden Tagen nicht genutzt.

Am Samstagmorgen 25.04.2021 entdeckte sie den erheblichen Unfallschaden an der gesamten linken Fahrzeugseite, die der Straße zugewandt war. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von rund 8.000 Euro fehlte jedoch jede Spur. Wer den Unfall möglicherweise beobachtet hat oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Nicht angemeldeter Aufzug

Kassel (ots) – Am Samstagabend 24.04.2021 zwischen 20:40-21:10 Uhr, kam es zu einem nicht angemeldeten Aufzug in Kassel. Circa 50 Personen nahmen an diesem Aufzug teil. Die Personen begaben sich fußläufig in der Innenstadt vom Königsplatz zum Uni-Gelände. Es wurden Banner mit der Aufschrift “Lockdown für das Kapital” und “Lockdown für die Produktion, gemeinsam gegen die Pandemie” mitgeführt.

Am Uni-Gelände löste sich der Aufzug auf. Die Kasseler Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Die Corona-Abstandsregeln wurden weitestgehend von den Personen eingehalten.

