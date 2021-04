Gesuchter Schwarzfahrer mit falschen Dokumenten – Widerspenstige Maskenverweigerin gefesselt

Frankfurt-Flughafen (ots) – Wegen Leistungserschleichung sitzt ein 33-jähriger Inder nun für einen Monat hinter Gittern. Nachdem er am 24.04.21 bei einer Fahrkartenkontrolle im ICE von Dortmund nach Frankfurt ohne gültigen Fahrschein aufgefallen war, kontrollierten ihn Bundespolizisten am Fernbahnhof des Flughafens. Dabei legte er den Beamten eine gefälschte portugiesische Identitätskarte sowie einen gefälschten portugiesischen Führerschein vor.

Über seine Fingerabdrücke ermittelten die Polizisten seine tatsächliche Identität und stellten fest, dass der Mann bereits wegen anderen Fällen von Leistungserschleichung mit Haftbefehl gesucht wurde. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Leistungserschleichung ein. Der Mann sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt.

(ots) – Weil eine 39-jährige Tunesierin sich am 25.04.2021 bereits vor dem Abflug nach München vehement weigerte, den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz im Flugzeug zu tragen, alarmierte die Besatzung die Bundespolizei. Der Pilot hatte die Uneinsichtige aufgrund ihrer Weigerungshaltung bereits vom Flug ausgeschlossen, allerdings weigerte sich diese nun auszusteigen.

Die Polizisten forderten die Frau auf, dass Flugzeug zu verlassen. Als diese sich auch den Beamten gegenüber weigerte, wendeten die Beamten unmittelbaren Zwang in Form einfacher körperlicher Gewalt an. Die Tunesierin versuchte nicht nur sich an den Sitzen festzuklammern, sondern schubste und kratzte die Polizeibeamten. Zwei Polizisten trugen leichte Schürfwunden davon.

Die Frau wurde vor dem Flugzeug gefesselt und auf die Wache verbracht. Die Bundespolizei übergab die Widerspenstige an die zuständige Landespolizeidienststelle, die nun unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen die Frau ermittelt.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Leichnam aus dem Main identifiziert

Frankfurt (ots)-(em) – Am 12. März 2021 wurde eine weibliche Leiche im Main geborgen. Die Identität der verstorbenen Frau konnte nun ermittelt werden. Der entscheidende Hinweis kam von einer besorgten Nachbarin. Diese erkannte die 67-jährige Frau anhand des durch die Frankfurter Polizei veröffentlichten Fotos wieder und meldete sich daraufhin bei der Kriminalpolizei.

Rentnerehepaar überfallen – Zeugenaufruf

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(hol) – Am Freitagabend 23.04.2021 wurde ein Ehepaar in Rödelheim zu Hause überfallen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Gegen 18.45 Uhr klingelte der Unbekannte an der Haustür des Ehepaares in der Röderichstraße. Als die 73-jährige Frau die Tür nur einen Spalt breit öffnete, stieß der Täter diese weiter auf und bedrohte die Frau und den hinzukommenden 82-jährigen Ehemann mit dem Tode.

Anschließend riss der Ganove die hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk der Frau. Bei dem daraus resultierenden Gerangel stürzte sie zu Boden und verletzte sich. Der Täter entkam unerkannt.

Täterbeschreibung:

männlich, 25-35 Jahre alt, 180-185 cm groß, schlanke Statur, schmale Nase, heller Teint und einen ca. 5 cm breiten Streifen schwarzer Haare vorne, der Rest des Kopfes rasiert. Sprach Deutsch mit Akzent und war bekleidet mit hellem Hemd mit dunklem Muster und Jeans. Trug bei Tatausführung eine OP-Maske.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat in der fraglichen Zeit in der Umgebung des Tatortes in der Röderichstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51299 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Messerangriff – Schneller Ermittlungserfolg

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(hol) – Am Mittwoch 21.04.21 verletzte ein bis dato unbekannter Täter einen 42-Jährigen an der Straßenkreuzung Am Hauptbahnhof/Kaiserstraße durch Messerstiche in den Oberkörper schwer. Der Täter entkam seinerzeit auf einem Fahrrad. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Die im Anschluss an die Tat unverzüglich eingeleiteten, umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen erbrachten schnell eine gute Personenbeschreibung des Täters sowie einen Hinweis auf dessen Vornamen. Zeitnah geriet ein 34-jähriger Offenbacher in den Fokus der Ermittler, da hier sowohl die äußere Erscheinung, als auch der Vorname passte.

Zudem ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise darauf, dass derselbe Täter am gleichen Tag gegen 13:30 Uhr, ebenfalls im Bereich des “Kaisersacks”, einen Mann mit einem Messer oberflächlich am Bauch verletzt hatte.

Am Donnerstag 22.04.2021 wurde der Tatverdächtige dann von einer Streife der REE (Regionale Einsatz- und Ermittlungsheit) wegen eines Drogenverstoßes im Bahnhofsviertel festgenommen. Die aufmerksamen Beamten schalteten daraufhin die Mordkommission ein. Diese wiederum erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 34-Jährigen. Hier landeten die Fahnder einen Volltreffer:

Sie fanden umfangreiche Beweismittel, u.a. die Tatkleidung. Zudem vernahmen die Beamten der Kriminalpolizei das Opfer der ersten Tat. Dieses erkannte in dem Festgenommenen seinen Angreifer wieder.

Der 34-Jährige wurde am 23.04.2021 dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Erstmeldung

Cannabisplantage ausgehoben

Frankfurt-Bornheim (ots)-(mc) – Bei einem Polizeieinsatz in der Eberhardstraße in der Nacht von Sonntag 25.04.2021 auf Montag 26.04.2021 fanden die Polizeibeamten in einer Wohnung eine nicht geringe Menge Rauschgift und dazu eine Cannabisplantage.

Ein Randalierer mit psychischer Erkrankung in einer Wohnung, hieß es gegen 01.50 Uhr am Notruf, woraufhin eine Streife zur Örtlichkeit fuhr. Die Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie in der Wohnung eine Plantage mit knapp 20 Cannabispflanzen und weiteren Setzlingen sowie professionelle Ausrüstung zur Aufzucht vorfanden. Damit nicht genug, sie beschlagnahmten noch rund 1,2 Kilogramm bereits verarbeitetes Marihuana.

Der 34-Jährige wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Die Plantage wurde abgebaut und mit allem was dazugehört beschlagnahmt.

Geldausgabeautomat gesprengt

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(hol) – Vergangene Nacht sprengten Unbekannte einen Geldausgabeautomaten in Rödelheim. Anschließend entkamen die Täter samt Beute unerkannt. Zurück ließen sie ein Bild der Verwüstung. In der Zeit zwischen 03.50-05.30 Uhr schlugen die Ganoven zu. Mindestens zwei ließen zunächst Gas in den Automaten einströmen und setzten dieses dann anschließend um.

Das Ergebnis: Ein völlig zerstörter Geldautomat und ein stark beschädigtes Gebäude, insbesondere die Glasfronten. Die Täter entkamen mit einem Bargeldbetrag in Höhe mehrerer tausend Euro.

Beide sollen dunkel gekleidet und mit Stirnlampen ausgerüstet gewesen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen entfernten sie sich auf einem Motorrad über den Hausener Weg in Richtung BAB 66 vom Tatort.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069/755-53111 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Feuer auf einem Flachdach in Seckbach

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots) – Am Montag 26.04.2021 kam es um 14:14 Uhr zu einem Feuer auf einem Flachdach in der Atzelbergstraße in Seckbach. Die ersten eingetroffenen Einheiten der Feuerwehr alarmierten aufgrund des vorgefundenen Brandausmaßes weitere Fahrzeuge und Einsatzkräfte nach. Zunächst wurde das Feuer abgelöscht und mittels zweier Drehleitern eine erste Öffnung in der Dachfläche geschaffen.

Das Flachdach eines Reihenendhauses wurde im Laufe des Einsatzes großflächig geöffnet um vorhandene Glutnester abzulöschen. Der Einsatz zog sich bis gegen 15:45 hin, insgesamt waren zeitweise elf Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Es wurde niemand verletzt, über den Sachschaden kann keine Angabe gemacht werden. Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen