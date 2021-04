Annweiler/B 48/Wellbachtal (ots) – Am Sonntag 25.04.21 befuhr gegen 15:55 Uhr ein 24-jähriger Fahrer mit seinem Sportwagen der Marke KTM Sportcar X-Bow die B 48/Wellbachtal von Rinnthal aus kommend in Richtung Johanniskreuz. In der Höhe der Abfahrt nach Hofstätten kam er mit seinem Sportwagen ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und blieb stark beschädigt auf der Fahrbahn liegen.

Der Sportwagen mit einem Neuwert von über 100.000 EUR war nicht mehr fahrbereit und erlitt einen Schaden von mehreren zehntausend Euro. Der Fahrer und Beifahrer blieben jedoch unverletzt.

Unmittelbar vor dem Unfall wurde der PKW-Fahrer dabei beobachtet, wie er trotz Überholverbot und Gegenverkehr mehrere Autos und Motorräder offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit überholte.

Als der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geriet, wurden zudem einige Wanderer am Straßenrand gefährdet. Diese noch namentlich nicht bekannten Wanderer und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler in Verbindung zu setzen. Telefon: 06346/964619, Email: pwannweiler@polizei.rlp.de .

Dem Unfallverursacher wurde noch vor Ort der Führerschein beschlagnahmt.