Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 26.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Gönnheim: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Gönnheim (ots) – Am 24.04.2021, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 8 zwischen Gönnheim und der BAB 650, Anschlussstelle Friedelsheim, ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 33-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis leicht verletzt wurde. Dieser befuhr mit seinem Motorrad der Marke BMW die Kreisstraße 8 in Fahrtrichtung Gönnheim. Wenige Meter vor dem auf dieser Fahrtstrecke befindlichen Bahnübergang, überholte der Motorradfahrer trotz Überholverbotes einen vor ihm fahrenden Pkw. Als der Motorradfahrer beim Wiedereinscheren die eingelassenen Bahnschienen überfuhr, geriet er ins Schlingern. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad, wodurch er nach dem Bahnübergang gegen die am Straßenrand befindliche Schutzplanke prallte und zu Boden geschleudert wurde. Der 33-Jährige wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Hettenleidelheim: Container mit Altholz brennt

Hettenleidelheim, Fabrikstraße – 25.04.2021, 21:10 Uhr (ots) – Über die Leitstelle wurde ein Containerbrand in der Fabrikstraße in Hettenleidelheim gemeldet. Beim Eintreffen der Streife stieg Rauch aus einem Container mit Altholz hoch. Die Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim konnte das entstehende Feuer früh genug löschen. Ein Schaden ist damit nicht entstanden. Dennoch wurde der Brand vorsätzlich oder fahrlässig verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Tel. 06359 93120.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Grünstadt (ots) – Am 26.04.2021 gegen 09:50 Uhr kam es zwischen Grünstadt und Obersülzen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Gespann und einem Pkw. Der 71 Jahre alte Fahrer des Pkw-Anhänger-Gespanns befuhr die L 453 von Grünstadt kommend in Richtung Obersülzen. Aus bislang ungeklärter Ursache lenkte dieser das Gespann in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der entgegenkommende Pkw in den in Fahrtrichtung Grünstadt rechten Straßengraben geschleudert, wo er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Dessen 69 Jahre alter Fahrer und die 64 Jahre alte Beifahrerin wurden aufgrund von Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Gespann kam in Fahrtrichtung Obersülzen rechts neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer des Gespanns wurde vor Ort reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die Strecke zwischen Grünstadt und Obersülzen war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 12:15 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 19.000 Euro geschätzt.

Neustadt, Lambrecht: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Einnahme von Medikamenten

Neustadt/Weinstraße, Lambrecht (ots) – Am 26.04.2021, gg. 11:50 Uhr wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin ein vor ihr fahrender Pkw gemeldet, welcher in erheblichen Schlangenlinien geführt wird und mehrfach in den Gegenverkehr fuhr. Man befahre momentan die B39 zwischen Neustadt und Lambrecht. Auf Grund der Angaben der Zeugin konnte der Pkw auf einem Supermarktparkplatz in Lambrecht festgestellt werden. Die Fahrerin wurde angetroffen und gab an, dass sie Medikamente eingenommen habe und ihr deswegen schwindlig sei. Deswegen habe sie die Fahrt selbstständig abgebrochen. Auch wenn dies die richtige Maßnahme war, hätte sie die Fahrt, laut Beipackzettel, erst gar nicht antreten dürfen. Gegen die 57-jährige wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und ihr eine Blutprobe entnommen. Die Polizei Neustadt bittet Zeugen, welche möglicherweise gefährdet wurden, sich zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):