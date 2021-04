Haßloch: Fuß- und Radwegbrücke am Hubertushof wird erneuert

Haßloch – Anfang Mai wird die westliche Fuß- und Radwegbrücke über den Rehbach am Hubertushof erneuert. Die Arbeiten beginnen am 03. Mai 2021 und werden voraussichtlich drei Wochen andauern. Während dieser Zeit ist der Bereich für den Fuß- und Radverkehr gesperrt und kann dementsprechend nicht passiert werden. Fußgänger und Radfahrer werden daher gebeten, auf den Fuß- und Radweg der gegenüberliegenden Straßenseite auszuweichen. Querungsmöglichkeiten sind an beiden Kreisverkehren (Badeparkkreisel und Kreisel Richtung Lachen-Speyerdorf) vorhanden.

Bei der neuen Fuß- und Radwegbrücke handelt es sich um eine so genannte GFK- Konstruktion (glasfaserverstärkter Kunststoff). Die Bauweise aus GFK ist fast völlig wartungsfrei, außerdem ist das Material nicht rostend und UV-beständig. Laut Herstellerangaben beträgt die Lebensdauer einer Brücke aus GFK-Materialen zwischen 50 bis 100 Jahre. Die Brücke wird im Werk hergestellt und in einem Stück aufgesetzt und montiert. Bevor das geschieht, muss das bestehende Brückenbauwerk zunächst zurückgebaut werden.

Die Erneuerung der Brücke wird notwendig, da sich die Tragkonstruktion aus Stahlträgern in einem schlechten Zustand befindet. Das hatte eine bereits in 2016 durchgeführte Hauptprüfung ergeben, in dessen Zuge als Sofortmaßnahme Pfosten gesetzt wurden, um ein Überfahren der Brücke mit PKW zu vermeiden. Ebenfalls ging aus der Prüfung hervor, dass eine Sanierung der Brücke unwirtschaftlich sei und ein Neubau erforderlich werde.

Im März 2020 hatte sich der Bauausschuss für einen Neubau in GFK-Bauweise ausgesprochen, woraufhin der Fachbereich „Bauen und Umwelt“ die Arbeiten ausgeschrieben hatte. Im Januar 2021 hat der Bauausschuss den Auftrag für den Brückenneubau an das Bauunternehmen Linsel aus dem südpfälzischen Annweiler vergeben, das nun ab dem 03. Mai die Arbeiten ausführen wird. Die Baukosten belaufen sich auf rund 70.900 Euro.