Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 24.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Gönnheim: Vandalismus! Sitzbank zerstört

Gönnheim (ots) – Am Morgen des 23.04.2021 wurde der Polizei Bad Dürkheim eine zerstörte Sitzbank auf der Streuobstwiese in Gönnheim mitgeteilt. Der oder die bislang unbekannten Täter zerstörten die Holzstreben der Bank vermutlich mit einem Schlagwerkzeug, so dass diese für die Allgemeinheit nicht mehr nutzbar ist. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de,

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):