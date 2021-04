Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 24.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Beziehungsstreit endet in Körperverletzungsdelikt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Mittag des 23.04.2021 gegen 15:20 Uhr wurde die Polizeiinspektion Neustadt/W. über ein Körperverletzungsdelikt in der Langensteinstraße in Neustadt/W. in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem jungen Paar gekommen ist. Im weiteren Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Paar, der Mann schlug seiner Partnerin mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Danach entfernte sich der Tatverdächtige von der Örtlichkeit und konnte auch im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Geschädigte wurde leicht verletzt und in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Neustadt: Körperverletzung auf der Welsch-Terrasse – Hintergründe noch unklar

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am späten Abend des 23.04.2021 wurde die Polizei Neustadt zunächst über eine Personengruppe an der sogenannten Welsch-Terrasse in Neustadt/Weinstraße informiert. Als die Funkstreifenwagenbesatzung an der Örtlichkeit eintraf wurde entgegen der Erstmeldung jedoch mitgeteilt, dass es zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen zwei männlichen Personen gekommen ist. Hierbei kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem jungen Paar. Als sich das streitenden Paar beruhigt hatte, begab sich dieses in ihr Fahrzeug um nach Hause zu fahren. Dieses Vorhaben wurde durch einen 21-jährigen Tatverdächtigen unterbunden, indem dieser sich an den PKW des Geschädigten begab und diesem mehrfach mit der Faust in das Gesicht schlug. Danach flüchtete der Tatverdächtige mit weiteren Personen in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/W. unter der Telefonnummer 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 39

Neustadt/Weinstraße (ots) – Auf der Bundesstraße 39 in Neustadt/Weinstraße in Höhe des dortigen Mitfahrerparkplatzes wurde am gestrigen Tag im Zeitraum zwischen 10:00-10:45 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durch die Polizeiinspektion Neustadt/W. durchgeführt. Dabei ergaben sich zwei Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Zeitgleich führten die Zentralen Verkehrsdienste eine Geschwindigkeitsmessung an der gegenüberliegenden Straßenseite durch. Da insgesamt drei Verkehrsteilnehmer entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern mittels Betätigen der Lichthupe vor der bevorstehenden Geschwindigkeitsmessung warnten, wurden diese aufgrund dessen ebenfalls gebührenpflichtig verwarnt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):