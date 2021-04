Gas und Bremse verwechselt

Lingenfeld (ots) – Immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen, bei denen die Autofahrer das Gas-/ mit dem Bremspedal verwechseln. So erging es am Donnerstag 22.04.2021 einer 34-jährigen Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Lingenfelder Supermarkts. Beim vorwärts Einparken verwechselte sie die Pedale und trat mit voller Wucht auf das Gaspedal.

In der Folge fuhr sie über einen Bordstein, durchbrach einen Metallzaun und krachte in ein Gartenhäuschen. Bei der wilden Fahrt wurde sie glücklicherweise nicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich allerdings auf etwa 8.000 Euro.

Unfallursache Ablenkung

Rülzheim (ots) – Einen Anruf beantworten, eine E-Mail lesen oder eine SMS tippen, jede Sekunde der Ablenkung ist lebensgefährlich. Mit einer Sekunde Ablenkung bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h legt der Autofahrer 14 Meter “blind” zurück.

Daher führten Germersheimer Polizisten gestern Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Ablenkung durch. Dabei konnten insgesamt elf Fahrer mit dem Handy am Ohr oder in der Hand erwischt werden. Unter den Handysündern waren auch vier LKW-/ und ein Fahrradfahrer. Auf alle kommt nun ein empfindliches Bußgeld zu.

Verkehrsunfallflucht

Jockgrim (ots) – Am Mittwoch 21.04.2021 um 15:20 Uhr parkte der Verkehrsunfallbeteiligte seinen weißen Mercedes vor der VR Bank in der Unteren Buchstraße. Als der Fahrer nach 20 Minuten zurück kam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden.

Es ist anzunehmen, dass ein daneben geparkter grauer BMW beim Ausparken den Unfall verursacht hatte. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch von der Unfallörtlichkeit.

Unfallursache Geschwindigkeit im Visier

Germersheim (ots) – Überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch eine der Hauptunfallursachen. Daher beteiligte sich die Polizei Germersheim am gestrigen Speedmarathon der Roadpol Safety Days und führten im gesamten Dienstgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Kontrollen begannen morgens in der Hauptstraße in Knittelsheim. Dort waren insgesamt 23 Autofahrer zu schnell unterwegs.

Anschließend wurden die Kontrollen in der Straße Am Unkenfunk in Germersheim fortgesetzt. Im Zeitraum von 11-12 Uhr wurden dort 13 Autofahrer zu schnell gemessen. Zudem hatten zwei ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt.

In den frühen Abendstunden waren bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Fortmühlstraße in Bellheim nochmal 9 Autofahrer zu schnell unterwegs. Besonders hart traf es einen Traktorfahrer, der die schlechte Idee hatte, mit dem Handy in der Hand an der Kontrollstelle vorbei zu fahren und die Situation zu filmen. Da auch das ein Verstoß darstellt, kommt auf ihn nun ein empfindliches Bußgeld zu.

Insgesamt zeigten sich alle Autofahrer einsichtig. Teilweise kamen sogar Bewohner zu den kontrollierenden Beamten und bedankten sich ausdrücklich für die Geschwindigkeitsmessungen. So kann auch die Polizei Germersheim eine positive Bilanz aus dem Speedmarathon ziehen.