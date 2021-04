Frau mit Softair-Waffe bedroht

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Ein 15-Jähriger mit einer Softair-Waffe rief am Donnerstag 22.04.2021 die Polizei auf den Plan. Gegen 16.45 Uhr meldete sich eine 60-Jährige aus dem Stadtgebiet Ludwigshafen-Pfingstweide bei der Polizei und teilte mit, dass sie soeben von einem Jugendlichen aus der unmittelbaren Nachbarschaft mit einer Schusswaffe bedroht worden wäre. Da die Polizei zunächst von einer “echten” Schusswaffe ausging, erschien mehrere Streifenwagen vor Ort.

Der 15-Jährige wurde anschließend beim Verlassen seiner Wohnanschrift und nach kurzer Verfolgung von der Polizei gestellt. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten die Schusswaffe. Hierbei handelte es sich um eine Softair-Waffe. Diese wurde sichergestellt. Den 15-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung mit einer Waffe.

Versammlung in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Die heutige Versammlung am Rathausplatz verlief friedlich und störungsfrei. Insgesamt nahmen etwas über 100 Personen an der Versammlung teil.

Streit zwischen Radfahrer und PKW-Fahrer eskaliert

Ludwigshafen (ots) – Weil ein 44-Jährigerr mit seinem PKW auf einem Radweg stand, eskalierte am Donnerstag (22.04.2021) ein Streit und endete in Strafanzeigen. Ein 38-jähriger Fahrradfahrer beschwerte sich über den 44-Jährigen, der mit seinem PKW den Radweg in der Bruchwiesenstraße blockierte. Der 44-Jährige verteidigte sich und beleidigte den Fahrradfahrer.

Als der PKW-Fahrer losfahren wollte, stellte sich der 38-Jährige vor den PKW, um ihn daran zu hindern wegzufahren. Der Radfahrer schlug daraufhin auf die Motorhaube und hinterließ eine Delle.

Die Polizei erhob Anzeigen wegen Beleidigung Nötigung, Sachbeschädigung und Bedrohung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Wohnmobilbrand

Ludwigshafen (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag 22.04.2021 gegen 11.45 Uhr, ein Wohnmobil in der Dürerstraße in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Müllcontainerbrand

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache gerieten am Freitag 23.04.2021 gegen 04 Uhr, drei Müllcontainer im Nordring in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus verhindern. Während den Löscharbeiten mussten 24 Anwohner das Gebäude vorsorglich verlassen.

Durch das Feuer wurden 3 Müllcontainer und ein Zaun beschädigt. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Erdungsleitungen gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch (21.04.2021) auf Donnerstag (22.04.2021) Erdungsleitungen in der Franz-Zang-Straße. Die Leitungen waren auf einem umzäunten Gelände gelagert.

Die Leitungen hatten einen Gesamtwert von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.