Jugendlicher durch Hundebiss verletzt

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochmittag 21.04.2021 gegen 13:15 Uhr ist ein 17-jähriger Jugendlicher durch die Straße Am Mönchhof gelaufen. Dabei begegnete er einem Mann mit Pitbull. Als sie auf gleicher Höhe waren, habe der Hund dem 17-Jährigen unvermittelt ins Bein gebissen, wodurch er eine blutende Wunde davon trug. Der Hundehalter sei zügig in Richtung Hauptbahnhof davongelaufen, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern.

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 19 bis 22 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlank, mit kurzen, hellbraunen Haaren und bekleidet mit einem hellblauen Trainingsanzug. Bei dem Hund dürfte es sich um einen hellbraunen Pitbull gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrollen

Dudenhofen (ots) – Die Geschwindigkeit überwacht wurde gestern von 10:50-11:00 Uhr in der Carl-Zimmermann-Straße. Bei 60 gemessenen Fahrzeugen, die in Richtung Landauer Straße unterwegs waren, überschritten 11 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h.

Der höchste gemessene Wert betrug abzüglich der Toleranz 52 km/h.

Insgesamt hatten die Verstöße 9 Verwarnungen und 2 Bußgelder zur Folge.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Heßheim (ots) – Am Donnerstag 22.04.2021 gegen 18.00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Pkw die L 520 von Gerolsheim kommend in Richtung Heßheim. An der Einmündung zur Gerolsheimer Straße kreuzte trotz Wartepflicht, ein

12-jähriger Fahrradfahrer aus Gerolsheim die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst.

Durch den Aufprall wurde der Junge verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen zur Überprüfung der Verletzungen gebracht.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Fahrrad konnte den ebenfalls eingetroffenen Eltern des Jungen übergeben werden. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 3700 Euro. Zu den Verletzungen des Jungen ist derzeit nichts bekannt. Die L 520 war für den Verlauf der Unfallaufnahme für etwa

30 Minuten gesperrt.

Unfall mit Pedelec

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstagabend 22.04.2021 gegen 18:30 Uhr ist in der Hofstückstraße eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall verletzt worden.

Ein Autofahrer, der sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte, überprüfte zwar zunächst ob die Fahrbahn frei war und öffnete die Tür ein wenig, nahm dann aber noch etwas vom Beifahrersitz auf.

Als er dann wenige Sekunden später die Tür weiter öffnete, blieb die inzwischen vorbeifahrende Frau mit dem Lenker an der Tür hängen und kam zu Fall. Sie erlitt eine Platzwunde und vermutlich eine Fraktur an der Hand.

Sie ist durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.