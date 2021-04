Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Geschwindigkeitsmessungen in der Landauer Straße führten gestern Beamtinnen und Beamten der Polizei Speyer im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 08:50 Uhr durch. Bei 150 Fahrzeugen, die in Richtung Innenstadt unterwegs waren, überschritten 11 die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der “Spitzenwert” betrug abzüglich der Toleranz 50 km/h. Neben den Verwarnungen wurden vier Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund fehlender Kindersicherung bzw. Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt eingeleitet.

In eine weitere Kontrollstelle in der Geibstraße geriet um 12:10 Uhr ein 27-jähriger PKW Fahrer. Der Mann war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Betrugsmasche Falscher Polizeibeamter

Speyer (ots) – Zu zwei Betrugsversuchen kam es am Donnerstagmorgen bei einer 61-Jährigen sowie einer 76-Jährigen aus Speyer. In beiden Fällen meldete sich ein männlicher Anrufer und gab sich als Polizist aus. Mit der Behauptung, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen war und man bei zwei festgenommenen Täter Notizen mit Namen und Anschriften bzw. den Bankverbindungen der beiden Frauen gefunden hätte, erkundigte sich der Betrüger nach verfügbaren Bargeld. Da die Gespräche beendet wurden, ist bislang kein Schaden entstanden.

Die Polizei warnt erneut vor Trickdieben, die sich als Polizeibeamte ausgeben und gibt nachfolgende Hinweise:

Seien Sie misstrauisch bei solchen Anrufen! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat sofort.

Gehen Sie am Telefon nicht auf Fragen zu Ihrer finanziellen Situation oder Wertsachen ein. Die Polizei fragt Sie grundsätzlich nicht nach Bargeld oder Wertsachen, ohne dass durch Sie vorher Anzeige erstattet wurde.

Übergeben Sie niemals Geld an Personen, die Ihnen unbekannt sind oder hinterlegen Sie es an Örtlichkeiten für unbekannte Abholer.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus und fragen konkret nach dem Polizeibeamten, der dort beschäftigt sein soll. Ziehen Sie einen Nachbarn bzw. eine Person Ihres Vertrauens hinzu.