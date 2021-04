Kreis Bergstraße

Von eigenem PKW überrollt und verstorben

Mörlenbach/Vöckelsbach (ots) – Am frühen Mittwochnachmittag 21.04.21 um 13.40 Uhr, kam es in dem Mörlenbacher Ortsteil Vöckelsbach zu einem tragischen Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand beugte sich der 88-jährige Senior aus Vöckelsbach von außen in seinen PKW hinein, um an diesem die Zündung einzuschalten.

Hierbei drehte der Vöckelsbacher den Zündschlüssel vermutlich zu weit, so dass sich der Opel-Corsa ungewollt in Bewegung setzte und den 88-jährigen zum Teil überrollte. Der schwerverletzte Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er in der Nacht zu Donnerstag 22.04.2021 verstarb.

33-Jähriger attackiert und bestohlen/Polizei nimmt Verdächtigen fest

Heppenheim (ots) – Ein 33-jähriger Mann wurde am Mittwochabend 21.04.21 gegen 22.45 Uhr, in der Gerhart-Hauptmann-Straße von einem Angreifer attackiert und mehrfach mit der Faust geschlagen. Anschließend entwendete der Täter dem Mann das Handy und flüchtete zu Fuß. Der Angegriffene, der von einem Passanten auf der Straße liegend entdeckt wurde, kam verletzt in ein Krankenhaus.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nahmen die Beamten einen 30-jährigen Mann in Tatortnähe vorläufig fest, auf den die Personenbeschreibung des Flüchtigen passte. Das entwendete Handy wurde im Laufe des Tages auf dem Fluchtweg von Passanten ebenfalls wieder aufgefunden.

Der 30-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun ein einem Strafverfahren zu verantworten haben.

Scheunenbrand – Brand gelöscht – Kripo ermittelt

Biblis/Nordheim (ots) – Nachdem es am frühen Freitagmorgen 23.04.2021 in der Feldgemarkung von Nordheim aus bislang unbekannter Ursache zu einem Scheunenbrand kam, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Zeugin hatte das Feuer gegen 03.15 Uhr gemeldet, nachdem sie die Flammen im Feld gesehen hatte. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich in einem Stall in der Halle rund 300 Hühner befunden haben. Ihr Verbleib ist derzeit noch unklar. Es ist nicht auszuschließen, dass sie Opfer der Flammen wurden. Weiterhin waren mehrere landwirtschaftliche Geräte in der Halle gelagert.

Die Scheune sowie die dort gelagerten Geräte wurden bei dem Brand komplett zerstört. Der Schaden wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen mit rund einer Million Euro beziffert.

Die Feuerwehren aus Biblis, Nordheim, Hofheim und weiteren umliegenden Gemeinden waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Gegen 08.20 Uhr waren die Löscharbeiten abgeschlossen.

Navi und Tasche aus Auto gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Lampertheim (ots) – Ein in der Alicestraße geparkter Toyota, geriet in der Nacht zum Freitag (23.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Weise Zugang in das Fahrzeug und entwendeten anschließend ein mobiles Navigationsgerät sowie eine Tasche und einen Korb aus dem Auto.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Verpuffung in Werkstatt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Einhausen (ots) – Eine Verpuffung in einer Autowerkstatt in der Carl-Benz-Straße, wurde den Rettungskräften am Freitag 23.04.21 gegen 13.30 Uhr, gemeldet. Die Feuerwehr hatte die Lage anschließend rasch unter Kontrolle. Bei der Verpuffung zog sich ein 61-jähriger Mann derart schwere Brandverletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Geschehens aufgenommen.

Beute: Vier Stücke Kuchen

Viernheim (ots) – Ein Unbekannter betrat am Freitagmittag 23.04.21 gegen 14.00 Uhr, eine Bäckerei am Franconvilleplatz. Der Mann ließ sich zunächst vier Kuchenstücke einpacken und zog, als es ans Bezahlen ging eine kleine, schwarze Pistole und forderte von der Verkäuferin die Herausgabe von Geld.

Die Bäckereiangestellte vermutete, dass es sich bei der Waffe nur um eine Softairpistole handelte und verweigerte die Herausgabe der Einnahmen. Daraufhin flüchtete der Unbekannte mit den 4 Kuchenstücken auf einem dunklen Fahrrad mit Korb vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Der Flüchtige ist etwa 1,80 Meter groß und kräftig. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine dunkle Joggingjacke mit Kapuze und Karomuster. Der Unbekannte sprach akzentfrei Deutsch.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Darmstadt

Doppelverglasung von Klinikgebäude mutwillig beschädigt

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Wie jetzt bekannt wurde, haben offenbar Vandalen im Zeitraum zwischen Montag (19.4.) und Freitag (23.4.) ihr Unwesen im Bereich eines Klinikgebäudes in der Heidelberger Landstraße getrieben. Am Freitagvormittag 23.04.2021 gegen 11 Uhr waren die Schäden an mindestens 4 Fenstern des Gebäudes bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden.

Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter mit einem Holzpfosten die Außenseite der Doppelverglasung eingeworfen und damit einen Schaden von rund 3.000 Euro verursacht. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe von der Polizei in Pfungstadt hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Vereinsräume – Wer hat verdächtige Personen beobachtet?

Darmstadt (ots) – In der Mauerstraße haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag (22.-23.4.) versucht, gewaltsam in die Räume eines gemeinnützigen Vereins zu gelangen. Dabei war ein gekipptes Fenster in das Visier der Kriminellen geraten, welches sie gewaltsam aufdrückten. Nach ersten Erkenntnissen ließen die Unbekannten jedoch von ihrem weiteren Vorgehen ab und ergriffen die Flucht.

Ob das daran lag, dass das Fenster in einen Heizungskeller führte oder ob die Täter möglicherweise gestört wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls hat die Ermittlungsgruppe-City ein Verfahren eingeleitet. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

Kontrolle endet mit Untersagung der Weiterfahrt und Strafanzeige

Darmstadt (ots) – Nach ihrer Kontrolle am Donnerstagmorgen (22.4.) im Brunnenweg wird sich eine 64-jährige Frau aus Darmstadt zukünftig in einem Strafverfahren verantworten müssen. Gegen 10 Uhr war die 64-Jährige am Steuer ihres Autos von den Ordnungshütern aus Pfungstadt gestoppt und überprüft worden. Dabei stellte sich heraus, dass die Darmstädterin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Somit endete die Fahrt an Ort und Stelle und die Beamten leiteten zudem ein Strafverfahren ein.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Brand einer Wiese gesucht

Babenhausen (ots) – Nachdem am Donnerstagabend 22.4.2021 in der Straße “Am Viehtrieb” eine Wiese brannte, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 17.40 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Die Wehren aus Babenhausen und Langstadt konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Auf der circa 200 Quadratmeter großen Wiese befand sich unter anderem Gehölz, welches ebenfalls brannte. Insgesamt wird der hierbei entstandene Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Ersten Hinweisen zufolge wurden zwei junge Männer beim Einsatzort festgestellt, die kurz nach Entstehung des Feuers geflüchtet sein sollen.

Ihr Alter wurde auf 18-22 Jahre und ihre Größe auf 1,60-1,70 Meter geschätzt. Beide sollen eine kräftige Statur gehabt haben. Einer der Männer trug einen olivgrünen Pullover und hatte seine dunklen langen Haare zu einem Zopf gebunden. Sein Begleiter, der kurze dunkle Haare gehabt haben soll, hatte eine schwarze Hose und einen weißen Pullover an.

Ob die beiden Unbekannten im Zusammenhang mit dem Brand stehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Da nach jetzigem Stand eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt nach weiteren Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung oder zum Aufenthaltsort der beiden Männer geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 016151/969-0 zu erreichen.

Kriminelle erbeuten Pedelec aus Gartenhütte – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Roßdorf (ots) – Ein Pedelec in der Egerländer Straße rückte in der Nacht zum Donnerstag 22.4.21 in das Visier Krimineller. Das Bike war in einer dortigen Gartenhütte abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich unter Anwendung von Gewalt Zutritt zur Hütte und machten sich das Pedelec des Herstellers “EBIKE” zur Beute. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf über 2.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, Kontakt mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 aufzunehmen.

Mülltonne vor Elektrofachmarkt in Brand gesetzt – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Weiterstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Täter offenbar in der Nacht zum Donnerstag (21.-22.4.) ihr Unwesen auf dem Gelände eines Elektrofachmarktes in der Robert-Koch-Straße getrieben und dort eine Mülltonne im Nahbereich des Haupteinganges in Brand gesetzt. Welches Ziel die Täter damit verfolgten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Glücklicherweise blieb der Brand lokal auf die Plastikmülltonne begrenzt und griff nicht auf das Gebäude über. Der verursachte Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Tatzeit wird nach ersten Erkenntnissen zwischen 3.45 Uhr und 4.15 Uhr eingrenzt.

Wer zu dieser Zeit und in Tatortnähe verdächtige Personen beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Ermittlern von der Darmstädter Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten des Kommissariats 10 zu erreichen.

Groß-Gerau

Unbekannter stößt 67-Jährige in Einkaufsmarkt zu Boden und entwendet Handtasche

Rüsselsheim (ots) – Eine 67-jährige Frau wurde am Donnerstagvormittag 22.04.21 gegen 10.00 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Alzeyer Straße von einem Unbekannten in den Rücken gestoßen und stürzte daraufhin zu Boden. Der Kriminelle griff sich anschließend die Handtasche der Frau samt Bargeld und persönlichen Dokumenten aus deren Einkaufswagen und flüchtete mit der Beute unerkannt aus dem Markt. Die 67-Jährige zog sich bei dem Sturz Blessuren leichterer Art zu.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen des Handtaschenraubes übernommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Erbach (ots) – Am Freitag (23.04.) gegen 05:40 Uhr, kam es auf der K49 zwischen Mossautal und Erbach in Höhe einer am rechten Fahrbahnrand abgestellten Warnbarke zu einer Kollision zweier Pkw. Hierbei wurde bei einem in Richtung Erbach fahrenden weißen Ford Fiesta mit markanten orangenen Details auf dem Lack der Fahreraußenspiegel beschädigt.

Das andere Unfallbeteiligte Fahrzeug flüchtete vom Unfallort in Fahrtrichtung Mossautal. Beim beschädigten Pkw entstand ein Schaden von 500 EUR. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Erbach telefonisch zu melden (06062/953-0).

