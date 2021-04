Transportbox mit Impfstoff unauffindbar

Marburg: Auf bisher unbekannte Weise kam eine Transportbox mit insgesamt fünf Flaschen eines Covid-19 Impfstoffes abhanden. Das Serum hätte ausgereicht für 50 Impfungen. Die Box war Bestandteil einer ansonsten vollständig vorhandenen Anlieferung an eine Marburger Apotheke. Enthalten war weiterer Impfstoff, anderen Arzneien und Impfzubehör.

Die Kripo Marburg hat nach Eingang der Meldung am Donnerstag, 22. April, die Ermittlungen aufgenommen. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen Einbruch in die Apotheke.

Rucksack im Regionalexpress gestohlen

Marburg (ots) – Unbekannte Täter haben einem Reisenden auf der Fahrt von Kassel nach Marburg einen Rucksack samt Inhalt gestohlen. Der 30-Jährige aus Lübeck war am Donnerstag 22.4.2021 gegen 23 Uhr, mit einem Regionalexpress auf dem Weg nach Marburg. Während der Zugfahrt schlief der Mann kurz ein. Als er vor dem Halt in Marburg wieder aufwachte, bemerkte er den Diebstahl.

In dem Rucksack befanden sich zwei Laptops, Ladekabel und persönliche Gegenstände. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Der Lübecker meldete den Diebstahl sofort der Bundespolizei. Gegen den unbekannten Täter wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Um Zeugenhinweise wird gebeten. Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561/ 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

In die Kasse gegriffen

Wetter: Den Moment der sich öffnenden Kasse nutzte ein Dieb am Donnerstagabend (22.04.) in einem Supermarkt in der Straße Am Untertor aus. Beim Bezahlvorgang um 21 Uhr griff er in die offene Kasse, entnahm mehrere hundert Euro Bargeld und flüchtete aus dem Laden. Der Mann hat eine dunkle Hautfarbe, ist auffallend groß (190-200cm) und schlank. Beim Diebstahl trug er eine Wollmütze und einen Mundschutz und sprach akzentfrei Deutsch.

Die Kripo Marburg, tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise: Wem ist Donnerstagabend im Bereich des Tatorts die beschriebene Person aufgefallen? Wer kann die Beschreibung ergänzen oder Hinweise zu weiteren verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben?

Reifen platt und Lack zerkratzt

Rauschenberg – Ernsthausen: Ein platter Reifen sowie eine zerkratzte Fahrertür und Motorhaube sind das Ergebnis einer Sachbeschädigung in der Straße Im Tal. Unbekannte beschädigten zwischen 22 Uhr am Mittwoch (21.04.) und 12 Uhr am Donnerstag den geparkten BMW. Die Reparaturen dürften mindestens 1500 Euro kosten. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Stadtallendort unter tel. 06428/ 9305-0.

Auto zerkratzt

Stadtallendorf: Einen Schaden von etwa 1000 Euro verursachte ein Unbekannter, indem er die linke Fahrzeugseite eines geparkten Hyundai zerkratzte. Die Sachbeschädigung fand zwischen 06 Uhr und 15 Uhr am Donnerstag (22.04.) auf einem Parkplatz in der Waldstraße statt. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Betrunken in Hecke gefahren

Marburg: Ein 23-Jähriger kam am Donnerstagabend (22.04.) in der Fontanestraße mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hecke. Am Opel entstand dadurch ein Schaden von etwa 2000 Euro, die beschädigte Hecke dürfte einen Wert von etwa 800 Euro haben.

Die Polizeistreife führte einen freiwilligen Atemalkoholtest beim Fahrer durch. Aufgrund des Ergebnisses von über 1,3 Promille nahmen ihn die Beamten für eine Blutentnahme mit zur Polizeistation.

Gute Zusammenarbeit führt zu Aufklärung von zehn Diebstählen

Neustadt (ots) – Die Aufklärung mehrerer Laden- und Taschendiebstähle gelang jüngst der Polizei in Neustadt. Dies ist vor allem dem “Schutzmann vor Ort”, Gunter Weber, zu verdanken. Als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger Neustadts bemüht er sich vor Ort um ein vertrauensvolles Verhältnis. Nicht zuletzt dadurch waren die Ermittlungserfolge hinsichtlich mehrerer Ladendiebstähle möglich. In Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Stadtallendorf sowie der Bundespolizei identifizierte er mehrere Täter und trug somit zur Aufklärung von zehn Straftaten bei.

Dabei handelte es sich beispielsweise um einen 26-Jährigen, der vornehmlich Seniorinnen in ein Gespräch verwickelte und ihnen dann unbemerkt das Portmonee aus der Handtasche- oder direkt die gesamte Handtasche aus dem Einkaufwagen entwendete. Die Masche eines ermittelten 24-Jährigen war es, einen reichlich befüllten Einkaufskorb günstig im Eingangsbereich im Supermarkt abzustellen und diesen beim Verlassen des Ladens schnell wieder an sich zu nehmen- natürlich ohne zu bezahlen. Im wahrsten Sinne des Wortes “die Taschen voll” machte sich ein 36-Jähriger, der acht bis zehn Bierdosen an sich nahm, an der Kasse aber nur eine davon bezahlte und den Rest in den Taschen versteckt hielt.

Alle Taten ereigneten sich im Februar und März dieses Jahres, neun davon in Neustadt und eine am Gießener Bahnhof. Die Identifizierung der Tatverdächtigen war aber nicht nur aufgrund guter Zusammenarbeit möglich: Die Anzeigenerstattung der Diebstähle bildete den ersten, aber entscheidenden Schritt. Hinzu kamen polizeiliche Erfahrungswerte, gute Täterbeschreibungen und teilweise vorhandenes Material von Videoüberwachungsanlagen.

Die Einführung des “Schutzmann vor Ort” in Neustadt im August 2020 steht im Zusammenhang mit der Sicherheitsinitiative KOMPASS (KOMmunalProgrAmm SicherheitsSiegel) des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport. Neustadt ist seit September 2018 eine von mittlerweile 17 KOMPASS-Kommunen im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen.

Gunter Weber steht nach vorheriger Terminvereinbarung (tel. 0170/ 78 55 198) in seinem Büro im Nebengebäude des Rathauses, Zimmer 1a (Ritterstraße 5-9, 35279 Neustadt) zur Verfügung. Als “Schutzmann vor Ort” hat er eine klare Botschaft: “Eine gute Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei trägt maßgeblich zur Aufklärung von Straftaten bei. Melden Sie sich auch gerne bei mir, wenn Ihnen etwas Verdächtiges auffällt oder Sie sich unsicher sind, ob Ihre Beobachtungen tatsächlich etwas für die Polizei sind. Gemeinsam können wir zu einer Entscheidung kommen und eventuell notwendige Schritte einleiten.”

