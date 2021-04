Breitscheid-Gusternhain: Unfallfahrer flüchtet

Ein Unbekannter fuhr am Samstag (17.04.2021), um 23:10 Uhr auf der Landesstraße 3044 von Gusterhain in Richtung Driedorf. In der ersten Kurve hinter Gusterhain kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Aus seinem Fahrzeug traten Betriebsstoffe aus. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Beseitigung der ausgelaufenen Stoffe. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem grauen VW Golf II. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Rodenbach: Parkplatzrempler

Rund 1.500 Euro wird die Reparatur an einem BMW kosten, den ein unbekannter Unfallfahrer am Dienstag (20.04.2021), zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr verursachte. Der BMW 330 i parkte auf dem Schotterparkplatz gegenüber der Einmündung zur K 43 in der Rodenbacher Straße. Der Unbekannte touchierte den silbernen 3-er offenbar beim Ein- oder Ausparken und hinterließ einen Schaden an der vorderen linken Fahrzeugseite. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Kiosk aufgebrochen

Zwischen 13:30 Uhr am Donnerstag (22.04.2021) und 06:03 Uhr heute Morgen (23.04.2021) brachen unbekannte Diebe die Eingangstür des Kiosks der Goldbachschule in der Rheinstraße auf. Die Unbekannten öffneten einen Schrank in dem derzeit ungenutzten Kiosk und flüchteten ohne Beute. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schulgeländes aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Leun-Biskirchen: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Die Handtasche der 71-jährigen Seniorin hing am Einkaufswagen, als ein Unbekannter am Mittwochnachmittag (21.04.2021), zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr zu griff. Die Frau tätigte in dieser Zeit ihren Einkauf im Markt in der Weilburger Straße. Der unbekannte Dieb nutzte offenbar einen unbeobachteten Moment, griff in die Handtasche der Seniorin und stahl die Geldbörse samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

