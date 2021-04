Einbruch in Lebensmittelgeschäft – Täter stehlen Tabakwaren

Morschen-Altmorschen (ots) – 23.04.2021, 00:47 Uhr bis 00:54 Uhr – Tabakwaren im Wert von wenigen hundert Euro erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Nürnberger Landstraße. Die Täter brachen zwei hintereinander befindliche Eingangstüren auf und gelangten hierdurch in den Markt. Im Markt stahlen sie mehrere Beutel mit Tabak, welche sie in einen Sack füllten.

Mit der Beute flüchteten die Täter vom Tatort. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Unbekannte Täter beschädigen Forstschlepper

Gudensberg (ots) – 06.04.2021, 17:00 Uhr bis 08.04.2021, 08:00 Uhr – Ein grüner John Deere Forstschlepper wurde von unbekannten Tätern beschädigt, indem die Täter das Hydrauliköl des Schleppers mit einer unbekannten Flüssigkeit verunreinigten. Die Täter begaben sich zu dem in der Feldgemarkung Kammerberg, im Bereich des Wasserhochbehälters Gudensberg abgestellten Schlepper und verunreinigten das Hydrauliköl auf nicht bekannte Weise.

Hierdurch entstand an dem Schlepper ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Unbekannte Täter brechen insgesamt sieben Pkws auf

Morschen (ots) – 22.04.2021, 21:30 Uhr bis 23.04.2021, 08:00 Uhr – Insgesamt 7 Pkws wurden in der vergangenen Nacht in Neumorschen und Altmoschen aufgebrochen. Die Täter stahlen Bargeld, ein Handy und Schlüssel aus den Pkws. In Neumorschen wurden drei Pkws in der Brauhausstraße und ein Pkw in der Entengasse aufgebrochen.

In Altmorschen brachen die Täter je einen Pkw in der Paul-Frankfurt-Straße, der Forststraße und der Bahnhofstraße auf.

Die Täter brachen bei allen Pkws die Seitenscheibe der Beifahrertür auf.

Die Höhe des Gesamtschadens beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

