Korbach: Die Polizei-News

Motorradkontrollen am Edersee

Waldeck-Edersee (ots) – Ein Schwerpunktthema der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit in Hessen ist die Zielgruppe der motorisierten Zweiradfahrenden. Daher führt die Polizei auch regelmäßig zum Auftakt der Motoradsaison Kontrollen durch. Die Motorradfahrer schon vor Beginn der Saison hinsichtlich der Gefahren zu sensibilisieren, ist ein wichtiger Baustein zur Verhinderung teils schwerer Verkehrsunfälle. Die präventiven Maßnahmen werden durch verstärkte Kontrollen an frequentierten Strecken ergänzt, bei denen Verstöße konsequent geahndet werden.

Im Jahr 2020 wurden im Landkreis Waldeck-Frankenberg insgesamt 148 (2019: 125) Verkehrsunfälle (VU) mit 122 (2019: 112) Verunglückten (Personen, die bei einem Verkehrsunfall verletzt oder getötet wurden) registriert. Das bedeutet einen Anstieg um 23 VU oder aber 18,40 % im Vergleich zum Vorjahr. Während die Anzahl der Leichtverletzten mit 36 (39) annähernd gleichblieb, gab es bei den schwerverletzten Motorradfahrern einen Anstieg von 28 im Jahr 2019 auf 48 in 2020. 3 (2) Motorradfahrer wurden getötet.

Die drei Hauptunfallursachen sind nicht angepasste Geschwindigkeit, zu geringer Abstand und Fehler beim Überholen.

Besonders beliebte Ziele von Motoradfahrenden sind Regionen, die neben einer größeren Anzahl an kurvenreichen Strecken, über eine touristische Infrastruktur verfügen und gut zu erreichen sind. Dazu gehört auch der Landkreis Waldeck-Frankenberg mit seinen touristischen Ausflugszielen, unter anderem rund um den Edersee.

Am Samstag, 17. April, führte die Polizei daher Kontrollen mit dem Schwerpunkt motorisierte Zweiräder rund um den Edersee durch. Aufgrund der eher schlechten Witterung waren allerdings nur wenige Motorradfahrer unterwegs. Von den insgesamt etwa 50 kontrollierten Fahrzeugen waren etwa die Hälfte Motorräder. Die Polizisten ahndeten insgesamt 14 Verkehrsordnungswidrigkeiten, davon alleine neun wegen erhöhter Geschwindigkeit. Auf zwei Autofahrer und ein Motorradfahrer kommen Fahrverbote zu.

Zwei Fahrer von Motorrädern bis 125 ccm müssen mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Bei insgesamt vier Fahrzeugen führten Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Darunter befanden sich drei Autos, die die Polizei der sogenannten “Poser- und Tunerszene” zuordnete. Den drei Autofahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Ein Auto musste die Polizei sicherstellen. Aufgrund der vorgenommen Veränderungen an der Auspuffanlage und dem Anbau verschiedener, nicht genehmigter Teile, stellte das Auto eine Gefahr für andere dar. Es wird demnächst von einem Sachverständigen begutachtet. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld und erheblichen Kosten für den Gutachter rechnen.

Die Polizei im Landkreis Waldeck-Frankenberg wird auch weiterhin Motorradkontrollen mit Schwerpunkten um Eder-, Diemel- und Twistesee durchführen.

Scheibe an Auto eingeschlagen, Geld gestohlen

Korbach-Hillershausen (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein unbekannter Täter eine Geldbörse aus einem Auto in Hillershausen. Zuvor hatte er eine Scheibe des im Grundweg parkendem schwarzen Opel Astra eingeschlagen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Pedelecs gestohlen – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Volkmarsen (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Volkmarser Ortsteil Ehringen zu zwei Diebstählen und einem Diebstahlsversuch. Aufgrund vorliegender Videoaufnahmen geht die Polizei von drei männlichen Tätern aus und bittet Zeugen mögliche weitere Geschädigte, sich bei der Polizei zu melden.

Die unbekannten Täter entwendeten aus einer Gartenhütte in der Straße Zum Durchgang ein Pedelec und ein weiteres Fahrrad. Mit diesem konnten die Täter offensichtlich nichts anfangen, sie ließen es im Nahbereich zurück, wo es von einer Angehörigen der Geschädigten später aufgefunden werden konnte.

In der Fiddelstraße drangen sie in ein Wohnhaus ein. Auch hier stahlen sie ein Pedelec und ein weiteres Fahrrad.

In der Straße Mühlgraben begaben sich die Täter auf ein Grundstück, wo sie ein unverschlossenes Auto durchsuchten, aber nichts entwendeten.

Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von drei männlichen Tätern aus und ist auf der Suche nach Zeugen sowie möglichen weiteren Geschädigten und Videoaufzeichnungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

