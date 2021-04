Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 23.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Wohnhaus beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 22.04.2021 gegen 12:00 Uhr wurde die Regenrinne an einem Wohnhaus in der Weinstraße in Kallstadt beschädigt. Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Transporter die Weinstraße in Kallstadt in Richtung Herxheim am Berg. Dort touchierte sie mit ihrem Fahrzeug das Dach und die Regenrinne an einem Wohngebäude und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Laut einer Zeugin soll es sich um einen roten Transporter mit der weißen Aufschrift „Avis“ an den Seiten gehandelt haben. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Unberechtigt über Mauer geklettert

Bad Dürkheim (ots) – Am 22.04.2021 gegen 18:00 Uhr kletterten mehrere Personen unberechtigt über eine Mauer der Burgruine Hardenburg in Bad Dürkheim. Der Verwalter der Burgruine konnte insgesamt fünf männliche Personen feststellen, die sich unberechtigt in einem abgesperrten Bereich befanden. Diese waren vermutlich über eine Mauer im Eingangsbereich geklettert. Auf Ansprache flüchteten die Personen. Auf dem Parkplatz der Burgruine konnte eines der zwei mitgeführten Fahrzeuge an der Wegfahrt gehindert werden. Dadurch konnten alle Beteiligten ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

Grünstadt: Blitz-Einbruch in Handyladen

Grünstadt (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag, 22.04.21, auf Freitag, 23.04.21 gegen 01:45 Uhr in einen Handyladen in der Grünstadter Fußgängerzone ein. Durch Beschädigung des Schaufensters verschaffte sich die unbekannte Täterschaft Zutritt zu dem Ladengeschäft. Entwendet wurden mehrere Mobiltelefone. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):