Neustadt: Rückschnitt des Schnurbaums bei der SGD Süd am Donnerstag, 29. April 2021 unumgänglich wegen Verkehrssicherheit

Neustadt an der Weinstraße – Am Donnerstag, 29. April 2021, wird an dem Schnurbaum vor der SGD Süd an der Kreuzung Von-der-Tann-Straße/Friedrich-Ebert-Straße zur Wahrung der Verkehrssicherheit eine Baumpflegemaßnahme erfolgen.

Die zu Anfang dieser Woche geplanten Arbeiten waren aufgrund der brütenden Vögel zunächst gestoppt worden. Eine Ortsbegehung mit dem Baumgutachter hat ergeben, dass die Verkehrssicherheit des Baumes im aktuellen Zustand nicht mehr gegeben und zumindest eine Teilmaßnahme unverzüglich erforderlich ist. Diese soll nur in jenen Bereichen des Baumes erfolgen, in denen keine Bruten stattfinden.

Insgesamt ist eine Einkürzung des Kronenvolumens um 10 Prozent erforderlich. Durch diesen Schnitt wird die Windlast um 60 Prozent verringert.

Die Arbeiten an dem über 80 Jahre alten Schnurbaum (Sophora japonica) werden von einem Fachunternehmen durchgeführt. Der seit Jahren von einem Pilz, dem Zottigen Schillerporling (Inonotus hispidus), befallene, ortsbildprägende Baum muss regelmäßig gepflegt werden, um ihn noch lange erhalten zu können. Bereits 2019 erfolgte ein Kronen-Entlastungsschnitt, damit die entstehende Blattmasse für die durch den Pilz geschwächten Hauptäste nicht zu schwer wird. 2018 war der Wurzelraum teilentsiegelt, 2015 eine umfangreiche Kronensicherung vorgenommen worden.

Im Baumbereich gilt während der Arbeiten absolutes Halteverbot, außerdem erfolgt während der Arbeiten eine halbseitige Straßensperrung der Von-der-Tann-Straße. Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (Landesbetrieb LBB) ist als Grundstückseigentümer für die Baumpflege und Verkehrssicherheit zuständig.