Nach Raubüberfall in Mücke-Merlau: Polizei sucht Zeugen

Mücke – Am heutigen Freitagmorgen (23.04.), gegen 7:30 Uhr, kam es im Mückener Ortsteil Merlau zu einem Raubüberfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Mitarbeiter beim Aufschließen eines Ladengeschäfts mit Bankfiliale in der Straße „Am Pfaffensteg“ von einem unbekannten Täter ins Innere gedrängt und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Anschließend flüchtete der Täter mit einer bislang unbekannten Summe Bargeld.

Aktuell fahndet die Polizei intensiv, u. a. mit Lautsprecherdurchsagen, nach dem Täter und führt Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durch. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann mit großer kräftiger Statur handeln. Er trug eine Jacke mit gelben Ärmeln. Eventuell führt er eine schwarze Sporttasche bei sich.

Zeugen, die heute Morgen im Bereich Mücke-Merlau verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Pkw-Fahrer verunglückt

Hofbieber (ots)

Am Freitag, den 23.04.21 gegen 01:34 Uhr, befuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer aus dem Landkreis Fulda die L 3174 zwischen Margretenhaun und Niederbieber. Seinen Angaben zufolge musste er einem Reh ausweichen und kam deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug touchierte mehrer Bäume, überschlug sich und kam in einem Feldweg zum Stehen. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Da der Fahrer deutlich unter Alkohleinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein des 25-Jährigen sichergestellt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Margretenhaun.

Dachrinne verloren – Pkw weicht aus und landet im Graben – Zeugen gesucht

Petersberg-Marbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen ca. 16:45 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Gegenstand auf Fahrbahn, welcher auf der B 27 im Bereich der Abfahrt Marbach Nord in FR Hünfeld lag. Bei dem Gegenstand handelte es sich um eine etwa 3 Meter lange Dachrinne, die scheinbar kurz zuvor von einem Lkw verloren wurde.

Etwa eine Minute nach der ersten Mitteilung kam es zu einem Verkehrsunfall, als ein Pkw der Dachrinne ausweichen musste und im Graben landete. Der Fahrer bleib hierbei unverletzt und auch am Pkw entstand offenbar kein Schaden.

Der Lkw war zum Unfallzeitpunkt nicht mehr vor Ort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Fulda unter 0661/1050 in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Sprinterfahrer aus dem Verkehr gezogen

A 4, Bad Hersfeld (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 23.40, Uhr fiel einer Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld auf der A4, zwischen den Anschlussstellen Hönebach und Friedewald, ein polnischer Sprinter auf. Der Fahrer fuhr in den berüchtigten „Schlangenlinien“ über die Autobahn. Am Parkplatz „Seulingswald“ konnte der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei bestätigte sich der Verdacht auf Alkoholeinwirkung, der Atemalkoholtest zeigte eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers. Die Streife ordnete eine Blutprobe an und stellte seinen Führerschein sicher. Seinen Rausch musste der polnische Fahrer anschließend in einer Zelle der Autobahnpolizei Bad Hersfeld ausschlafen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Gersfeld-Hettenhausen (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12:50 Uhr, prallte in der Hauptstraße 5 in Gersfeld-Hettenhausen ein Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum auf einer dortigen Verkehrsinsel, welche zur Verkehrsberuhigung an dieser Stelle dienen sollte. Im Anschluss setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Schmalnau fort, ohne sich um den Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Das Fahrzeug verlor einen vorderen Radschutz. Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen blauen Kia handeln müsste. Um sachdienliche Zeugenhinweise an die Polizeistation Hilders unter der Telefon-Nr. 06681-96120 wird gebeten.

Motorradfahrer verunglückt

Schwalmtal-Eifa (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18:55 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3144 zwischen Rainrod und Eifa, in Höhe der dortigen Hardtmühle, zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers. Der 38-jährige Zweiradfahrer aus Frankfurt am Main verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Motorradfahrer befuhr mit seiner Yamaha die Strecke von Rainrod in Richtung Eifa und kam in Höhe der Hardtmühle aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er in die Leitplanke und kam zu Fall. Er wurde durch den Rettungsdienst und einen Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Lauterbach transportiert.