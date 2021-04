Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Nach tödlichem Unfall: Leichnam identifiziert – Neu-Isenburg

(tl) Nach dem Unfall mit tödlichem Ausgang auf der Landesstraße 3313 am 22. März 2021, bei dem die fahrzeugführende Person bis zur Unkenntlichkeit verbrannte (wir berichteten), steht nun fest, dass es sich bei dem Leichnam um die 52 Jahre alte Halterin des Mercedes aus Borgholzhausen (Halle/Westfalen) handelte. Dies haben gerichtsmedizinische DNA-Untersuchungen ergeben. Was die Unfallursache anbelangt, so gehen die Beamten von einem Fahrfehler der 52-Jährigen aus. Diesbezüglich haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid der Frau ergeben.

Main-Kinzig-Kreis

Kleiner Trickdieb mit Fingerfertigkeit – Hanau

(aa) Ein etwa 1,60 Meter kleiner Trickdieb bestahl am Donnerstagvormittag in der Nürnberger Straße einen Fußgänger. Gegen 9.35 Uhr bat der dunkelhaarige Täter in Höhe der Hausnummer 14 den Rentner ihm Geld zu wechseln. Als der Hanauer sein Portemonnaie hervorholte und im Münzfach nachschaute, fingerte der Dieb geschickt und zunächst unbemerkt die Geldscheine aus der Börse. Der Unbekannte hatte ein dunkles Jackett und ein grünkariertes Hemd an. Die Kripo bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Werkzeug aus Baucontainer gestohlen – Erlensee

(aa) Diebe stahlen in der Nacht zum Donnerstag aus einem Baustellencontainer „Zum Fliegerhorst 1310“ Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Zwischen 18 und 7 Uhr gelangten die Täter auf das umzäunte Gelände und brachen die Schlösser zum Container auf. Sie nahmen unter anderem eine Bohrmaschine, eine Kettensäge und eine Kabeltrommel mit. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Festnahme nach versuchtem Straßenraub – Schlüchtern

(aa) Nach einem versuchten Straßenraub am späten Donnerstag „In den Sauren Wiesen“ nahmen Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung zwei Männer vorläufig fest. Gegen 23.55 Uhr saßen zwei 18-Jährige auf einer Bank vor der dortigen Schule, als die zwei Straßenräuber auftauchten und unter Vorzeigen eines Messers Geld verlangten. Sie durchsuchten die Geldbörse eines Geschädigten vergeblich und flüchteten in Richtung Bahnhofstraße. Kurz darauf erfolgte die Festnahme der beiden Verdächtigen. Die Beamten fanden unter anderem ein Messer auf. Die 30 und 31 Jahre alten Beschuldigten aus Schlüchtern und Sinntal wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Kripo Gelnhausen hat die Ermittlungen übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 zu erreichen.

Blitzermeldung: Bitte seien Sie mit angepasster Gesschwindigkeit und auf den Verkehr konzentriert unterwegs!

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 17. Kalenderwoche 2021

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits überwiegend in Gefahrenbereichen der Autobahn 66 und der Landes- und Bundesstraßen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: