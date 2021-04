Dreiste Trickdiebe macht Beute,

Bad Camberg, Limburger Straße, 21.04.2021, gg. 16.25 Uhr

(ho)Ein 76-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag in Bad Camberg Opfer dreister Trickdiebe geworden. Der Geschädigte wurde auf einem Parkplatz in der Limburger Straße von einem unbekannten Mann angesprochen und dabei geschickt abgelenkt. Diesen Moment nutzte offenbar ein Komplize des Mannes, um die Tasche des 76-Jährigen vom Beifahrersitz zu nehmen und zu entwenden. In der Tasche befand sich unter anderem auch die Geldbörse des Mannes mit privaten Papieren und Bargeld.

Den Unbekannten beschrieb der Geschädigte als ca. 35 Jahre alt, ca. 1,60 bis 1,65 Meter groß, mit schwarzen, mittelkurzen Haaren, untersetzter Figur und bekleidet mit einer hellen Jacke sowie einer dunklen Hose. Hinweise zu den Trickdieben nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Bankmitarbeiter verhindert Schlimmeres, Bad Camberg, Pommernstraße, 22.04.2021, gg. 11.45 Uhr

(ho)Der Aufmerksamkeit eines Bankmitarbeiters ist es zu verdanken, dass Trickbetrüger gestern in Bad Camberg leer ausgegangen sind. Zuvor hatte eine 76-jährige Frau einen sogenannten Schockanruf erhalten, bei dem sich ein Mann als Polizeibeamter ausgegeben hat und schilderte, der Sohn der Frau hätte einen schweren Verkehrsunfall mit einem Kind gehabt. Um den Sohn aus der Haft zu bekommen, müsse sie 8.000 Euro in bar übergeben. Unter dem Eindruck des Gespräches begab sich die Frau zu ihrer Bank und wollte das Geld abheben. Dem aufmerksamen Bankmitarbeiter wurde dabei schnell klar, dass es sich bei diesem Fall eindeutig um eine gängige Betrugsmasche handelt und verständigte die richtige Polizei. So konnte die Tat verhindert und die Übergabe des Geldes vereitelt werden. Die Polizei rät immer wieder bei Anrufen von Personen, die sich als Polizeibeamte ausgeben, vorsichtig zu sein. Die Alarmglocken sollten vor allem in den Fällen angehen, wenn der Beamte oder die Beamtin die Übergabe von Bargeld oder anderen Wertsachen fordert. In diesen Fällen haben Sie immer einen Betrüger am anderen Ende der Leitung. Legen Sie bei solchen Anrufern sofort auf, lassen Sie sich nicht auf ein Gespräch ein und verständigen Sie die richtige Polizei.

Randalierer beschädigen Steinsäulen,

Elz, Am Musikantenring, bis 14.04.2021

(ho)Heute Morgen wurde bei der Limburger Polizei Strafanzeige gegen unbekannte Randalierer erstattet, die bereits von einigen Tagen am Musikantenring, im Bereich eines Parkplatzes, mehrere Steinsäulen umgetreten haben. Dabei ist einer ersten Schätzung zufolge ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstanden. Die Sachbeschädigung war bereits am 14.04.2021 festgestellt worden. Die Limburger Polizei ermittelt gegen Unbekannt und nimmt Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

(ho)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Freitag, 30.04.2021: Bad Camberg, Bundesstraße 8, Kleinmühle, Richtung Selters

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.