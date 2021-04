Karlsruhe – Diebstahl von Absperrmaterial – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden im Bereich der

Hauptbahnstraße in Durlach Absperrgitter im Gesamtwert von 3500 Euro entwendet.

Das Gelände, auf dem das Material gelagert war, war durch einen Zaun abgesperrt.

Zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, wurden eine 35 rot-weiße

Absperrgitter aus Kunststoff vom Lagerplatz der Baufirma in der Hauptbahnstraße

beim Bahnhof Durlach entwendet. Ein Mitarbeiter hatte die Gittermatten am

Donnerstagnachmittag auf zwei Holzpaletten gestapelt und diese gegen Windböen

mit sogenannten Gitterfüßen beschwert. Die Diebe haben nur die Absperrmatten

entwendet, sowohl die Gitterfüße als auch die Paletten blieben vor Ort. Zum

Abtransport des Materials war vermutlich ein größeres Fahrzeug, eventuell ein

Pritschenwagen erforderlich

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Oststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3211 in Verbindung setzen.

Stutensee – Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten

13.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagnachmittag bei

Stutensee. Ein 62-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 3579, von

Staffort kommend, unterwegs. Beim Linksabbiegen in ein Hofgelände musste er

wegen Gegenverkehrs anhalten. Der nachfolgende 42-jährige Fahrer eines Lkw

erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Pkw auf. Der 62-Jährige wurde mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe – Pkw nach Verkehrsunfall in Brand geraten

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen brannte ein

Pkw auf Bundesautobahn A5 aus. Ein 25-Jähriger war gegen 02.30 Uhr auf der BAB

A5 unterwegs und verließ die Autobahn an der Ausfahrt Karlsruhe-Mitte. In der

Ausfahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Pkw in die

Leitplanken. Der Pkw fing daraufhin Feuer und brannte aus. Der Polizei gegenüber

gab der Fahrer an einem Tier ausgewichen zu sein. Die Feuerwehr Karlsruhe war

mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der

Löscharbeiten und Bergung des Pkw war die Ausfahrt bis gegen 05.30 Uhr gesperrt.

Malsch-BAB A5 – Verkehrsunsicherer Sattelzug

Karlsruhe (ots) – Einen absolut verkehrsunsicheren rumänischen Sattelzug, der

von Deutschland nach Spanien unterwegs war, kontrollierte die Verkehrspolizei am

Freitagvormittag auf der BAB A5. Der Sattelzug, der mit Gefahrgut beladen war,

fiel einer Streife gegen 10.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd

und Rastatt-Nord auf, da die Warntafeln nicht richtig angebracht waren. Da

bereits an der Kontrollstelle erhebliche Mängel zu erkennen waren, wurde das

Schwerfahrzeug zu einer technischen Prüfstelle gelotst und dort durch einen

Sachverständigen überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass am Zugfahrzeug die

Bremsscheiben gerissen waren und das Antiblockiersystem ausgefallen war.

Weiterhin war die Lenkung ausgeschlagen und die Abgasreinigungsanlage ohne

Funktion. Am Sattelauflieger waren der Rahmen, der der Hilfsrahmen, sowie alle

Achsen gerissen. Weiterhin hatte der 50-jährige Fahrer an der Frontscheibe des

Zugfahrzeugs Gardinen und Dekoration angebracht und sich dadurch sein Sichtfeld

erheblich eingeschränkt. Er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und der

weitere Betrieb des Fahrzeuges wurde untersagt.

Karlsruhe – Frau gefährdet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am frühen Freitagmorgen wurde wohl eine Angestellte der Stadt

Karlsruhe von einem Fahrzeugführer an der Kreuzung Händelstraße / Bachstraße

gefährdet. Offenbar hatte sie diesen zuvor wegen falsch Parkens verwarnt.

Die Vollzugsangestellte verwarnte offenbar kurz vor 7 Uhr einen Autofahrer weil

er auf dem Gehweg in der Kaiserallee sein Auto verbotswidrig abgestellt hatte.

Hierbei kam es vermutlich zu einem kleineren verbalen Disput zwischen der Dame,

die ihrer Aufgabe nachgegangen war, und dem Fahrzeugnutzer.

Anschließend verließ die Dame die Örtlichkeit zu Fuß in Richtung

Ludwig-Marum-Straße. Ersten Ermittlungen zufolge konnte sie an der Kreuzung

Händelstraße / Bachstraße den aufheulenden Motor eines Fahrzeugs hören. Sie

wollte wohl gerade die Straße überqueren, als plötzlich der Pkw, mit dessen

Fahrer sie wenige Minuten zuvor in der Kaiserallee ein Streitgespräch hatte,

äußerst knapp an ihr vorbeifuhr. Nur durch Zufall sei es nicht zu einem Unfall

gekommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Situation. Diese können sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/666-3611 in Verbindung

setzen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich wohl um einen grauen Ford, besetzt mit

einem männlichen Fahrer. Der Fahrer hatte kurze, schwarze Haare und einen

Dreitagebart.

Rheinstetten – Frau beim Friedhof Forchheim geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Rheinstetten-Forchheim (ots) – Ein unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 19.55

Uhr beim Hintereingang des Friedhofs Forchheim eine Frau geschlagen. Der

Polizeiposten Rheinstetten ermittelt hierzu und bittet Zeugen, sich beim

Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 zu melden.

Bisherigen Feststellungen zufolge verließ die 54-Jährige den rückwärtigen

Friedhofszugang in Richtung „Rosengärtle“, als plötzlich der Mann vor ihr

auftauchte, sie unvermittelt am Hals packte und ihr mehrmals ins Gesicht schlug.

Möglicherweise wegen eines nahenden Autos flüchtete der Angreifer über die

dortigen Treppen in Richtung des Federbachs beziehungsweise ins freie Feld. Die

Geschädigte ist seither erheblich in ihrer Gesundheit beeinträchtigt und sah

sich erst nach zwei Tagen in der Lage, eine Anzeige bei der Polizei zu

erstatten.

Der Täter wird auf ein Alter von 40 Jahren und 185 cm groß geschätzt. Er ist

schlank, leicht sonnengebräunt und spricht akzentfreies Deutsch. Zur Bekleidung

ist nur bekannt, dass er ein schwarzes Shirt mit Kapuze trug.

Pfinztal-Söllingen – Alkoholisierte Unfallflüchtiger ermittelt

Karlsruhe – Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend am

Ortseingang von Pfinztal-Söllingen.

Um kurz nach 21.00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass sich ein Smart, der

aus Richtung Pfinztal-Berghausen kam, am dortigen Kreisverkehr überschlagen

habe. Der Fahrer sei im Anschluss zu Fuß geflüchtet.

Den verständigten Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Durlach gelang es in

der Folge über das Kennzeichen die Anschrift des Fahrzeughalters ausfindig zu

machen. Hier konnte im Zuge der ersten Ermittlungen der Sohn des Halters als

mutmaßlicher Unfallfahrer festgestellt werden.

Grund für seine Flucht dürfte die starke Alkoholisierung des 20-Jährigen gewesen

sein. Ein Alkoholtest wies diese auf knapp 2,2 Promille aus. Die genauen Ausmaße

muss nun das Ergebnis einer Blutentnahme zeigen. Seinen Führerschein ist er

dadurch mindestens bis zu einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft los.

Pfinztal – Mann verletzt nach Unfall mit Schwarzwild

Karlsruhe – Ein schwerer Unfall mit einem Wildschwein ereignete sich am

Donnerstagabend auf der Bundesstraße 293 zwischen Berghausen und Jöhlingen. Der

Autofahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Auto die B 293 von

Berghausen in Richtung Jöhlingen. Plötzlich kreuzte ein Wildschwein seinen Weg,

wurde vom Auto erfasst und getötet. Am Fahrzeug des Mannes löste durch den

Aufprall der Fahrerairbag aus und verletzte ihn an der Schulter. Er musste zur

Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das getötete Wildschwein wurde

durch den Jagdpächter abgeholt.

Am Pkw des 27-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Karlsruhe – Unfallflüchtiger wohl unter Drogeneinfluss

Karlsruhe – Als wenig pflichtbewusst erwies sich ein 22-jähriger

Ford-Fahrer am Donnerstagabend im Karlsruher Stadtteil Mühlburg. Gegen 19.45 Uhr

touchierte er beim Ausparken ein in der Stösserstraße abgestelltes Fahrzeug. Der

vor Ort befindliche Inhaber des beschädigten Fahrzeugs sprach den Unfallfahrer

daraufhin direkt an und bat ihn, auf die Polizei zu warten. Anstatt dieser Bitte

und damit seiner Plficht als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der

Mann, ohne zu Zögern.

Grund dafür könnten die Erkenntnisse der darauffolgenden Ermittlungen sein. Als

die verständigten Polizisten ihn nämlich nach Überprüfung des Kennzeichens zu

Hause aufsuchten, verdichteten sich im Gespräch die Anzeichen darauf, dass er

sein Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

geführt hatte. Eine im Anschluss durchgeführte Blutentnahme wird darüber

Aufschluss geben.

Der Mann muss sich nun jedenfalls nicht nur wegen des unerlaubten Entfernens vom

Unfallort, sondern auch wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Karlsruhe – Polizeibeamte nach Platzverweis angegriffen und bespuckt

Karlsruhe – Ein 47-jähriger Mann erhielt am Donnerstagabend einen

Platzverweis durch Polizeibeamte in der Rudolf-Breitscheid-Straße in

Karlsruhe-Oberreut. Nachdem er diesem nicht Folge geleistet hatte, musste er

gegen 21.30 Uhr in Gewahrsam genommen werden. Hierbei griff er die beiden

Beamten an, beleidigte und bespuckte sie.

Vorausgegangen war ein Körperverletzungsdelikt gegen 19.30 Uhr, in dessen Folge

ihm ein Platzverweis erteilt worden war. Diesen befolgte er kurzfristig, tauchte

aber gegen 21.15 Uhr erneut in der Rudolf-Breitscheid-Straße auf und wollte

nicht gehen. Ein erneuter Polizeieinsatz war notwendig. Eine Gewahrsamnahme war

ihm beim ersten Einsatz schon angedroht worden, sodass er nun mit den Polizisten

in den Gewahrsam gehen sollte. Er wehrte sich jedoch vehement durch Schlagen

gegen die Beamten, bespuckte und beleidigte sie. Er konnte fixiert und

schließlich in einer Gewahrsamszelle untergebracht werden.

Der 47-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.

Graben-Neudorf – Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Karlsruhe – Eine aufmerksame Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers

Philippsburg wurde am Donnerstagnachmittag zum Verhängnis für einen

Fahrradfahrer.

Die Beamten bemerkten den 54-Jährigen gegen 16.15 Uhr in der Bahnhofstraße im

Ortsteil Graben, als er ihnen schlangenlinienfahrend entgegenkam. Beim Anblick

des Streifenwagens stieg der Mann rasch von seinem Fahrrad ab. Eine Kontrolle

durch die Polizisten konnte er hierdurch aber nicht mehr abwenden. Der in diesem

Rahmen durchgeführte Alkoholtest attestierte ihm dann einen Wert von gut 1,7

Promille, sodass er für eine Blutentnahme zum Polizeirevier transportiert werden

musste. Da er sich hiergegen nicht nur in Form von diversen Beleidigungen,

sondern auch mittels mehrerer Tritte zur Wehr setzte, kommen nun neben der

Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch Anzeigen wegen Beleidigung und

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf ihn zu.