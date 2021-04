Mannheim-Neckarau: Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarau (ots) – Unbekannte haben zu einem nicht näher bekannten

Zeitpunkt, vermutlich aber in den letzten Wochen, einen freistehenden

Zigarettenautomaten an der Rheinpromenade, auf Höhe der „Paddel-Gesellschaft“,

gewaltsam aufgebrochen und Bargeld sowie Zigaretten im Gesamtwert von rund 650

Euro gestohlen. An dem Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000

Euro. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Tel.: 0621 833970 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Wohnungsinhaber überrascht Einbrecher

Mannheim-Neckarau (ots) – Einen Einbruch verhinderte in der Nacht von Donnerstag

auf Freitag ein 37-Jähriger Hausbewohner im Rheinauer Ring. Nachdem er

verdächtige Geräusche vom Erdgeschoss wahrgenommen hatte, suchte er kurzerhand

die untere Etage auf. Dort stellte er gegen 02:15 Uhr eine männliche Person an

der Außenseite der Terrassentür fest, die dabei war den Rollladen

hochzuschieben. Der 37-Jährige schaltete sofort das Licht ein, woraufhin der

Einbrecher durch den Garten des Einfamilienhauses flüchtete. Ein Schaden

entstand dem Hausbewohner glücklicherweise nicht.

Mannheim-Oststadt: Betrüger als Schädlingsbekämpfer unterwegs – Bargeld und Schmuck geklaut; Warnhinweis

Mannheim – Oststadt (ots) – Bereits am Mittwochabend wurde eine 79-jährige Frau

aus Mannheim Opfer zweier Trickbetrüger. Diese hatten sich als

Schädlingsbekämpfer ausgegeben. Wegen eines Krabbeltiers in der Wohnung hatte

die ältere Dame eine Schädlingsbekämpfungsfirma im Internet gesucht. Gegen 20:00

Uhr erschienen zwei Männer, die vorgaben, Mitarbeiter der Firma zu sein. Die

ältere Dame sollte zunächst 30 Euro in bar bezahlen, was sie auch tat. Die

Betrüger teilten der Wohnungsinhaberin daraufhin mit, dass sie die

Räumlichkeiten für die nächsten 3 Stunden nicht betreten dürfe, weshalb sich die

79-Jährige nichtsahnend zu ihrer Nachbarin begab. Gegen 21:00 Uhr gaben die

Betrüger vor, die Arbeiten in der Wohnung beendet zu haben und verlangten rund

300 Euro, was die Frau auch in bar bezahlte. Während die Unbekannten das Haus

verließen, wartete die Wohnungsinhaberin noch mehrere Stunden, bevor sie gegen

00:30 Uhr zurück in ihre Wohnung ging. Hierbei musste sie mit Schrecken

feststellen, dass die vermeintlichen Schädlingsbekämpfer keine Kriechtiere

bekämpft hatten, sondern ihre Wohnung nach Wertsachen durchsucht haben. Die

Betrüger stahlen rund 100 Euro Bargeld sowie ein Schmuckstück im Wert von

mehreren tausenden Euro. Eine Beschreibung der beiden Männer konnte bislang

nicht erlangt werden.

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Trickdiebe besonders

erfinderisch sind und sich immer wieder neue Gründe überlegen, um sich Zutritt

zur Wohnung zu verschaffen. Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung oder lassen Sie die

fremden Personen zumindest nicht alleine in Ihrer Wohnung

fremden Personen zumindest nicht alleine in Ihrer Wohnung Rufen Sie unbedingt eine Person Ihres Vertrauens dazu, die Sie

vor Ort unterstützen kann

vor Ort unterstützen kann Rufen Sie beim geringsten Zweifel sofort die Polizei und wählen

die 110

die 110 Schließen Sie Ihre Wertsachen sicher ein

Mannheim-Friesenheimer Insel: Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs

Mannheim-Friesenheimer Insel – Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 8 Uhr

und 12 Uhr, führte die Verkehrspolizei Mannheim auf Friesenheimer Insel in

Mannheim erneut Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und

Personenverkehr durch. Hauptaugenmerk der Kontrollen lag auf der

Ladungssicherung sowie der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Im

Rahmen der ganzheitlichen Kontrollen wurde zusätzlich auch die Einhaltung der

Maskenpflicht überprüft. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialisten des

Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 52 Fahrzeuge sowie 94 Personen.

Es wurden 58 Verstöße gegen die CoronaVO – Nichteinhaltung der Maskenpflicht –

festgestellt. Mit den betroffenen Personen, insbesondere ortsfremden Personen

aus anderen Bundesländern oder dem Ausland, wurden aufklärende Gespräche geführt

und die derzeit gültige Rechtslage erläutert. Dabei zeigten sich der

überwiegende Teil der Personen einsichtig und konnte mündlich verwarnt werden.

Gegen 20 Personen mussten jedoch Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

Gegen zwei Personen wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

ermittelt, gegen zwei weitere wegen Ermächtigen hierzu

ermittelt, gegen zwei weitere wegen Ermächtigen hierzu 2 Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Bestimmungen

Bei 5 Fahrzeugen war die Ladung nicht ausreichend gesichert

Ein Anhänger war um 86 Prozent überladen (1.400 kg statt der

zulässigen 750 kg)

zulässigen 750 kg) An zwei Fahrzeugen wurden so gravierende Mängel festgestellt,

dass diese einem Sachverständigen vorgeführt werden mussten

dass diese einem Sachverständigen vorgeführt werden mussten Vier Fahrer hatten die Fahrerkarte nicht wie vorgeschrieben ins

digitale Kontrollgerät gesteckt

digitale Kontrollgerät gesteckt Vier Fahrer hatten gegen ihre Lenk- und Ruhezeiten nicht

eingehalten

eingehalten Es wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 1.400 Euro

einbehalten.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt deutlich die Wichtigkeit solcher Aktionen zur

Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere

Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind in Planung.

Mannheim/Wohlgelegen: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich – drei leicht Verletzte

Mannheim – Am Donnerstagabend, gegen 22.20 Uhr, befuhr ein 24-jähriger

VW-Fahrer die Dudenstraße in Richtung Feudenheimer Straße. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand missachtete der 24-Jährige an der Einmündung zur Feudenheimer

Straße das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich

ein. Hier kollidierte er mit dem Peugeote einer 60-Jährigen, die die

Feudenheimer Straße stadtauswärts befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitten der

Unfallverursacher, sein 17-jähriger Beifahrer und die 60-jährige

Peugeote-Fahrerin leichte Verletzungen. Alle wurden zur medizinischen Behandlung

in Mannheimer Kliniken gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf

ca. 10 000,- Euro. Da diese nicht mehr fahrbereit waren mussten sie abgeschleppt

werden. Im Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es lediglich zu

geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die

Ermittlungen aufgenommen.