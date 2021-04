Worms – Unbekannter belästigt Joggerin – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Gestern, gegen 19 Uhr wurde eine 19-jährige Joggerin im Bereich

Worms-Abenheim von einem unbekannten Mann belästigt. Die Wormserin war alleine

auf einem Feldweg nahe der Straße Zum Berg, südlich der L425 unterwegs, als ihr

ein dunkelgrauer Jeep Wrangler folgte. Kurze Zeit später sprach der Fahrer sie

aus dem Wagen heraus mit „Hey Süße“ an, was die Joggerin ignorierte. Daraufhin

fuhr er an ihr vorbei und stellte sich mit seinem Fahrzeug quer in den Weg. Über

die geöffnete Beifahrertür sprach er die Frau erneut an, woraufhin diese in

Richtung Abenheim davon sprintete. Der Wagen folgte ihr zunächst erneut und

drehte erst ab, als die Joggerin auf eine Reiterin traf. Der Fahrer,

südländischer Phänotyp, war ca. 28-35 Jahre alt, hatte kurz rasierte Seitenhaare

und einen drei Tage Bart. Er sprach fließend Deutsch. Bekleidet war er mit einer

dunkelblauen Fließjacke der Marke Engelbert-Strauß. Wer sachdienliche Hinweise

zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion

Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Garage mit Graffito beschmiert

Wörrstadt (ots)

Der Besitzer einer Garage stellte in der Nacht vom 22. auf den 23. April fest, dass zwei junge Männer im Alter von ca. 18 Jahren mit Spraydosen ein fußballbezogenes Graffito auf die Außenwand seiner Garage sprühen. Die Garage liegt im Sichtfeld der B 420, so dass diese daher als „geeignet“ angesehen wurde. Der Geschädigte spricht die beiden Sprayer an, worauf diese zu Fuß die Flucht ergreifen. Die Verfolgung der beiden Täter mit dem Fahrrad bricht der Geschädigte nach verbaler Bedrohung ab. Die beiden jungen Männer seien dunkel gekleidet und sehr sportlich gewesen.

Worms – Kontrolle von motorisierten Zweirädern

Worms (ots) – Gestern Nachmittag wurden bei Verkehrskontrollen bei drei

motorisierten Zweiradfahrern Verstöße festgestellt, die ein Ermittlungsverfahren

nach sich zogen. Im Kirschgartenweg fuhr ein Kleinkraftrad mit konstant 70 km/h

in Richtung Alzeyer Straße. Erst als der 29-jährige Fahrer das Polizeimotorrad

im Rückspiegel wahrnahm, drosselte er seine Geschwindigkeit auf die für sein

Fahrzeug zugelassenen 45 km/h. Zu spät für den Angestellten einer

Zweiradwerkstadt. Da er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wurde ein

Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ebenso wird gegen einen

60-jährigen Wormser ermittelt, der mit einem Kleinkraftrad in der Wonnegaustraße

mit 45 km/h in Richtung Worms-Abenheim unterwegs war. Auch er war nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis. In der Friedrichstraße wurde dann die

Pedelec-Streife auf einen E-Scooter aufmerksam, der ohne Versicherungsplakette

in Richtung Mainzer Straße fuhr. Wer einen E-Scooter im öffentlichen

Straßenverkehr führt, benötigt grundsätzlich eine Versicherung. Als Nachweis für

den Abschluss einer Versicherung dient eine selbstklebende Versicherungsplakette

an der Rückseite des E-Scooters. Diese konnte der 27-jährige Wormser nicht

vorweisen, weswegen gegen ihn ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz eröffnet wurde.