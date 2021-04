Auto gestohlen – Unfall gebaut

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 46-jähriger Mann hat am

Donnerstagmittag seinen Wagen als gestohlen gemeldet. Er hatte seinen VW Polo

gegen 13 Uhr in der Uhlandstraße abgestellt. Als er 10 Minuten später zu seinem

Wagen zurückkehrte, war dieser weg. Dafür stand ein Fahrrad an dem Platz.

Möglicherweise hatte der Dieb seinen fahrbaren Untersatz gewechselt.

Der Wagen fiel eine Stunde später in Bayerfeld-Steckweiler (Donnersbergkreis)

bei einer Unfallflucht auf. Dort war mit dem Wagen zunächst ein

landwirtschaftliches Gerät und dann auch noch eine Mauer beschädigt worden. Der

Fahrer flüchtete anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung eines

Feldwegs. Dort fanden die Beamten den Pkw festgefahren am Wegesrand. Das

Fahrzeug wurde sichergestellt. Vom Fahrer keine Spur.

Allerdings kehrte ein Mann, auf den die Täterbeschreibung passte, gegen 15 Uhr

zum Unfallort zurück und konnte dort von den Beamten vorübergehend festgenommen

werden. Seine Personalien wollte der Tatverdächtige nicht angeben, er konnte

aber schließlich trotzdem identifiziert werden. Gegen den 46-Jährigen wird jetzt

wegen des Verdachts des Kraftfahrzeugdiebstahls und der Unfallflucht ermittelt.

Die Ermittlungen dauern an. |elz

Geldbeutel aus der Tasche gezogen

Kaiserslautern (ots) – Taschendiebe haben sich am Mittwochnachmittag offenbar in

einem Supermarkt in der Augustastraße herumgetrieben. Einer Kundin wurde gegen

16 Uhr unbemerkt der Geldbeutel aus der Tasche gezogen.

Wie die 64-Jährige der Polizei meldete, muss es nach dem Bezahlen an der Kasse

zu dem Diebstahl gekommen sein. Demnach hatte die Frau ihre Waren bezahlt und

danach die Geldbörse in ihre Umhängetasche gesteckt. Als sie wenige Minuten

später zu Hause ankam, war der Geldbeutel nicht mehr da.

Die 64-Jährige lief daraufhin zurück zum Supermarkt, sie fand das Portemonnaie

aber weder unterwegs, noch hatte es jemand im Markt abgegeben. Einen Hinweis auf

einen Tatverdächtigen konnte die Frau nicht geben; es war ihr niemand

aufgefallen. |cri

Radau gemacht

Kaiserslautern (ots) – Zwei alkoholisierte Frauen haben am Donnerstagnachmittag

im Innenhof eines Wohnanwesens Radau gemacht. Anwohner informierten die Polizei,

weil die Frauen laut schrien. Die Beamten trafen die Verantwortlichen im Alter

von 32 und 33 Jahren an. Die Frauen wollten nach eigener Auskunft in dem Haus

einen alten Freund besuchen. Weil er jedoch die Tür nicht öffnete, riefen und

schrien sie vom Hof aus nach ihm. Ihre Mühe war vergebens. Wie sich

herausstellte wohnte der Mann nicht mehr in dem Haus. Die Frauen zogen von

dannen. |erf

Zahlungsaufforderung mit gefälschter E-Mail

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Mit einer fingierten E-Mail hat ein Betrüger

versucht, die Mitarbeiter einer Firma im Kreisgebiet „übers Ohr zu hauen“. In

der Buchhaltung des Betriebs war am Donnerstagvormittag mit elektronischer Post

die Aufforderung eingegangen, einen Rechnungsbetrag in fünfstelliger Höhe auf

ein Konto in Großbritannien zu überweisen – Absender der Mail war angeblich der

Geschäftsführer der Firma.

Die Mitarbeiter erkannten jedoch sofort den Betrugsversuch und führten die

Überweisung nicht aus. Stattdessen informierten sie die Polizei. Das

Fachkommissariat für Betrugsdelikte ermittelt. |cri

Auto durchwühlt

Kaiserslautern (ots) – Ein abgestellter Pkw in der Lessingstraße ist in den

vergangenen Tagen zur Zielscheibe von Autoknackern geworden. Unbekannte Täter

drangen am Dienstag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, in den Wagen ein und durchwühlten

den Innenraum sowie das Handschuhfach. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht

klar, da sich der Besitzer des Autos im Ausland aufhält. Hinweise auf mögliche

Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen.

|elz

Fahrt im Streifenwagen ist ein Argument

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine 82-Jährige ist am

Donnerstagmittag aus einem Seniorenheim in Enkenbach-Alsenborn als vermisst

gemeldet worden. Die demente Frau verließ vermutlich gegen halb eins die

Einrichtung. Die Mitarbeiter vermuteten, dass sie unterwegs zu ihrer alten

Wohnanschrift sei. Dort konnte die Dame durch die Polizeistreife angetroffen

werden. Zunächst weigerte sie sich wieder mit in das Seniorenheim zu kommen.

Letztendlich überzeugte sie das Argument, dass eine Fahrt im Streifenwagen eine

gute Geschichte beim anstehenden Nachmittags-Kaffee abgeben würde. Sie konnte

wohlbehalten in die Einrichtung zurück gebracht werden. |elz

Handtuch ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Kaiserslautern (ots) – Rauch drang am Donnerstag aus einer Wohnung am

Pfaffplatz. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden

alarmierten und rückten aus. Wie sich herausstellte kokelte im vierten

Obergeschoss des Anwesens ein Handtuch auf einer Herdplatte. Die

Wohnungsinhaberin war nicht zu Hause. Vermutlich gerade noch rechtzeitig konnten

die Wehrleute einen Brand verhindern. Ein Schaden ist nicht entstanden. Nach

einem ausgiebigen Lüften der Räume wurde die Wohnung wieder verschlossen und der

Einsatz war beendet. |erf

Hasen sterben bei Scheunenbrand

Unkenbach (Donnersbergkreis) (ots) – Aus noch nicht geklärter Ursache ist am

späten Donnerstagabend in Unkenbach eine Scheune in Brand geraten. Die Scheune

wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Allerdings verendeten mehrere Hasen, die in der Scheune untergebracht waren.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurde das Feuer kurz vor 23 Uhr bemerkt und

der Rettungsleitstelle gemeldet. Den Brand hatten die Einsatzkräfte der

Feuerwehr zwar schnell unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten dennoch

mehrere Stunden. Der Dachstuhl der Scheune brannte aus. Eine erste Schätzung des

Sachschadens liegt bei mehreren zehntausend Euro.

In der Scheune waren zahlreiche Tiere (Hasen, Hühner und ein Hund) sowie

landwirtschaftliche Geräte untergebracht. Die meisten Tiere konnten gerettet

werden; einige Hasen verendeten aufgrund der starken Hitze.

Das benachbarte Wohnhaus wurde zu Beginn des Einsatzes evakuiert; die Bewohner

blieben unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |cri

Kerzen gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein 45-jähriger Mann hat am Dienstagvormittag in einer

Kirche im Stadtgebiet circa 30 Kerzen gestohlen. Der Pfarrer erwischte ihn dabei

und bat ihn die Kirche zu verlassen. Der amtsbekannte Mann wirkte sehr

aggressiv. Beim Verlassen der Kirche drohte der psychisch auffällige Mann dem

Pfarrer, schrie rechtsradikale Parolen und zeigte den Hitlergruß. Die Polizei

leitete ein Strafverfahren ein. |elz

Nach Attacke ins Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Ein 45-Jähriger hat am Donnerstagabend in der

Carl-Euler-Straße eine Verkäuferin geschlagen. Der alkoholisierte Mann wurde von

der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Kurz vor 18:30 Uhr randalierte der Betrunkene in einem Supermarkt. Wie sich

später herausstellte hatte er einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille intus. Als

der Mann von Mitarbeitern aufgefordert wurde, den Markt zu verlassen, machte der

45-Jährige auf dem Supermarkt-Parkplatz seinem Ärger Luft. Er warf einen

Blumentopf auf den Boden, der zu Bruch ging. Mit Angestellten des Marktes und

hinzueilenden Kunden kam es dann zur Rangelei. Während der Auseinandersetzung

schlug der 45-Jährige einer Verkäuferin mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Die

Frau musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Randalierer und mutmaßliche

Angreifer wurde von der Polizei vorübergehend festgenommen. Ein Richter ordnete

die Ingewahrsamnahme an. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

|erf

Taschendiebe schlagen in Discounter zu

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einen Geldbeutel mit EC-Karte,

Ausweisdokumente und 200 Euro haben Taschendiebe am Donnerstagvormittag in einem

Supermarkt in der Europastraße erbeutet. Die Eigentümerin des Portemonnaies

hatte diesen während des Einkaufs in ihrer Handtasche deponiert. Die Tasche hing

am Einkaufswagen. In einem unbemerkten Moment schritten Unbekannte zur Tat. Sie

rissen sich die Geldbörse unter den Nagel und machten sich auf und davon. Die

Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen, denen zwischen 9 Uhr und 10 Uhr

Personen im Bereich des Lebensmitteldiscounters aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unheimliche Begegnung

Kaiserslautern (ots) – Er hatte einen Cowboyhut auf und ein langes Messer bei

sich – am Donnerstagnachmittag hatte eine Spaziergängerin im Wald bei Erzhütten

eine unheimliche Begegnung. Außerdem soll der Mann eine große Dose Pfefferspray

an seinem Gürtel befestigt haben. Den Gürtel zierte eine Cowboyschnalle. Als der

etwa 60-Jährige der Spaziergängerin im Bereich des Waldparkplatzes „Waldbaden“

begegnete, habe er versucht das Messer und die Spraydose mit seiner Lederjacke

zu verdecken. Die Jacke trug der Mann über eine Schulter. Er verschwand im Wald.

Ob er etwas im Schilde führte, konnte nicht geklärt werden. Eine Fahndung nach

der Person verlief erfolglos. |erf

Wagen beschädigt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – In der Bremerstraße beschädigte am Dienstagabend, ein

unbekannter Fahrer einen Peugeot 207. Die Halterin des schwarzen Pkws stellte

ihr Fahrzeug gegen 18:30 Uhr auf dem am rechten Fahrbahnrand in Höhe des

Anwesens Nummer Acht ab. Als sie gegen 19 Uhr zu ihrem Wagen zurück kam bemerkte

sie den Schaden am linken Kotflügel und der Stoßstange. Der unbekannte

Unfallverursacher entfernte er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz