Fahrraddiebstahl – Täter lässt Pedelec zurück – Eigentümer gesucht

Kassel-Süd: Ein aufmerksamer Anwohner hat in der Nacht zum heutigen Freitag in der Langenbeckstraße einen Fahrraddiebstahl bemerkt. Der Zeuge handelte genau richtig und rief sofort die Polizei. Der Täter ergriff anschließend in der Dunkelheit sogleich die Flucht, ließ dabei aber seine Beute, ein graues Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Typ My Bike, im Wert von ca. 1.500 Euro zurück.

Die Streife stellte das Pedelec sicher. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei suchen nun den bislang unbekannten Eigentümer des Rads und bitten diesen, sich bei der Polizei zu melden.

Der Anwohner hatte den Fahrraddiebstahl gegen 1 Uhr in der Nacht bemerkt, da der Täter auf der Verbindungstreppe Höhe Behringstraße mit einem Bolzenschneider das Fahrradschloss des Pedelecs knackte und dabei Lärm verursachte. Er rief daraufhin sofort die Polizei, woraufhin Streifen des Polizeireviers Mitte am Tatort eintrafen, noch bevor der Dieb das Rad in Sicherheit bringen konnte. Letztlich nur ohne die Beute gelang ihm die Flucht, bevor eine Streife seiner habhaft werden konnte.

Die Fahndung nach dem Mann mit dunkler Jacke und blauer Jeanshose führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Das graue Pedelec, das der Unbekannte auf der Treppe zurückgelassen hatte, stellten die Beamten des Innenstadtreviers sicher und brachten es zur Dienststelle.

Der Eigentümer des Pedelecs oder Zeugen, die den Ermittlern der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Fahrraddieb geben.

Unbekannte sprühen Hakenkreuz auf Gehweg – Zeugen gesucht

Kassel-Fasanenhof (ots) – Ein etwa 0,70 x 0,70 Meter großes Hakenkreuz auf dem Gehweg entdeckte ein Passant am gestrigen Donnerstagabend gegen 20:40 Uhr in der Arnimstraße, nahe der Simmershäuser Straße. Unbekannte hatten das Hakenkreuz dort mit grauer Farbe auf den Asphalt gesprüht. Die genaue Tatzeit ist momentan nicht bekannt. Wie die nach der Mitteilung des Passanten eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord aber vor Ort feststellte, war die Farbe bereits getrocknet und konnte nicht mehr entfernt werden. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung ein.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

