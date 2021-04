Raubüberfall im Frischzentrum – Kripo sucht Zeugen (siehe Foto)

Frankfurt-Kalbach (ots)-(ne) – Drei unbekannte Täter haben am Donnerstagmittagszeit einen Lebensmittelhändler im Frischzentrum versucht zu überfallen. Ihr Fluchtfahrzeug hatte keine Nummernschilder. Gegen 12:00 Uhr fuhr plötzlich ein silberfarbener/dunkelgrauer Audi A5/A6 (Limosine) auf das Gelände des Frischezentrums. Direkt vor dem Zugang eines dortigen Lebensmittel-Großhändlers stiegen zwei Männer aus, liefen ins Büro und attackierten den Angestellten mit Pfefferspray und Schlägen.

Ohne Beute sprangen die Täter wieder ins Auto und fuhren über die Ausfahrt davon. Auffällig war, dass das Fluchtfahrzeug keinerlei Nummernschilder hatte. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass diese im Nahbereich des Frischzentrums ab- bzw. später wieder dranmontiert wurden. Gibt es Zeugen die genau diesen Vorgang des Ab- und Anschraubens der Kennzeichen gesehen haben? Hat jemand den versuchten Raub beobachtet?

Die beiden Täter, welche aus dem Auto ausgestiegen waren:

Täter 1: ca. 180cm groß, vermummt, weißer Kapuzenpulli, dunkle Jacke, dunkle Jogginghose, schwarze Schuhe, Arbeitshandschuhe

Täter 2: ca. 180cm groß, vermummt, dunkle Kapuzenjacke und dunkle Hose, schwarze Schuhe, Arbeitshandschuhe

Die Polizei verteilt zur Stunde Plakate mit einem Zeugenaufruf in Tatortnähe. Hinweise bitte an das Kommissariat 12 unter der Telefonnummer: 069 – 755 51299.

Fahrradstaffel stellt mutmaßlichen Drogendealer

Frankfurt (ots)-(em) – Donnerstagmittag 22.04.2021 führte die Kontrolle eines 20-jährigen Radfahrers zum Auffinden von Drogen. Die Fahrradstaffel erhielt bei der Durchführung ihrer Maßnahmen Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes.

Gegen 13.30 Uhr war eine Streife der Fahrradstaffel in der Eschersheimer Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als sie einen Pedelec-Fahrer erblickte, welcher den Gehweg befuhr. Als die Beamtin und der Beamte ihn darauf ansprechen und kontrollieren wollte, trat der junge Mann in die Pedale und ergriff die Flucht. Er sollte jedoch nicht weit kommen. Die Streife konnte ihn kurz darauf festnehmen. Der Grund für sein Verhalten sollte sich dann schnell klären: Während der Festnahme fiel ein Päckchen Haschisch aus der Hosentasche des 20-Jährigen.

Eine anschließende Durchsuchung des Tatverdächtigen führte zum Auffindenden von etwa 200 Gramm Haschisch sowie mehr als 2,5 Gramm Marihuana. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung, bei dem die Fahrradstaffel von einem Rauschgiftspürhund unterstützt wurde, fanden die Beamten weitere Drogen.

Insgesamt stellten die Polizisten etwa 440 Gramm Marihuana, etwa 200 Gramm Haschisch und mehrere hundert Euro Bargeld sicher. Auch das Pedelec des Tatverdächtigen wurde sichergestellt.

Da der Verdacht bestand, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Pedelec gefahren ist, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss daran wurde der mutmaßliche Drogendealer wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt (ots)-(dr) – Beamte des 13. Polizeireviers haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23. April 2021) einen Fahrraddieb noch vor Vollendung seiner Tat erwischt. Ein Zeuge beobachtete den späteren Beschuldigten, einen 37-Jährigen, wie sich dieser an der Ecke Niedenau / Klüberstraße an einem angeschlossenen Mountainbike zu schaffen machte und versuchte, das zugehörige Fahrradschloss zu knacken.

Nach Alarmierung der Polizei konnte eine Streife den Mann, der sich bereits zu Fuß ohne Beute aus dem Staub gemacht hatte, noch in der Nähe festnehmen. Für den 37-Jährigen ging es zunächst mit den Beamten auf die Polizeiwache. Im Anschluss wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Audi und Lamborghini leisten sich illegales Autorennen

Frankfurt (ots)-(em) – Gestern Mittag 22.04.2021 riefen ein 19-jähriger Audi-Fahrer und ein 26-jähriger Lamborghini-Fahrer die Polizei auf den Plan. Die beiden Männer stehen unter anderem im Verdacht ein illegales Autorennen gefahren zu sein.

Gegen 13.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen der Polizei, dass sich zwei Sportwagen, ein Audi und ein Lamborghini, in den engen Straßen im Bereich der Franz-Simon-Straße (erlaubte Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h) ein Autorennen liefern würden. Der Audi-Fahrer sei schließlich im Bereich der Franz-Simon-Straße/Kehreinstraße mit einem unbeteiligten Fahrzeug, einem BMW X1, zusammengestoßen. Dabei wurde die 29-jährige Fahrerin des BMW leicht verletzt. Der Audi-Fahrer kümmerte sich jedoch nicht um die Frau, sondern floh zunächst von der Unfallstelle und kehrte später wieder zurück.

Auch der 26-jährige Lamborghini-Fahrer konnte wenig später gestellt werden. Dieser hatte das Fahrzeug in der Karlstraße abgestellt, wo er von einer Polizeistreife entdeckt wurde. Als die Beamten das hochmotorisierte Fahrzeug abschleppen ließen, eilte der 26-jährige Fahrer herbei.

Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Da bei den beiden Männern ein Drogenvortest positiv ausfiel, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss daran durften die beiden Tatverdächtigen das Polizeirevier wieder verlassen.

Gegen die 19- und 26-Jährigen ermittelt die Frankfurter Polizei nun unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Autorennens, der Gefährdung im Straßenverkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, der Verkehrsunfallflucht sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)-(em) – Am Dienstag (20.04.2021) stand im Stadtteil Seckbach in den frühen Morgenstunden ein hochwertiges Fahrzeug in Vollbrand. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Gegen 04.00 Uhr wählten Anwohner den Notruf, da in der Atzelbergstraße ein Fahrzeug in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand kurz darauf löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der finanzielle Schaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51599 entgegen.

