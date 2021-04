Ehrliche Finderin

Ludwigshafen (ots) – Eine 60-Jährige erschien am 21.04.2021 bei der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 um einen Geldbeutel abzugeben, den sie gefunden hatte. Die 68-jährige Besitzerin des Portemonnaies konnte daraufhin rasch ermittelt werden. Sie erklärte, dass ihr der Geldbeutel am gleichen Tag gegen 14 Uhr, von einem unbekannten Mann geklaut worden war. Dieser hatte sie in der Altriper Straße angesprochen und habe dann einen unbemerkten Moment ausgenutzt.

Den Mann konnte sie als etwa 1,85 m groß mit blondem kurzen Haar beschreiben. Aus dem Geldbeutel wurden Geld in niedriger zweistelliger Höhe geklaut. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Wasserrettung auf dem Rhein

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(UG) – Am Donnerstag 22.04.2021 um 15:54 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Wasserrettung am Rhein bei Kilometer 422 gerufen.

Ein Sportboot hatte einen Motorausfall und lag manövrierunfähig im Strom.

Das Feuerwehrrettungsboot sicherte das Sportboot und schleppte es in einen nahe liegenden Hafen.

Es gab keine verletzten Personen. Die Wasserschutzpolizei ermittelt die Ursache.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 18 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Wasserschutzpolizei.

Zwei Unfälle

Ludwigshafen (ots) – Am 21.04.2021 gegen 6 Uhr, kam es in der Industriestraße zu einem Unfall zwischen einer 19-jährigen Autofahrerin und einem 37-jährigen Mofafahrer.

Die junge Frau war beim Abbiegen mit dem geradeausfahrenden Kleinkraftrad kollidiert. Der 37-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt etwa 700 Euro.

Auch in der Oderstraße kam es am 21.04.2021 zu einem Unfall, als ein 81-Jähriger gegen 10:30 Uhr vom Parkplatz eines Lebensmittelmarkts abbiegen wollte.

Hierbei übersah er eine 72-jährige Fahrradfahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte. Hierbei wurde sie leicht verletzt.

Speedmarathon 2021 – Bilanz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Präsidialbereich (ots) – Am Mittwoch 21. April 2021 beteiligte sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz an der europaweiten TISPOL Verkehrssicherheitsaktion “Speedmarathon 2021”. Über den gesamten Tag wurden an verschiedenen Örtlichkeiten in der Vorder- und Südpfalz Geschwindigkeitskontrollen durchführt. Bei insgesamt 13 Kontrollstellen stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 520 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit stellt eine der Hauptunfallursachen dar. Im letzten Jahr verunglückten aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf den Straßen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 950 Personen bei Verkehrsunfällen. 13 Personen wurden bei diesen Unfällen getötet, 218 schwer und 719 Personen leicht verletzt.

Aus diesem Grund wird die Polizei auch in Zukunft Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Fahren Sie deshalb immer mit angepasster Geschwindigkeit, so schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer.